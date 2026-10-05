Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 5 de octubre

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público opera a a $1.540 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.543,18 para la venta y $1.489,80 para la compra.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró el ritmo de adquisición de divisas durante la última semana, posterior al cierre de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina por la tercera revisión del acuerdo. La entidad sumó compras durante las cinco ruedas y el movimiento se interpretó como una señal sobre el contenido de las conversaciones entre el organismo y el equipo económico.
Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, destacó en una entrevista con el portal especializado Axios que en caso de ser necesario el gobierno de Donald Trump volvería a asistir financieramente a la Argentina, como lo hizo en octubre de 2025, cuando el gobierno de Javier Milei sufrió una corrida cambiaria impulsada, entre otros motivos, por el triunfo legislativo del kirchnerismo en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires.
La oferta de divisas en el mercado de cambios volvió a un nivel alto de USD 718,4 millones, oferta que impulsó una baja de 4,50 pesos o 0,3% en el dólar mayorista, a 1.520 pesos.
El BCRA compró USD 364 en la semana
El BCRA absorbió el viernes USD 35 millones con su intervención cambiaria del día, el 4,9% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas de la entidad crecieron en USD 364 millones, a 48.653 millones de dólares.