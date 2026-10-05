Economía

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 5 de octubre

El billete al público sigue ofrecido a $1.540 para la venta en el Banco Nación. El blue se paga a $1.560. El BCRA compró USD 364 en la última semana

Guardar
13:08 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público opera a a $1.540 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.543,18 para la venta y $1.489,80 para la compra.

13:07 hsHoy

Tras el paso del FMI, el Banco Central aceleró la compra de reservas: a qué “poder de fuego” aspira Caputo para las elecciones

La semana pasada la entidad que conduce Santiago Bausili se llevó USD 369 millones del mercado, casi lo mismo que había comprado en todo septiembre. El número que calculó Economía para afrontar el clima electoral

En la semana que finalizó la revisión del FMI, el Banco Central aceleró el rimo de compra de reservas internacionales. (Foto: Reuters/Sam Wolfe)
En la semana que finalizó la revisión del FMI, el Banco Central aceleró el rimo de compra de reservas internacionales. (Foto: Reuters/Sam Wolfe)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró el ritmo de adquisición de divisas durante la última semana, posterior al cierre de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina por la tercera revisión del acuerdo. La entidad sumó compras durante las cinco ruedas y el movimiento se interpretó como una señal sobre el contenido de las conversaciones entre el organismo y el equipo económico.

Leer la nota completa
13:07 hsHoy

El secretario del Tesoro de EE.UU. afirmó que en caso de ser necesario volvería a apoyar financieramente a la Argentina

En una entrevista con un portal financiero este domingo Scott Bessent reiteró el apoyo del gobierno de Donald Trump al de Javier Milei, a cuya victoria electoral en las elecciones de 2005 atribuyó un efecto benéfico sobre América Latina

Imagen XCROJDOT3BDP5JL4HTFYWLRPUY

Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, destacó en una entrevista con el portal especializado Axios que en caso de ser necesario el gobierno de Donald Trump volvería a asistir financieramente a la Argentina, como lo hizo en octubre de 2025, cuando el gobierno de Javier Milei sufrió una corrida cambiaria impulsada, entre otros motivos, por el triunfo legislativo del kirchnerismo en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires.

Leer la nota completa
13:05 hsHoy

El dólar tuvo una leve baja semanal tras haber tocado su precio máximo histórico

La divisa terminó ofrecida a $1.520 en el mercado mayorista, luego de marcar un récord nominal el viernes anterior. Al público cedió a $1.540 en el Banco Nación

El dólar alternó alzas y bajas durante la semana.
El dólar alternó alzas y bajas durante la semana.

La oferta de divisas en el mercado de cambios volvió a un nivel alto de USD 718,4 millones, oferta que impulsó una baja de 4,50 pesos o 0,3% en el dólar mayorista, a 1.520 pesos.

Leer la nota completa
13:05 hsHoy

El BCRA compró USD 364 en la semana

El BCRA absorbió el viernes USD 35 millones con su intervención cambiaria del día, el 4,9% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas de la entidad crecieron en USD 364 millones, a 48.653 millones de dólares.

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas Noticiasdólar blue

Últimas noticias

La minería sigue marcando récords: en ocho meses, el sector ya exportó casi todo lo registrado durante 2025

El oro y el litio son los principales protagonistas. Qué dicen las proyecciones

La minería sigue marcando récords: en ocho meses, el sector ya exportó casi todo lo registrado durante 2025

El real brasileño se aprecia frente al dólar tras la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta electoral

La divisa del país sudamericano registra un repunte superior al 4% frente a la divisa estadounidense luego de conocerse la ventaja inicial del candidato opositor al presidente Lula da Silva en los comicios presidenciales

El real brasileño se aprecia frente al dólar tras la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta electoral

Se desploman casi 20% las acciones de la petrolera Rockhopper tras ratificar su proyecto en Malvinas

La Bolsa de Londres respondió en forma negativa a la decisión de la empresa británica de sostener el plan Sea Lion, que generó sanciones del gobierno argentino

Se desploman casi 20% las acciones de la petrolera Rockhopper tras ratificar su proyecto en Malvinas

Nunca ha sido tan fácil hacer crecer un patrimonio

Plataformas de inversión permiten adquirir certificados vinculados a acciones y fondos cotizados extranjeros, mientras la negociación en Estados Unidos es casi gratuita y los datos bursátiles están disponibles desde teléfonos móviles para análisis

Nunca ha sido tan fácil hacer crecer un patrimonio

Otro bombardeo paralizó un oleoducto clave de Arabia Saudita y Aramco advierte que las reservas petroleras están "peligrosamente bajas"

La compañía estatal del reino lanzó una inquietante advertencia poco después de que las autoridades de Riad filtraran que hubo serios daños por un ataque de los rebeldes hutíes contra la infraestructura energética árabe

Otro bombardeo paralizó un oleoducto clave de Arabia Saudita y Aramco advierte que las reservas petroleras están "peligrosamente bajas"

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tras el triunfo de Bolsonaro en Brasil, Milei reúne al Gabinete para ordenar la agenda legislativa y avanzar con la reforma electoral

Tras el triunfo de Bolsonaro en Brasil, Milei reúne al Gabinete para ordenar la agenda legislativa y avanzar con la reforma electoral

Google limita la versión gratuita de Gemini a Flash-Lite 3.5 y AI Plus a Flash 3.6

Se desploman casi 20% las acciones de la petrolera Rockhopper tras ratificar su proyecto en Malvinas

“Es como ir a reunirme con ella”: el hombre que lleva 13 años buceando para estar cerca de su esposa desaparecida en el tsunami de Japón

El tierno gesto de Anita Moritán que emocionó a Pampita apenas regresó de la peregrinación a Luján

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de EEUU libera USD 11 millones para sostener el programa de ayuda a familias afectadas por los incendios de Los Ángeles

El gobierno de EEUU libera USD 11 millones para sostener el programa de ayuda a familias afectadas por los incendios de Los Ángeles

"Quería sanarme por completo": Kim Kardashian explicó sus cinco años de soltería tras divorciarse de Kanye West

Uruguay está más barato para los argentinos pero el gobierno de Orsi es cauto para el verano por El Niño

Consumo de energía en Colombia: así funciona la medida del Gobierno Nacional para el ahorro

Dos niñas de uno y dos años murieron de hambre en Carolina del Sur: su madre no recordaba cuándo las había alimentado por última vez

DEPORTES

El enorme gesto de Enzo Fernández con niños internados en el Hospital Garrahan: “Un día que queda en el corazón”

El enorme gesto de Enzo Fernández con niños internados en el Hospital Garrahan: “Un día que queda en el corazón”

La burla contra Lando Norris tras una peligrosa maniobra durante el GP de Baréin de la F1: “Qué pasa si ahora sale a hablar Colapinto”

La revelación sobre la escandalosa salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal: “Cayó en la trampa”

Dibu Martínez mostró la intimidad del último asado de la selección argentina antes de la despedida de Messi

El detrás de escena del error en la estrategia de Alpine en el GP de Baréin de F1: cómo logró recuperarse Colapinto y superar a Gasly