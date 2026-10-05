América Latina

Exportaciones volvieron a crecer en Uruguay pero la soja todavía arrastra el golpe de la seguía

Las ventas externas crecieron 10% frente a septiembre de 2025, aunque los envíos del principal cultivo acumulan una caída de 32% en el año

Una plantación de soja en Uruguay (Archivo/Presidencia)
Una plantación de soja en Uruguay (Archivo/Presidencia)
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Las exportaciones de bienes uruguayas se recuperaron en septiembre luego de una fuerte caída de agosto pero el efecto de la sequía del primer trimestre del año sigue impactando en las ventas al exterior, en particular las de soja.

Las solicitudes de exportación llegaron a USD 1.398 millones de dólares, lo que significó un incremento del 10% respecto al mismo mes del año pasado. En el acumulado del año alcanzaron a USD 10.372 millones, una suba de un 1% comparado a los primeros nueve meses de 2025, según los datos informados por la agencia de promoción Uruguay XXI.

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Pese al golpe que ha provocado la sequía al sector, la soja fue el principal producto exportado en septiembre, con ventas por USD 276 millones, lo que significa una suba del 38% comparado a septiembre del año pasado. China se mantuvo como el principal destino (hacia allí fue el 87% de las colocaciones de Uruguay).

La carne fue el segundo producto más vendido en septiembre en Uruguay (EFE/Federico Anfitti)
La carne fue el segundo producto más vendido en septiembre en Uruguay (EFE/Federico Anfitti)

Sin embargo, esta mejora mensual de la venta de este grano no logra compensar la caída que se ha registrado en el año. Entre enero y septiembre, la soja ha sido el tercer producto más vendido de Uruguay al exterior por un total de USD 832 millones. Esta cifra implica una baja del 32% comparado al mismo período de 2025.

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Volviendo a la comparación mensual, la carne bovina fue el segundo producto con mayor valor exportado, con ventas por USD 233 millones, una cifra que significa un crecimiento del 2%. Estados Unidos fue el principal destino de estas ventas.

La celulosa apareció en el tercer lugar en agosto, con ventas por USD 196 millones. Las exportaciones de productos lácteos y el concentrado de bebidas completaron el cuarto y el quinto lugar, respectivamente.

Falta de alimentación y de agua para animales: dos consecuencias de la sequía en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)
Falta de alimentación y de agua para animales: dos consecuencias de la sequía en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

El informe de Uruguay XXI de este mes hace foco en las mypimes exportadoras de Uruguay, que representan el 83% del núcleo exportador y “sostienen la diversificación de la canasta”.

“Esa amplia presencia contrasta con su peso económico: concentraron apenas el 4,6% del valor exportado por el núcleo (US$ 626 millones) y generaron el 21% de su empleo. Esta dualidad revela tanto su importancia estructural como los desafíos que enfrentan para escalar en el comercio internacional”, dice el informe.

En 2025, las mipymes explicaron la totalidad de las exportaciones de cemento y cal y de peletería, y una proporción muy alta de las grasas de lana (82%) y las piedras preciosas (78%). También tuvieron un peso mayoritario en vino (62%) y sustancias químicas (61%). En contraste, las grandes empresas explicaron prácticamente la totalidad de las ventas al exterior de celulosa, carne bovina, soja, productos lácteos, vehículos y concentrado de bebidas.

La celulosa es el segundo producto más exportado desde Uruguay en lo que va del año (AP Foto/Matilde Campodónico)
La celulosa es el segundo producto más exportado desde Uruguay en lo que va del año (AP Foto/Matilde Campodónico)

El momento de la economía uruguaya

A mediados de septiembre se conoció el dato del Producto Interno Bruto (PIB) de Uruguay sobre el segundo trimestre del año, que mostró que hubo una caída de la economía uruguaya de 0,5%, una cifra que se explica por la retracción del agro en el inicio del año.

El gobierno de Yamandú Orsi esperaba un resultado adverso del PIB en el segundo trimestre del año, pero se muestra confiado de un repunte para la segunda mitad del año.

Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y ministro de Economía, Gabriel Oddone (Martin Cerchiari - Presidencia)
Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y ministro de Economía, Gabriel Oddone (Martin Cerchiari - Presidencia)

“El fenómeno global que están registrando nuestras exportaciones está fuertemente asociado a las consecuencias que el evento climático del primer trimestre ha tenido sobre ellas y, por tanto, el diagnóstico es que se trata de un fenómeno de naturaleza transitoria”, dijo en una exposición pública el ministro de Economía, Gabriel Oddone.

En el Presupuesto (entregado en 2025), el Ministerio de Economía había proyectado para un crecimiento del 2,1%. Pero luego corrigió a la baja ese pronóstico y ahora estima que el PIB avanzará un 1,6%.Si bien estamos lejos de tener un escenario económico floreciente, estamos ante una economía en movimiento. Ese es nuestro mensaje principal”, señaló Oddone.

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