La minería sigue marcando récords: en ocho meses, el sector ya exportó casi todo lo registrado durante 2025

En julio, la explotación de minas y canteras registró una expansión interanual del 8,4%. REUTERS/Matías Baglietto

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Las exportaciones mineras alcanzaron los USD 6.059 millones entre enero y agosto, apenas USD 15 millones por debajo del récord anual de USD 6.074 millones registrado durante todo 2025. Con este resultado, el sector ya concretó el 99,8% de las ventas externas del año pasado y marcó un nuevo máximo histórico para un período de ocho meses.

En agosto, las ventas al exterior de productos mineros sumaron USD 652 millones, un 43,3% más que en el mismo mes de 2025. En el acumulado de los primeros ocho meses, el crecimiento interanual llegó al 65,7%.

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Además, el monto exportado entre enero y agosto se ubicó un 141,8% por encima del promedio registrado para el mismo período entre 2010 y 2025, según el informe mensual de la Secretaría de Minería.

La aceleración también se refleja en la actividad. En julio, la explotación de minas y canteras registró una expansión interanual del 8,4%, ubicándose entre las ramas con mayor incidencia positiva sobre el nivel de actividad, en un mes en el que el EMAE tuvo una contracción del 1,4% interanual.

Evolución de las exportaciones mineras

“La magnitud del crecimiento permite dimensionar la aceleración del sector: mientras que el año pasado fue necesario acumular doce meses para alcanzar el récord, en 2026 prácticamente se igualó esa marca en apenas dos tercios del año”, destacó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

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El oro y el litio explican buena parte del salto

Los minerales metalíferos concentraron la mayor parte de las exportaciones. Entre enero y agosto generaron USD 4.472 millones, un 47,4% más interanual y equivalentes al 73,8% del total exportado por la minería.

Dentro de este grupo, el oro fue el principal producto, con USD 3.623 millones y una participación del 60% sobre las exportaciones mineras. Sus ventas crecieron 42,8% interanual. La plata, en tanto, aportó USD 726 millones, con una suba del 64,1%.

El litio mostró una expansión todavía más pronunciada. En los primeros ocho meses del año, las exportaciones alcanzaron los USD 1.467 millones, un 190,5% más que en igual período de 2025. El mineral explicó el 24,2% de las ventas mineras totales y alcanzó el mejor registro histórico para un período enero-agosto.

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A diferencia de otros productos, el crecimiento no estuvo explicado únicamente por los precios: las cantidades exportadas aumentaron 56,8% interanual.

En agosto, además, el litio alcanzó un récord mensual de exportaciones, con USD 157 millones, un 134,2% más que un año atrás. El informe oficial atribuye este incremento principalmente a la suba de los precios internacionales.

Minería, cada vez más relevante para las divisas

En agosto, los productos mineros representaron el 8,7% de las exportaciones totales del país, mientras que en el acumulado de los primeros ocho meses explicaron el 9,2%.

En los primeros ocho meses del año, las exportaciones de litio alcanzaron los USD 1.467 millones, un 190,5% más que en igual período de 2025

Los principales destinos también muestran una elevada concentración. Suiza, China, Estados Unidos y Corea del Sur recibieron en conjunto el 79% de las exportaciones mineras acumuladas entre enero y agosto, por un total de USD 4.798 millones. En este grupo, los minerales metalíferos representaron el 72% de las ventas durante los primeros ocho meses.

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Suiza fue el principal destino, con USD 1.891 millones y una participación del 31% del total. Le siguieron China, con USD 1.546 millones (26%); Estados Unidos, con USD 1.039 millones (17%); y Corea del Sur, con USD 321 millones (5%).

La BCR destacó que el resultado “consolida a la minería como uno de los sectores con mayor expansión de las exportaciones argentinas y refuerza su creciente relevancia dentro de la generación de divisas”.

Según la entidad, si el ritmo observado durante los primeros ocho meses se mantiene, 2026 terminaría por encima del máximo de 2025, aunque el resultado final dependerá de la evolución de los volúmenes exportados y de los precios internacionales durante el último cuatrimestre. Sus proyecciones indican que las ventas externas del sector podrían llegar a USD 18.500 millones en 2030 y a USD 35.000 millones en 2035.

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El récord exportador convive con el nivel más alto de Inversión Extranjera Directa (IED) registrado por la minería argentina. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el stock de IED del sector alcanzó los USD 24.849 millones en marzo de 2026, frente a los USD 22.049 millones del trimestre anterior.

En apenas dos años, el monto se duplicó: en marzo de 2024 era de USD 12.402 millones. A su vez, en septiembre de 2019 se ubicaba en USD 8.361 millones, por lo que la inversión extranjera acumulada en la minería casi se triplicó en menos de siete años.

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