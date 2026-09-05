República Dominicana

República Dominicana triunfa en Vietnam: Joheirry Mola es la nueva Miss Mundo 2026

Cuarenta y cuatro años después del inolvidable triunfo de Mariasela Álvarez, la República Dominicana vuelve a tocar la cima de la belleza internacional. Con paso firme, elegancia y un emotivo discurso sobre el liderazgo empático, Joheirry Mola conquistó al jurado en Vietnam

La dominicana Joheirry Mola celebra con emoción tras ser proclamada Miss Mundo 2026 en el escenario principal de Nha Trang, Vietnam (Cortesía: @Dainsleif_10).
La dominicana Joheirry Mola celebra con emoción tras ser proclamada Miss Mundo 2026 en el escenario principal de Nha Trang, Vietnam (Cortesía: @Dainsleif_10).
Guardar

Hoy, 5 de septiembre de 2026, la ciudad de Nha Trang, Vietnam, fue testigo de un hito que quedará grabado para siempre en la historia de la belleza internacional y en el corazón de todo el pueblo dominicano.

En una velada llena de emoción, elegancia y un altísimo nivel competitivo, la representante de la República Dominicana, Joheirry Mola, se proclamó oficialmente como la deslumbrante ganadora y nueva soberana de Miss Mundo 2026.

PUBLICIDAD

Este majestuoso triunfo marca un momento trascendental para la nación caribeña, pues emula y revive el icónico logro alcanzado por la inolvidable Mariasela Álvarez en 1982, devolviéndole a la República Dominicana la codiciada corona azul tras décadas de constante esfuerzo y valiosas participaciones en el escenario global.

Desde el inicio del certamen en territorio vietnamita, la candidata dominicana demostró una preparación integral, un carisma arrollador y una estampa escénica imponente.

Joheirry Mola, oriunda del Distrito Nacional, no solo destacó por su deslumbrante belleza física, sino también por ser un perfil multidisciplinario: profesional en Administración de Empresas, modelo profesional, maestra y comunicadora. Su versatilidad y solidez intelectual la posicionaron rápidamente entre las competidoras más completas de esta edición.

PUBLICIDAD

Presencia el emocionante momento en que la representante de República Dominicana es coronada como la nueva Miss Mundo 2026 en una ceremonia emotiva y elegante.

Su trayectoria a lo largo de la gran final fue impecable, avanzando con paso firme y consecutivo a través de cada uno de los exigentes cortes de clasificación organizados por la directiva del concurso:

Ingreso al Top 40: Su pase inicial quedó asegurado tras consolidar una de las victorias previas más relevantes del certamen.

Top 20 y Top 12: Clasificaciones en las que reafirmó su liderazgo, dominio en pasarela y proyección frente a las cámaras.

Top 6 y Triunfo Final: Se consagró como la única candidata de la región de América y el Caribe en romper las barreras regionales para acceder a las instancias decisivas, superando con creces las expectativas y avanzando directo hacia la victoria máxima.

Joheirry Mola se consolidó como la única representante de América y el Caribe en avanzar al Top 6 de Miss Mundo 2026.
Joheirry Mola se consolidó como la única representante de América y el Caribe en avanzar al Top 6 de Miss Mundo 2026.

La pregunta decisiva y el mensaje de liderazgo

Más allá de la pasarela, la noche culminante en Nha Trang se definió en el instante en que Joheirry enfrentó el micrófono frente al jurado calificador y millones de espectadores alrededor del planeta.

En la etapa decisiva de preguntas y respuestas, la dominicana ofreció una intervención elocuente, sincera e inspiradora sobre la importancia de las cualidades esenciales del liderazgo moderno, el valor primordial de la empatía y cómo las mujeres de hoy deben utilizar las plataformas internacionales como Miss Mundo para generar un impacto positivo, auténtico y sostenible en sus comunidades.

Su elocuencia y profunda madurez terminaron por conquistar por completo al panel de jueces, demostrando que el concepto de “Belleza con Propósito” no es solo un lema, sino un estilo de vida que encarna a la perfección.

El podio final del certamen internacional culminó con una configuración repleta de diversidad y excelencia:

Miss Mundo 2026: Joheirry Mola (República Dominicana)

Segunda Posición (Primera Finalista): España

Tercera Posición (Segunda Finalista): Malasia

Con el anuncio oficial, el cuadro de las tres candidatas que ocuparon los lugares de honor completó una de las ediciones más competitivas y vistosas de los últimos años. Hoy, 5 de septiembre, el país caribeño celebra con júbilo este triunfo que llena de orgullo a toda la diáspora dominicana y coloca nuevamente al país en la cima del glamour y el liderazgo internacional.

Temas Relacionados

República DominicanaMiss Mundo 2026Joheirry MolaBelleza con PropósitoNha Trang VietnamEntretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rescatan con vida a mujer víctima de maltrato doméstico y capturan a su agresor en República Dominicana

Tras ser alertados por los gritos de auxilio que movilizaron a los vecinos de Los Guandules, agentes de la Policía Nacional irrumpieron de manera forzosa en una vivienda para rescatar con vida a Yariza Sosa, de 33 años

Rescatan con vida a mujer víctima de maltrato doméstico y capturan a su agresor en República Dominicana

La Corte de Apelación confirma el embargo de más de USD 8.33 millones contra acusados por el caso Jet Set en República Dominicana

La decisión desestimó la apelación de familiares y varias sociedades contra el embargo conservatorio, el retentivo y la hipoteca judicial provisional, al entender que no anticipan una condena civil y solo preservan activos

La Corte de Apelación confirma el embargo de más de USD 8.33 millones contra acusados por el caso Jet Set en República Dominicana

República Dominicana: Abinader asegura que la pobreza bajó al 16% en el primer trimestre de 2026

El presidente dominicano afirmó que su gestión redujo la pobreza hasta alrededor del 16% durante el primer trimestre de 2026, pese a los efectos de la pandemia de covid-19 y las crisis internacionales

República Dominicana: Abinader asegura que la pobreza bajó al 16% en el primer trimestre de 2026

El Gobierno dominicano convoca a un simulacro nacional de evacuación por terremoto

La movilización está prevista para el martes a las 10:00 y busca medir la respuesta ante una emergencia, además de entrenar a instituciones, empresas y personal, y evaluar la coordinación entre organismos

El Gobierno dominicano convoca a un simulacro nacional de evacuación por terremoto

Los gobiernos de República Dominicana y Haití acordaron reforzar la cooperación fronteriza y migratoria

Las delegaciones definieron líneas de trabajo en control limítrofe, movilidad de personas, intercambio comercial y captación de capitales, según MIREX

Los gobiernos de República Dominicana y Haití acordaron reforzar la cooperación fronteriza y migratoria

TECNO

Partidos de hoy en Fútbol Libre o Roja Directa: la búsqueda que puede poner en riesgo tus cuentas bancarias

Partidos de hoy en Fútbol Libre o Roja Directa: la búsqueda que puede poner en riesgo tus cuentas bancarias

Actualiza Spec IV de Gran Turismo 7 gratis: 12 carros y nuevos circuitos

Xbox impondrá límites de tiempo al mes para usar Cloud gaming: de cuántas horas y para quiénes

Nuevo Nokia 1100: cuál es su precio y cómo se activa la función para cargar a otros celulares

GTA Online en septiembre de 2026: propiedades gratis y bono de GTA$ 1.000.000

ENTRETENIMIENTO

“Olíamos a queso”: Sandra Bullock reveló las condiciones extremas en que rodó “Miss Simpatía” bajo 37 grados

“Olíamos a queso”: Sandra Bullock reveló las condiciones extremas en que rodó “Miss Simpatía” bajo 37 grados

John Malkovich asegura que no piensa retirarse y presenta en Venecia su nueva película

Bruce Campbell revela que le dieron 5 años de vida “más o menos” tras su diagnóstico de cáncer

Orlando Bloom sorprende en Venecia con un nuevo papel bajo la dirección de Werner Herzog

La historia detrás de “¡Soy el rey del mundo!”: así nació el recordado grito de Titanic

MUNDO

Un avión de combate del Ejército de Grecia se estrelló durante una exhibición aérea

Un avión de combate del Ejército de Grecia se estrelló durante una exhibición aérea

Un grupo de hombres enmascarados bloqueó los accesos al puerto de Dover, uno de los más concurridos de Reino Unido

Estados Unidos atacó tres petroleros iraníes en respuesta al lanzamiento de misiles por parte de la Guardia Revolucionaria

Irán advirtió que tiene un plan para enfrentar la presión económica de Estados Unidos: “El enemigo será derrotado”

Zelensky y Putin suspendieron por tres días los ataques en medio de la visita de los enviados de Donald Trump