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El enorme gesto de Enzo Fernández con niños internados en el Hospital Garrahan: “Un día que queda en el corazón”

El volante de la selección argentina pasó a visitar a pacientes en la previa de uno de los amistosos en Buenos Aires. Repartió regalos y se sacó fotos con los jóvenes

Enzo Fernández sonríe junto a una paciente con gorro blanco sentada en una cama de hospital sosteniendo una caja de juguete
El futbolista argentino Enzo Fernández acompaña a una joven paciente durante una visita en una habitación de hospital.
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Enzo Fernández visitó a pacientes internados en el Hospital Garrahan, en una actividad solidaria que realizó durante una salida de la concentración de la selección argentina. El volante del Manchester City recorrió el Centro de Atención Integral del Paciente Hemato-Oncológico y mantuvo encuentros con niños, familiares y trabajadores del centro pediátrico de Buenos Aires.

La visita comenzó cerca de las 15 y se desarrolló en el hospital ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios. Fernández destinó parte de su tiempo libre para conocer las salas en las que reciben atención pacientes que atraviesan tratamientos médicos complejos.

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Durante el recorrido, que se produjo el pasado viernes, en lo que fue el día previo al duelo que el equipo de Lionel Scaloni jugó ante Burkina Faso, el jugador habló con madres y padres de los niños internados, saludó a integrantes del personal de salud y entregó juguetes y se tomó fotos con aquellos que le pidieron una postal para el recuerdo. La actividad tuvo como objetivo acompañar a los pacientes y a sus familias durante la internación.

“Un día que queda en el corazón. Enzo Fernández visitó el Hospital Garrahan de la mano de FUPEA (Fundación Pediátrica Argentina), compartió momentos con los chicos, entregó juguetes y regaló muchas sonrisas. Gracias, Enzo, por acompañarnos y ser parte de este momento tan especial”, escribieron en la cuenta de la Fundación junto a un compilado de imágenes del paso del mediocampista por el lugar.

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El ex jugador de River Plate también se interesó por el funcionamiento del área pediátrica y dialogó con médicos sobre las tareas que lleva adelante la institución. El Garrahan es un hospital público de alta complejidad que recibe a niños y adolescentes de distintas provincias del país.

Un hombre con uniforme blanco y mascarilla mira a un niño con pijama azul sentado en una cama hospitalaria con equipos médicos al fondo
La sonrisa del niño al ver a Enzo Fernández

La jornada fue coordinada por la Fundación Pediátrica Argentina (FuPeA). La organización acompañó el ingreso de Fernández al área de atención hemato-oncológica y coordinó las instancias de contacto con los pacientes.

La actividad se produjo mientras Fernández forma parte de una agenda deportiva con la Selección. El mediocampista se encontraba concentrado con el plantel dirigido por Scaloni, que atravisa la ventana internacional de partidos. El jugador venía de cumplir una fecha de suspensión que le impidió participar del encuentro ante Bolivia en Córdoba. Su regreso representó una alternativa para el mediocampo argentino de cara a los próximos compromisos del equipo nacional.

Tras afrontar su compromiso ante Burkina Faso con una goleada por 7-0, en el que el mediocampista ingresó como titular en el once inicial y disputó un total de 69 minutos antes de ser reemplazado por Exequiel Palacios, el conjunto argentino tiene previsto cerrar la fecha FIFA con un amistoso frente a Benín. El encuentro se jugará el martes a las 20 en el estadio Más Monumental. El partido adquirirá una dimensión especial porque será presentado como la despedida de Lionel Messi de la selección argentina. El delantero es el máximo goleador histórico del equipo nacional y formó parte de las conquistas de la Copa del Mundo de Qatar, dos Copas América y la Finalísima.

Una mujer sonriente con pañuelo blanco mira a un hombre con tatuajes y mascarilla que sostiene una caja junto a un soporte de suero
La alegría de una mamá de un paciente ante la visita del volante de la Selección

El rosarino llegó recientemente para participar en una de sus últimas prácticas con la camiseta albiceleste antes del amistoso. La despedida combinará un homenaje para el 10 con una formación diseñada por Lionel Scaloni para reunir a varios de los futbolistas que integraron el plantel campeón del mundo en Qatar 2022. La Asociación del Fútbol Argentino invitó a aquellos campeones y a sus familias para acompañar al capitán en una noche prevista como un encuentro especial para el plantel y el público. El escenario será el Monumental, donde la Selección ya disputó uno de los amistosos de esta ventana internacional.

El posible equipo de Scaloni estaría compuesto por Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolas Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. La formación conserva una base reconocible del ciclo reciente, con Giay como una de las excepciones en un once integrado en su mayoría por protagonistas de las campañas que llevaron a la Selección a los principales títulos.

La ausencia de Nahuel Molina explica la inclusión de Giay. El lateral permanece suspendido tras la final del Mundial 2026, y la Roma no le dio permiso para viajar, lo mismo ocurrió con Paulo Dybala. En tanto, Ángel Di María, quien ya cerró su etapa en la Selección, tendrá actividad con Rosario Central este lunes, por lo que aseguró que presenciará el partido de despedida de Messi en el Monumental. Leandro Paredes tampoco podrá jugar porque cumple una suspensión posterior a la final mundialista, pero igual será parte de una despedida que será histórica para el fútbol argentino y mundial.

Enzo Fernández, con camiseta blanca y mascarilla en la barbilla, posa junto a un niño de camiseta azul que sostiene un teléfono móvil
Enzo Fernández junto a uno de los pacientes del Garrahan
Un hombre con camiseta blanca y tatuajes toma una autofoto con una mujer con mascarilla negra y una niña que sostiene una caja de juguetes
Fernández posa para una selfie junto a una mujer y una hija
Un hombre con mascarilla azul y tatuajes posa junto a un adulto que sostiene a un niño, mientras una mano los enfoca con un teléfono móvil
Un papá junto a su pequeña niña posaron junto a Enzo
Enzo Fernández viste una camiseta blanca y abraza a un niño con chaqueta negra en un pasillo rodeados de otras personas
El futbolista argentino Enzo Fernández abraza a un niño en su visita al hospital
Un hombre con tatuajes en el brazo está inclinado junto a una niña sentada en una cama de hospital con una caja de un juguete en las manos
Fernández entregó regalos
Un hombre con mascarilla sostiene una caja de juguetes frente a un niño sentado en un sillón junto a un suero
El volante del Chelsea pasó a saludar a pacientes del Garrahan

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