La fuerte autocrítica de Flavio Briatore tras el enojo de Colapinto por la estrategia de Alpine: “No estuvimos a la altura”

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Así fue la carrera

Cuando la pista de Sepang, donde se disputó el Gran Premio de Baréin, todavía estaba húmeda y Alpine ya había tomado la peor decisión posible, el daño era irreversible. Salir con neumáticos de piso seco en esas condiciones le costó al equipo una carrera que prometía y, de paso, cedió terreno valioso en la pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores. Pocas horas después, Flavio Briatore —asesor ejecutivo de la escudería— se hizo cargo públicamente del traspié y no buscó atenuantes.

Franco Colapinto lo había dicho sin rodeos desde el paddock: fue “la peor decisión que se podía haber tomado”. Largó desde el puesto 21, terminó 13° y pasó buena parte de la carrera patinando sobre el asfalto mojado con gomas slick, sin grip y sin chances reales de pelear. Su compañero, Pierre Gasly, atravesó el mismo calvario. Mientras tanto, Racing Bulls sumaba siete puntos y ampliaba la diferencia en el campeonato.

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Fue en ese marco que Briatore tomó la palabra.

“No ha sido el resultado que esperábamos hoy, teniendo en cuenta nuestra posición de salida, especialmente considerando que nuestros rivales han sumado puntos y la diferencia actual en el campeonato. Habíamos rendido bien durante todo el fin de semana hasta ese momento; sin embargo, a la vista de lo ocurrido en la carrera, no tomamos las decisiones acertadas ni estuvimos a la altura como equipo. Nosotros, al igual que otras escuderías, probamos una estrategia distinta con los neumáticos y, posteriormente, hicimos todo lo posible por remontar, pero no dio resultado. No obstante, el ritmo en seco parecía prometedor y aún quedan muchas carreras para luchar por la quinta plaza del campeonato”, afirmó Briatore ante los medios.

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La apuesta por el seco hundió a Alpine en la largada

La secuencia fue clara y dolorosa para el equipo con sede en Enstone: tanto Colapinto como su compañero, Pierre Gasly, salieron con gomas slick en condiciones de humedad. El resultado fue inmediato. “Nos quedamos todos sin grip y patinando en la largada”, describió el piloto bonaerense en diálogo con ESPN. A partir de ese momento, la carrera se convirtió en una gestión de daños.

El propio Colapinto fue enfático al analizar la decisión: “Fue la decisión incorrecta”. En el mismo sentido, explicó que con el neumático liso en condiciones de pista mojada no había margen para atacar sin arriesgarse a perder el auto. “Había que esperar un auto de seguridad. Estaba muy complicado con la goma lisa. No tomé tantos riesgos, pero íbamos muy lentos. No había chances. Es lo que hay”, añadió en el paddock.

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El testimonio de Colapinto

Por su parte, el comunicado oficial del equipo que circuló entre los medios argentinos intentó encuadrar la situación sin buscar responsables individuales. “Fue una decisión tomada por varias personas, teniendo en cuenta las impresiones de los pilotos y el análisis de la competencia. A veces asumimos riesgos y salen bien, otras veces no; simplemente ha sido uno de esos días”, indicó el reporte. Y cerró con un mensaje de cohesión interna: “No se trata de buscar culpables ni de señalar a nadie; nos mantenemos unidos como equipo y seguimos adelante hacia Singapur”.

Alpine pierde terreno ante Racing Bulls en el campeonato de constructores

El resultado del domingo profundizó el problema de Alpine en la tabla. Racing Bulls aprovechó la jornada para sumar siete unidades —gracias al séptimo puesto de Liam Lawson y el décimo de Arvid Lindblad— y llegó a los 90 puntos. El equipo francés, en tanto, se quedó en 68, con una brecha de 22 unidades que complica seriamente sus aspiraciones de terminar quinto en el Campeonato de Constructores.

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Briatore apuntó contra la estrategia (REUTERS/Jakub Porzycki)

En la cima de la carrera, Max Verstappen aprovechó la pole position para imponerse en Sepang —su primera victoria en la temporada— y amplió su palmarés en un circuito donde ya había ganado en 2017. El podio lo completaron Kimi Antonelli (Mercedes), que sigue líder del campeonato de pilotos, y Lewis Hamilton (Ferrari).

Para Colapinto, sin embargo, el balance del domingo tuvo al menos un elemento rescatable. “Con la goma lisa luego tuve buen ritmo y pasé a varios autos que venían delante de mí muy lejos. Tenía mucho mejor ritmo y eso es positivo para el futuro”, reconoció el argentino, que ya tiene la cabeza puesta en la siguiente fecha. La Fórmula 1 retomará la acción el próximo fin de semana en el Gran Premio de Singapur, la tradicional carrera nocturna que desde 2008 se disputa en el circuito callejero de Marina Bay.

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