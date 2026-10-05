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La profunda reflexión de Marta Fort sobre la muerte: “Tengo más familiares arriba que abajo”

En su ciclo en Blender, la hija del fallecido Ricardo Fort se sinceró sobre el final de la vida en el plano terrenal y qué cree que hay en el más allá

A corazón abierto, Marta Fort opinó sobre la muerte y dio a conocer si elegiría la reencarnación o quedarse en el cielo (Fort Night Show - Blender)
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Desde que se puso al frente de Fort Night Show (Blender), Marta Fort encontró un espacio propio para hablar de temas familiares, compartir anécdotas y expresar sus opiniones frente a las cámaras. La hija de Ricardo Fort suele mostrarse descontracturada, pero en una de las últimas emisiones decidió dejar el humor de lado y reflexionó sobre la muerte, la posibilidad de una vida después y las distintas formas que, según su mirada, podría tener la existencia después de dejar este mundo.

La conversación comenzó cuando le preguntaron directamente qué opinaba sobre la muerte. “No sé, ¿me puedo poner profunda?”, respondió Marta. Ante la autorización de su interlocutor, profundizó sobre sus creencias:“Hay algo después de la muerte, porque no puede ser que te morís y no pase más nada”.

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A partir de esa idea, Fort explicó que creía en la posibilidad de qué ocurre luego de morir. “Yo creo que sí, que hay algo, que hay gente que puede elegir reencarnar y otra que puede elegir descansar en el cielo”, sostuvo. “Sí, yo creo que sí se puede elegir”, afirmó Marta. Luego le preguntaron qué elegiría ella si pudiera decidir entre volver a vivir o descansar. “Depende qué hayan elegido mis allegados”, aseguró.

Una mujer con cabello rubio sostiene un pequeño cachorro gris oscuro con ambas manos
La joven modelo dejó de lado el humor y se puso a reflexionar sobre la muerte (Instagram)

Cuando le plantearon cómo podría saber qué habían elegido esas personas, respondió con una frase breve y directa: “Y veré cuando me muera, qué sé yo”. Después aclaró cuál sería su decisión: “Si puedo elegir descansar con ellos, descanso con ellos, porque tengo más familiares arriba que abajo”.

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La respuesta llevó a recordar que Marta habló en otras oportunidades sobre las pérdidas que marcaron su historia personal. A fines de agosto, durante su participación en PH, Podemos Hablar (Telefe), la joven mostró su costado más vulnerable al referirse al fallecimiento de Gustavo Martínez, su padrino y quien ocupó un lugar mucho más cercano que el de un simple referente familiar.

“La historia más pesada que me pasó, además de haber perdido a mi papá, fue lo que pasó después. Eso me marcó”, confesó en aquella emisión. “No esperaba que lo que pasó después fuera peor”, aseguró. Con esas palabras, Marta explicó el impacto que tuvo en ella la muerte de Gustavo y dejó en claro que ese episodio se convirtió en uno de los momentos más dolorosos de su vida.

MARTA FORT, A SOLAS / CON GUSTAVO
Martita y Felipe Fort junto a Marisa López con Ricardo y Gustavo Martínez (Archivo)

Después de la muerte de Ricardo Fort, fue Martínez quien quedó como una de las principales figuras de apoyo para Marta y su hermano Felipe. “Después de la muerte de mi papá me quedé con mi padrino, Gustavo. Él fue desarrollando una enfermedad, tenía Alzheimer, y a pocos días de mis 18 años, yo estaba por hacer un viaje para festejar mi cumple y cuatro días antes él se suicida en mi casa”, relató en PH, Podemos Hablar. “No puedo creer que estoy hablando de esto”, expresó. Sin embargo, decidió continuar con el relato y explicar la relación que tenía con Martínez.

Yo a él lo sentía como mi papá”, explicó Marta. Según contó, durante años Gustavo fue la persona a la que acudía para encontrar un afecto que muchas veces no encontraba en su padre. “Era la única persona en el mundo que podía decir que yo no era una persona fría”, destacó. Esa definición mostró el nivel de confianza y cercanía que existía entre ambos, y también explicó por qué la muerte de Gustavo tuvo un impacto tan profundo en ella. “La pasé muy mal. Eso sí fue un antes, un después, porque realmente fue peor que haber perdido a mi papá”, afirmó.

A más de cuatro años del suicidio de Gustavo Martínez, Marta Fort abrió su corazón y recordó cómo vivió aquel momento que marcó su vida (PH, Podemos Hablar - Telefe)

Marta también relató cómo recibió la noticia. “Entonces, no entendía nada. Mismo cuando me lo dijeron a mí yo pensaba que era una mentira”, recordó. “Me lo contó mi hermano y yo empecé tipo: ‘Ay, no se jode con eso, quién se murió, pero no se jode, no sé qué’”, relató. La joven explicó que necesitó más información para comprender que la situación era real: “Y bueno, hasta que no me dijo que vinieron los policías yo no lo creí porque no lo veía capaz”.Con el paso del tiempo, Marta aseguró que pudo encontrar algo de tranquilidad frente a esa pérdida. “Pero ahora estoy más tranquila con el tema”, concluyó durante aquella entrevista.

Entre la reflexión en Fort Night Show y el recuerdo de Gustavo Martínez en PH, Podemos Hablar, Marta Fort habló de la muerte desde un lugar personal y atravesado por sus propias experiencias. Su mirada sobre la posibilidad de reencontrarse con quienes partieron quedó ligada a una historia familiar marcada por pérdidas, afectos profundos y la presencia de personas que, incluso después de morir, continúan ocupando un lugar central en su vida.

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