Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 5 de octubre

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Nunca ha sido tan fácil hacer crecer un patrimonio Plataformas de inversión permiten adquirir certificados vinculados a acciones y fondos cotizados extranjeros, mientras la negociación en Estados Unidos es casi gratuita y los datos bursátiles están disponibles desde teléfonos móviles para análisis