Un tribunal dominicano condena a tres hombres por el asesinato de un teniente en Santo Domingo Este

El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a tres hombres por el asesinato del segundo teniente Bienvenido Reyes Chalas./ (Ministerio Público República Dominicana)

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El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, en República Dominicana, impuso penas de 40 y 30 años de prisión a tres hombres por el asesinato del segundo teniente Bienvenido Reyes Chalas, integrante de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD). El crimen ocurrió en diciembre de 2024 en el sector de Hainamosa, según informó el Ministerio Público.

La condena de 40 años alcanzó a Stiven Herrera, conocido como Wilito o Moto Loco, y a Yeury Antonio Rojas, alias Tommy, Jhon o Jhonci el Mecánico. El capitán de la FARD Fraulin Gabriel Pérez Camacho recibió una pena de 30 años por su participación en el caso.

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La Fiscalía de Santo Domingo Este sostuvo que los tres procesados tuvieron responsabilidad penal en el homicidio del oficial, ocurrido durante la madrugada del 16 de diciembre de 2024. La acusación incluyó los delitos de asociación de malhechores, homicidio voluntario, robo agravado y violaciones a la Ley 631-16 sobre control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados.

De acuerdo con el expediente presentado por la fiscal investigadora Ivette Mateo, Reyes Chalas compartía una partida de dominó con varios amigos en la calle 3ra. de Hainamosa cuando los agresores llegaron al lugar.

La Fiscalía de Santo Domingo Este atribuyó el homicidio de Reyes Chalas a una acción cometida durante la madrugada del 16 de diciembre de 2024 en Hainamosa. /(Canva)

La investigación determinó que Rojas y Herrera se trasladaron en una motocicleta junto con un tercer hombre identificado como El Gordo, quien permanece prófugo. Al advertir la presencia del grupo, el segundo teniente intentó tomar su arma de reglamento para defenderse.

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La Fiscalía señaló que Antonio Rojas efectuó varios disparos contra la víctima y que uno de ellos impactó en el hemitórax. La herida provocó la muerte de Reyes Chalas, según la versión que el Ministerio Público llevó ante el tribunal.

Tras el ataque, Rojas habría retirado al oficial su arma de reglamento y una cadena. Herrera y el tercer implicado aguardaban en el lugar. Las cámaras de seguridad de la zona registraron parte de la secuencia, de acuerdo con el expediente judicial.

Un vehículo prestado al capitán fue clave en la investigación

La investigación, realizada por el Ministerio Público junto con el Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional, permitió identificar una Toyota Land Cruiser blanca con matrícula G240236.

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El vehículo estaba registrado a nombre del conscripto de la Fuerza Aérea Odailyn Ezequiel Santana Encarnación, quien declaró que se lo había prestado a su superior, Pérez Camacho. Las imágenes de seguridad ubicaron a la camioneta cerca del sitio del crimen minutos antes del ataque.

El capitán de la FARD Fraulin Gabriel Pérez Camacho deberá cumplir 30 años de prisión por el asesinato del teniente Bienvenido Reyes Chalas./ (Diario Libre)

Según la acusación, el capitán desmontó del vehículo a Antonio Rojas y Stiven Herrera para que retiraran la motocicleta que luego utilizaron para desplazarse y cometer el homicidio. Pérez Camacho fue condenado a 30 años de cárcel por los hechos vinculados con la planificación y ejecución del asalto, indicó la Procuraduría General de la República.

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Durante las diligencias posteriores, las autoridades detuvieron a Herrera y le incautaron una pistola Taurus calibre nueve milímetros, con 14 cápsulas. La Fiscalía indicó que el arma era portada de forma ilegal y que había sido robada en San Pedro de Macorís.

Herrera reconoció los hechos ante las autoridades, en presencia de su abogado, según el comunicado oficial. También se identificó en los videos de seguridad como uno de los ocupantes de la motocicleta que interceptó al segundo teniente. El condenado afirmó que Pérez Camacho lo había contactado para participar en el ataque.

Los condenados cumplirán las penas en dos centros penitenciarios

El Ministerio Público atribuyó a Rojas la autoría material del disparo que causó la muerte del oficial de la FARD. A Herrera lo consideró partícipe del asalto y a Pérez Camacho, implicado en las maniobras previas al crimen.

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La sentencia fue dictada por los jueces Julio A. de los Santos Morla, Yuri Cuevas de la Cruz y Ana Miledys Taveras. Herrera y Rojas deberán cumplir sus condenas de 40 años en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.

Pérez Camacho, en tanto, cumplirá la pena de 30 años en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. El comunicado de la Procuraduría añadió que el capitán figura en otra investigación por un robo ocurrido en 2022.