Roger Mariaca suma una segunda detención preventiva y la Policía lo traslada a un penal de Potosí

Roger Mariaca, fiscal general de Bolivia, tras ser detenido por la policía

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El exfiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, recibió una segunda orden de detención preventiva este domingo por una investigación de presunta legitimación de ganancias ilícitas.

La decisión fue adoptada por un juez cautelar que determinó seis meses de prisión preventiva un día después de que se ordenara su reclusión dentro de otra investigación por presunta organización criminal y tráfico de sustancias controladas.

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En ambos procesos se determinó su reclusión en el penal de Cantumarca, una cárcel ubicada en el departamento de Potosí, a donde estaba siendo trasladado por tierra este lunes por la mañana bajo un fuerte resguardo policial.

El segundo proceso contra Mariaca se originó después de que agentes policiales encontraran dinero en una ambulancia que salió de su domicilio en Santa Cruz de la Sierra el pasado miércoles, cuando el entonces fiscal general fue aprehendido. Según las autoridades, en el vehículo se halló cerca de 330 mil dólares.

La Fiscalía investiga el origen de esos recursos bajo la figura de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas. En este proceso también fueron enviados a prisión preventiva por seis meses otros cuatro investigados que se encontraban en la ambulancia.

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Roger Mariaca, fiscal general de Bolivia y Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz, Bolivia. Ambos fueron detenidos el miércoles por la noche en el aeropuerto de Viru Viru.

La nueva medida amplía el escenario judicial para Mariaca, quien fue detenido el miércoles en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, junto al fiscal departamental de ese distrito, Alberto Zeballos. También fueron aprehendidos el fiscal superior Martín Irusta y el mayor de la Policía, Ruben Aparicio, a quienes el Gobierno de Rodrigo Paz acusa de haber favorecido al narcotráfico.

Dos días antes de las detenciones, el Departamento de Estado de Estados Unidos había incluido el nombre de los tres fiscales entre las 13 personas a las que se les revocó la visa por presuntos vínculos con el narcotráfico. Sobre Mariaca, la administración de Trump señaló que “abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”.

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Pese a que horas después de su detención se difundió un video del narcotraficante Sebastián Marset en el que se refiere a Mariaca como “su amigo”, el exfiscal ha negado todas las acusaciones y alegó que los procesos en su contra tienen motivaciones políticas luego de que la Fiscalía a su cargo impulsara investigaciones contra Fernando Cerimedo, asesor principal del presidente Paz, denunciado por tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito, violencia doméstica y encubrimiento al narcotráfico.

Rodrigo Paz camina junto a su asesor Fernando Cerimedo en la Casa Grande del Pueblo antes de una entrevista virtual con un medio internacional. (Manuel Seoane.)

“No puedo permitir que mi carrera, mi trayectoria y mi imagen sean afectados sin que exista la posibilidad de que los hechos sean esclarecidos en las instancias correspondientes”, afirmó tras conocer la revocatoria de la visa y calificó la medida como un acto de injerencia en asuntos internos.

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Luego de su aprehensión, la Asamblea Legislativa convocó a una sesión extraordinaria el viernes para modificar la ley del Ministerio Público y viabilizar el cese de sus funciones -hasta entonces previsto solo por renuncia y a partir de ahora por simple imputación formal- y designar a un fiscal interino.

Se prevé que este lunes se posesione a José Armando Urioste, un abogado de trayectoria que desarrollaba funciones en el departamento de Beni, quien resultó electo la madrugada del sábado con más de dos tercios de la votación.