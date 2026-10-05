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La estrella de ‘Spider-Man’, Tobey Maguire, finaliza su divorcio con Jennifer Meyer tras 10 años de separación

La pareja, que se separó en 2016 y comenzó formalmente el proceso de divorcio en 2020, fue declarada legalmente soltera

Tobey Maguire y Jennifer Meyer concluyen su divorcio. (Grosby)
Tobey Maguire y Jennifer Meyer concluyen su divorcio. (Grosby)
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Tobey Maguire y Jennifer Meyer finalizaron legalmente su matrimonio después de una década desde su separación y seis años desde que la diseñadora inició el proceso de divorcio.

El actor, de 51 años, y Meyer, de 49 años, fueron declarados legalmente solteros el pasado 21 de septiembre, de acuerdo con documentos judiciales obtenidos por PEOPLE. El fallo fue presentado posteriormente ante el Tribunal Superior de Los Ángeles el 1 de octubre.

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El documento establece que se dictó la disolución del matrimonio y que el estado civil de ambas partes quedó terminado, por lo que los dos recuperaron legalmente la condición de personas solteras.

La decisión se produjo después de que Jennifer Meyer solicitara dividir el proceso judicial para resolver por separado el estado civil de otros asuntos pendientes.

Tobey Maguire y Jennifer Meyer optaron por dividir el proveso para facilitar otros trámites. Shutterstock
Tobey Maguire y Jennifer Meyer optaron por dividir el proveso para facilitar otros trámites. Shutterstock

La petición para bifurcar el procedimiento fue aprobada por el tribunal, lo que permitió poner fin legalmente al matrimonio mientras continúan las gestiones relacionadas con otros aspectos del acuerdo entre ambos.

De acuerdo con documentos presentados previamente por Meyer el 16 de septiembre, la expareja acordó designar a un juez privado para mediar en las disputas que aún permanecen abiertas mientras trabajan en un acuerdo más amplio.

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Tobey Maguire y Jennifer Meyer contrajeron matrimonio el 3 de septiembre de 2007. Durante su relación tuvieron dos hijos: Ruby, de 19 años, y Otis, de 17 años. La pareja anunció su separación en junio de 2016, después de casi nueve años de matrimonio.

En octubre de 2020, Meyer presentó formalmente la demanda de divorcio. Maguire respondió al proceso en julio de 2025, casi cinco años después de que comenzaran los trámites legales.

Tras anunciar su separación, ambos señalaron que habían tomado la decisión después de un periodo de reflexión y que su prioridad sería continuar criando a sus hijos de manera conjunta.

Tobey Maguire y Jennifer Meyer comunicaron que su divorcio procedió en los mejores términos. Shutterstock
Tobey Maguire y Jennifer Meyer comunicaron que su divorcio procedió en los mejores términos. Shutterstock

En ese momento también indicaron que buscaban mantener una relación basada en el respeto y la amistad. Asimismo, la relación entre ambos después de la separación ha sido mencionada públicamente en varias ocasiones.

En 2025, Meyer habló sobre el vínculo que mantiene con el actor durante una participación en el pódcast The Inside Edit, conducido por Maeve Reilly.

“Ahora tengo un exmarido que es mi mejor amigo y que haría cualquier cosa por mí, y yo haría cualquier cosa por él. Cualquier cosa en el mundo”, dijo.

También señaló que el actor mantiene una relación cordial con su actual prometido, Geoff Ogunlesi, con quien ya tiene un hijo, nacido el 20 de mayo de 2026, según los documentos judiciales relacionados con el proceso de divorcio.

Jennifer Meyer señaló que Tobey Maguire lleva una relación cordial con su actual prometido. Shutterstock.
Jennifer Meyer señaló que Tobey Maguire lleva una relación cordial con su actual prometido. Shutterstock.

La diseñadora también relató que, durante los incendios forestales que afectaron distintas zonas de Los Ángeles a comienzos de 2025, ella, Ogunlesi y sus hijos permanecieron en la casa de Tobey Maguire. Según Jennifer Meyer, la convivencia durante ese periodo fue una muestra de la relación que mantienen actualmente.

Maguire, conocido entre otros trabajos por interpretar a Peter Parker en la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi, y Meyer, diseñadora de joyería, habían mantenido una relación de varios años antes de contraer matrimonio.

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