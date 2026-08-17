Julián Álvarez al Barcelona: de la reunión clave que podría destrabar el pase a la figura de otro grande de Europa como alternativa

Al parecer, en los próximos días se definirá el destino de Julian Alvarez (REUTERS/Violeta Santos Moura)

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La semana que empezó define el intento del Barcelona por fichar a Julián Álvarez. El club espera que el delantero del Atlético de Madrid desbloquee su salida en los próximos días y, si eso no ocurre, activará una alternativa para cerrar la plantilla antes del final del mercado y del arranque de La Liga, el próximo miércoles en el Metropolitano frente al Málaga.

Mientras espera a la Araña, el club catalán avanzó y concretó las incorporaciones de Rodri y Joao Cancelo, quien seguirá en el equipo de Hansi Flick luego de jugar como cedido en la última temporada. Al mismo tiempo, el Barcelona obtuvo 50 millones de euros por la venta de Ferran Torres al PSG, por lo que la plaza de centrodelantero quedó sin reemplazante si sumamos la despedida de Robert Lewandowski al Chicago Fire de la MLS.

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En las últimas horas, el diario deportivo Marca reveló que la operación depende ahora de una reunión entre el jugador y Miguel Ángel Gil Marín, encuentro que se fue retrasando. Según la información, Álvarez quiere que el dirigente respete la promesa que, de acuerdo con lo que el propio atacante transmitió al Barcelona, le hizo para venderlo este verano si así lo deseaba. Dicho mano a mano entre el atacante y el directivo deberá resolverse esta semana, ya que la entidad azulgrana entiende que ya es momento de negociar un traspaso o cerrar definitivamente esa vía y pasar al siguiente escenario.

Es importante remarcar que el Aleti disputará esta semana dos partidos como local, ante Málaga y Villarreal, el próximo domingo 2, y la reacción de los fanáticos aparece como un factor que el Barcelona considera al evaluar los tiempos de una eventual salida del argentino. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Si Álvarez logra abrir una negociación con el Atlético, el Barcelona irá por su fichaje; si no, Deco y el DT deberán elegir entre salir al mercado por otro nueve o resolver esa posición con recursos disponibles en la plantilla.

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Hasta ahora, el club no hizo movimientos por otro delantero mientras esperaba la definición del caso principal. En los últimos días circularon nombres como los del compañero de Julián en la selección argentina Lautaro Martínez, Mikel Oyarzabal y Luis Suárez.

El sueco Viktor Gyökeres, en la mira del Barcelona si es que Julián Álvarez no logra su salida del Atlético de Madrid (Action Images via Reuters/Matthew Childs)

El último nombre en entrar en la órbita azulgrana fue el del sueco Viktor Gyökeres. Según el periodista José Álvarez de El Chiringuito, el Barcelona prevé movimientos por el atacante del Arsenal en las próximas horas si necesita avanzar con un plan alternativo. La necesidad de resolver pronto esa posición se explica también por los plazos. El campeón defensor de la Liga tendrá su estreno el próximo domingo ante Elche como visitante y quiere llegar con el plantel definido, después de una semana en la que cerró tres operaciones: los mencionados fichajes de Rodri y João Cancelo y la salida de Tommy Marqués.

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El gigante sueco viene de cerrar la temporada con 21 goles en todas las competiciones con el Arsenal. Si bien fue un registro positivo el de Gyökeres, según algunos medios ingleses, no terminó de despejar las dudas sobre su rendimiento, en un curso en el que además no fue siempre titular fijo pese a haber costado cerca de 70 millones de euros. La prensa en Inglaterra posicionó el nombre del nigeriano Victor Osimhen como una opción real que sería del gusto del entrenador Mikel Arteta para fortalecer el ataque de los Gunners.

Antes del fin de semana, el programa El Larguero, que se emite por la Cadena SER, reveló que el delantero argentino habló directamente con sus compañeros y admitió que no manejó de la mejor manera la negociación con el club catalán.

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Según relató el periodista Miguel Martín Talavera, Álvarez expresó al grupo rojiblanco que “se ha equivocado particularmente en las formas y en la manera de expresarse”, en referencia a su intención de salir del club. La Araña sorprendió tras la victoria de Argentina ante Austria en la Copa del Mundo al declarar públicamente que“lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”.