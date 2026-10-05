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"Quería sanarme por completo": Kim Kardashian explicó sus cinco años de soltería tras divorciarse de Kanye West

La empresaria afirmó que ese período le permitió enfocarse en sus hijos y en sí misma, sin sentir urgencia por retomar una vida sentimental

Kim Kardashian se mantiene alejada de Kanye West
Kim Kardashian afirmó que estuvo soltera durante cinco años tras su divorcio de Kanye West para concentrarse en sus hijos y proyectos. (EFE/EPA)
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Kim Kardashian admitió que necesitaba sanar por completo antes de abrirse nuevamente al amor, y reveló que estuvo realmente soltera durante cinco años tras su divorcio de Kanye West antes de comenzar su actual relación con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

La empresaria y cofundadora de SKIMS, de 45 años, reflexionó en entrevista con The Sunday Times’ Style sobre el período de soltería que atravesó tras su separación del rapero.

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“Estuve realmente soltera durante cinco años. Y eso se sintió muy bien. Pude concentrarme en mis hijos y en proyectos en los que realmente quería participar”, declaró Kardashian al diario británico.

La empresaria señaló que durante ese tiempo no sintió ninguna urgencia emocional por retomar una relación sentimental.

“Realmente no sentí ningún apuro. Tampoco me sentí vacía”, afirmó. “Sentí que necesitaba mi tiempo. Quería sanarme por completo y trabajar en mí misma. No estaba lista para abrirme. Realmente ni siquiera lo pensaba. El universo actúa a tu favor cuando simplemente lo dejas fluir”.

La empresaria mantiene una relación sentimental con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, confirmada tras diversos encuentros en Tokio y Los Ángeles. (Raw / Click / SplashNews.com / GROSBY GROUP)
La empresaria mantiene una relación sentimental con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, confirmada tras diversos encuentros en Tokio y Los Ángeles. (Raw / Click / SplashNews.com / GROSBY GROUP)

Sobre su actual relación con Hamilton, de 41 años, Kardashian fue escueta. Consultada por el mismo medio acerca de si estaba dispuesta a hablar del tema, respondió: “De la manera más respetuosa posible, preferiría no hacerlo”.

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La pareja fue vinculada por primera vez en febrero de 2026, cuando fue vista en lo que fue descrito como un encuentro romántico en París.

Desde entonces, compartieron vacaciones en Tokio junto a los cuatro hijos de Kardashian, fueron fotografiados paseando en bicicleta en Londres y la empresaria estuvo presente para alentar al corredor en el Gran Premio de Mónaco.

La relación fue confirmada en abril, cuando Hamilton publicó un video de la pareja conduciendo su Ferrari F40 en Tokio.

El encuentro más reciente fue el 19 de septiembre, durante la apertura del Lucas Museum of Narrative Art en Los Ángeles, donde la pareja fue captada compartiendo un beso.

Antes de su relación con Hamilton, Kardashian salió durante nueve meses con el comediante Pete Davidson, hasta su ruptura en agosto de 2022.

La empresaria detalló las dificultades emocionales que enfrentó durante el proceso de divorcio con el rapero. (REUTERS/Lucas Jackson/File Photo/File Photo)
La empresaria detalló las dificultades emocionales que enfrentó durante el proceso de divorcio con el rapero. (REUTERS/Lucas Jackson/File Photo/File Photo)

En un episodio de la sexta temporada de The Kardashians, la empresaria reflexionó sobre su divorcio de West, de 49 años, finalizado en 2022.

Esta declaración tuvo lugar tras las confesiones de su hermana Khloé Kardashian sobre su propia historia sentimental con el exbasquetbolista Lamar Odom.

“Lo más difícil es cuando no puedes prever algo que cambia radicalmente la personalidad de alguien, y esa persona ya no es la misma de antes. No puedes recuperarla, pero tampoco puedes vivir con quien se convirtió. Lo entiendo”, dijo Kim.

Y agregó en una confesión para cámara: “Es más duro cuando no quieres que tu matrimonio termine por razones personales, sino porque las circunstancias lo fuerzan. Cuando no lo planeabas y ese no era el resultado que querías, pero no te queda otra opción, creo que eso hace que sea más difícil superarlo”.

Kim Kardashian y Kanye West tienen cuatro hijos en común: North, de 13 años; Saint, de 10; Chicago, de 8, y Psalm, de 7. La socialité presentó la demanda de divorcio en 2021, en medio de un período marcado por los episodios vinculados al trastorno bipolar del rapero.

Kanye West afirmó que está inconforme con las visitas a sus hijos (Instagram/ Kim Kardashian)
Kim Kardashian y Kanye West tienen cuatro hijos en común: North, Saint, Chicago y Psalm. (Instagram/ Kim Kardashian)

Kim Kardashian tiene cinco niñeras para sus cuatro hijos

Kim Kardashian también reveló que cuenta con cinco niñeras para atender a sus hijos, a quienes siempre tiene a una de ellas disponible en rotación cuando los niños están con ella.

Pese al apoyo profesional, afirmó que se encarga personalmente de llevar y buscar a sus hijos del colegio y que todas las noches se sientan juntos a cenar.

“Creo que soy una madre intermedia en cuanto a la disciplina. Soy extremadamente paciente y cariñosa. Todavía dejo que un hijo duerma en mi cama cuando quiere. Les leo libros todas las noches”, afirmó Kardashian ante el citado medio.

Aunque la fundadora de Skims no comentó sobre su dinámica actual con West, sí destacó que ambos mantienen una buena comunicación en lo que respecta a los proyectos de sus hijos.

En especial los de North, quien está iniciando una carrera musical en solitario. “Es algo en lo que su padre y yo tenemos mejor comunicación. Nos aseguramos de estar alineados y de que ella esté en proyectos que ambos aprobemos”, precisó.

Kim Kardashian y Kanye West mantienen comunicación para coordinar y aprobar los proyectos de su hija North en la industria musical. (Instagram)
Kim Kardashian y Kanye West mantienen comunicación para coordinar y aprobar los proyectos de su hija North en la industria musical. (Instagram)

Kardashian reconoció que cuenta con “grandes sistemas de apoyo”, pero señaló que la situación se complica en el medio de la noche cuando sus hijos duermen en su cama y están “pateando” y “llorando”.

La empresaria admitió que no suele hablar de sus dificultades para evitar ser juzgada, y sostuvo que está “básicamente criando a cuatro hijos sola”.

En paralelo, Kardashian continúa expandiendo su agenda profesional. En 2025 sumó el perfil de actriz al firmar para integrar el elenco de All’s Fair, la serie del productor Ryan Murphy, donde interpreta a Allura Grant, y recientemente concluyó el rodaje de la segunda temporada.

También continúa trabajando para aprobar el examen de la barra de abogados, tras varios intentos fallidos, y gestiona su relación con Hamilton.

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