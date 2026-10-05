La burla contra Lando Norris tras una peligrosa maniobra durante el GP de Baréin de la F1: “Qué pasa si ahora sale a hablar Colapinto”

Los comentaristas bromearon tras el incidente del británico con Colapinto

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Lando Norris protagonizó una de las escenas más impactantes del Gran Premio de Baréin, disputado en Malasia, después de salirse de la pista durante la parte final tras la salida del Auto de Seguridad que lo hizo perder posiciones, pero que casi provoca un accidente con su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri.

Los comisarios deportivos convocaron al británico de 26 años por conducción errática bajo el Safety Car cuando abandonó la pista para evitar una colisión con otro monoplaza y se reincorporó de forma insegura y/o adelantar a otro monoplaza. Finalmente, el vigente campeón del mundo de la F1 solo recibió una reprimenda por parte de la categoría.

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Más allá de lo que sucedió con su maniobra para la FIA, se produjo una particular reacción durante la transmisión oficial de la TV. Los comentaristas de la televisión polaca, al ver lo que le ocurrió al piloto de McLaren, recordaron sus dichos contra Franco Colapinto después del incidente del piloto argentino con Pierre Gasly y el propio Norris en el circuito de Bakú.

“Lando Norris encara la curva. Oh, pero casi se da contra Oscar Piastri. Directamente contra él. Increíble. Es simplemente increíble”, dijeron los relatores de la prueba. “Qué pasa si ahora sale a hablar Franco Colapinto: ‘no debería haber lugar en la Fórmula 1 para pilotos así’”, agregaron entre risas al recordar el insólito pedido del británico luego del GP de Azerbaiyán.

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Hay que recordar que el episodio ocurrió en la vuelta 35 tras el relanzamiento luego de la detención del Williams de Alex Albon. Colapinto bloqueó los neumáticos al frenar para la primera curva, impactó contra Gasly y el Alpine del francés terminó por golpear al McLaren de Norris. Los tres pilotos quedaron fuera de competencia. “Si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera”, afirmó el campeón ante los medios.

El campeón del mundo evitó colisionar durante el GP de Baréin

En la previa al inicio del fin de semana en Malasia, el argentino contó que tuvieron una charla con Norris y el propio Lando se disculpó por sus dichos. “Franco es un buen amigo mío. Me llevo muy bien con Franco. Siempre tiene buenas intenciones. Es muy buen tipo, así que, por supuesto, al mismo tiempo siento que le debía esa disculpa a él más que a cualquier otra persona”, mencionó.

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La largada de la carrera en el trazado de Sepang se retrasó unos 40 minutos por una lluvia intensa y luego atravesó un procedimiento de salida suspendido. Norris eligió neumáticos medios para el inicio, una apuesta que resultó desfavorable en una pista con condiciones cambiantes. El campeón mundial partió desde la 5° posición, pero perdió lugares frente a quienes montaron los intermedios para pista húmeda. La primera aparición del Safety Car, provocada por la detención del Cadillac de Valtteri Bottas, le permitió entrar a boxes junto con su compañero de equipo.

Piastri había cambiado de los medios a los intermedios al término de la primera vuelta y concluyó sexto, el mismo puesto desde el que había largado. Norris consideró después que mantener su compuesto inicial fue un error. El británico reconoció que la decisión de iniciar con neumáticos medios no fue acertada. “Éramos suficientes quienes lo intentamos como para que pareciera más convincente de lo que realmente era, supongo, desde afuera y por nuestras vueltas hacia la parrilla”, explicó en su charla con F1TV.

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Norris señaló que esas vueltas previas y el rendimiento de los intermedios podían inducir a una lectura equivocada sobre el nivel de adherencia disponible. También admitió que la falta de experiencia para exigir ese compuesto dificultó la evaluación de su rendimiento. “Eso también llevó a nuestra decisión, pero al final nos equivocamos y probablemente debería haber entrado a boxes al final de la primera vuelta, aunque queríamos asumir el riesgo”, sostuvo.

*La maniobra de Colapinto en el GP de Azerbaiyán

La segunda neutralización ocurrió cuando George Russell, de Mercedes, se apartó de la pista en la recta principal para retirar su monoplaza. Los autos que circulaban detrás se agruparon, y Norris no pudo calcular a tiempo la brusca reducción de velocidad.

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Norris relató que insultó tras el incidente porque su posición en la fila le impedía ver cuánto se habían detenido los demás autos a causa de Russell. “Cuando miré a George y luego volví a mirar hacia adelante, pude verlos”, dijo. El piloto explicó que desde atrás era difícil determinar si los vehículos circulaban a 100, 200 o 10, y que en ese momento avanzaban a 10. “Me tomó completamente por sorpresa. Supongo que al final es culpa mía, así que tuve mala suerte. Todos frenaron muchísimo y eso me perjudicó, nada más”, concluyó el británico, que sigue lejos de luchar para revalidar su título de campeón de la F1.