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A la espera del debut del Kily González como DT, el Inter Miami de Messi buscará otra victoria ante el Atlanta United del Tata Martino: hora, TV y formaciones

Las Garzas vienen de una aplastante goleada ante Montreal y no quieren perderle pisada al líder Nashville. Desde las 20.30, por Apple TV

Inter Miami recibirá a Atlanta United este sábado en el Nu Stadium por una nueva jornada de la MLS, con Lionel Messi como eje del equipo local. (Sam Navarro-Imagn Images)
Inter Miami recibirá a Atlanta United este sábado en el Nu Stadium por una nueva jornada de la MLS, con Lionel Messi como eje del equipo local. (Sam Navarro-Imagn Images)
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Inter Miami recibirá a Atlanta United este sábado en el Nu Stadium por una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS), con Lionel Messi como figura central de un equipo local que llega con el impulso de una goleada histórica y la necesidad de seguir acercándose al líder de la Conferencia Este. El duelo comienza a las 20.30 y se transmite por Apple TV.

El partido tiene una condimento adicional: el regreso al escenario donde fue campeón de la MLS de Gerardo Martino, el técnico argentino que dirigió a Las Garzas y que ahora conduce al conjunto visitante de Atlanta. Junto a Messi, el equipo local contará con otros argentinos en cancha, entre ellos Rodrigo De Paul y Germán Berterame, mientras se aguarda por la llegada a la conducción técnica de Cristian Kily González.

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“Realmente vamos a disfrutar del partido, siempre con la idea de sacar el resultado que nosotros buscamos. Los lesionados se están recuperando y Kily estará unos días por acá, pero no es una pregunta para mí”, explicó Hoyos en la antesala a este compromiso. Según explicó Miami Herald, el estratega argentino, a pesar de que ya fue oficializado como DT hace varios días, aún espera su permiso de trabajo para tomar las riendas de las Garzas.

Inter Miami llega al partido después de una actuación histórica de su figura. El pasado 30 de agosto, el elenco rosado aplastó a CF Montreal por 7-1 en el mismo Nu Stadium y pusieron fin a una racha de cinco partidos sin victorias en todas las competiciones. Messi fue el protagonista absoluto: convirtió cuatro goles (dos de tiro libre) y sumó una asistencia para Luis Suárez.

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Inter Miami vs Montréal
Lionel Messi suma 18 goles en la temporada regular de la MLS y lidera la tabla de máximos artilleros de la liga. (CHANDAN KHANNA / AFP)

Con esa actuación, el delantero argentino llegó a 18 goles en la temporada regular de la MLS, cifra que lo ubica como el máximo artillero de la liga. Además, se convirtió en el jugador más rápido en alcanzar 20 partidos con más de un gol en la historia del certamen, logrando esa marca en tan solo 72 presentaciones. Fue también la primera vez que Messi anotó cuatro tantos en un solo partido de la MLS y la novena vez en su carrera que marcó cuatro o más en un mismo encuentro.

Con 42 puntos en 22 partidos, Inter Miami ocupa el segundo lugar de la Conferencia Este, a 10 unidades de Nashville SC, que comanda la tabla con 52. El triunfo ante Montreal representó el primer resultado positivo del equipo desde el 5 de agosto y dejó al conjunto dirigido por Guillermo Hoyos con una posición consolidada en la zona de clasificación directa a los playoffs.

Para este partido, el equipo local afronta varias bajas en defensa y mediocampo. Los ausentes confirmados son Sergio Reguilón, Gonzalo Luján, Mateo Silvetti, Santiago Morales, Micael y Tadeo Allende, todos descartados por lesión. Además, en las últimas horas se sumó al plantel el mediocampista de la selección de Paraguay Matías Galarza Fonda, proveniente de River Plate.

Gerardo Martino volverá a Miami tras su paso como DT del Inter en 2024 (AP Foto/Rebecca Blackwell)
Gerardo Martino volverá a Miami tras su paso como DT del Inter en 2024 (AP Foto/Rebecca Blackwell)

El panorama en el equipo visitante es marcadamente diferente. Atlanta United cayó 2-0 ante Charlotte en su última presentación y acumula 21 puntos en 22 fechas, lo que lo ubica en el puesto 13 de la Conferencia Este. A pesar de haber ganado tres de sus cinco partidos anteriores, la irregularidad del conjunto del Tata Martino lo mantiene en la zona baja de la tabla y a cuatro puntos del último lugar de clasificación a playoffs, en una carrera que se apretó en las últimas semanas.

Las bajas para el partido de parte de la visita, que tiene como arquero titular al argentino Lucas Hoyos y al defensor Tomás Jacob, son Luke Brennan y Ajani Fortune, ambos lesionados y descartados para el viaje a Miami. Además, Elías Báez sumó su quinta tarjeta amarilla y está suspendido. En las últimas horas fue presentado Giuliano Galoppo como nuevo refuerzo, pero no está confirmada su presencia el sábado.

Probables formaciones

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Casemiro, Maximiliano Falcón, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Germán Berterame, Luis Suárez. DT: Guillermo Hoyos.

Atlanta United: Lucas Hoyos; Tomás Jacob, Paulo Díaz, Junior Alonso, Matthew Edwards; Cooper Sánchez, Tristan Muyumba, William Reilly; Aleksey Miranchuk; Fabrice Picault, Miguel Almirón. DT: Gerardo Martino.

Estadio: Nu Stadium (Miami)

Hora: 20.30

TV: Apple TV / MLS Season Pass

La tabla de posiciones de la MLS

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