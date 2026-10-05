La revelación sobre la escandalosa salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal: “Cayó en la trampa”

Ronaldo abandonó la concentración en plena fecha FIFA

Guardar

El confilicto que terminó con la salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal antes del encuentro frente a Dinamarca, tras una rueda de prensa de Jorge Jesus en Copenhague se volvió un asunto de estado en el país europeo. La relación del astro luso y del seleccionador fue motivo de debate entre los fanáticos y la prensa local, e incluso un experimentado entrenador dio su opinión al respecto.

Manuel José, de 80 años, planteó una interpretación distinta sobre el episodio. En declaraciones a la plataforma Win win y que tomó el diario local A Bola, sostuvo que Jesus anticipó cuál sería la reacción del capitán portugués al convocarlo a calentar y luego dejarlo fuera del partido.

PUBLICIDAD

“Jesús se vio obligado a convocar a Cristiano Ronaldo para la selección portuguesa, pero al ver su bajo rendimiento, decidió mandarlo a calentar”, afirmó Manuel José. “A los 20 minutos, le dijo que se sentara, porque sabía perfectamente cuál sería la reacción del jugador. Ronaldo cayó en la trampa, y todo estaba planeado de antemano. Esa es mi opinión”, dijo Manuel José, que se consolidó como uno de los entrenadores más laureados del fútbol africano y un referente histórico del deporte en Portugal.

Su carrera en los banquillos se extendió durante más de tres décadas, etapa en la que acumuló más de 20 trofeos oficiales y dejó una huella imborrable tanto en el continente europeo como en el norte de África. Fue campeón luso con el Boavista y logró cuatro títulos de la Liga de Campeones de la CAF con el Al Ahly, además de dirigir el seleccionado de Angola.

PUBLICIDAD

¿Cómo sigue esta novela? El futuro de Cristiano en la selección de Portugal quedó sujeto a la decisión del delantero, según afirmó el entrenador Jorge Jesus después de la victoria por 2-1 ante Noruega y la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones. El técnico sostuvo que el futbolista del Al Nassr podrá volver a ser convocado si mantiene su actividad y quiere regresar al equipo nacional.

“Si Cris quiere y juega para el Al Nassr, estará en la próxima convocatoria”, afirmó Jesus, de acuerdo con declaraciones recogidas por A Bola. Sin embargo, el entrenador remarcó que el acuerdo depende de ambas partes: “Para llegar a un acuerdo entre dos personas, ambas deben hablar y ponerse de acuerdo. Eso no me corresponde a mí (...) No me disculpo con nadie”.

PUBLICIDAD

Jorge Jesus habló del desencuentro con Ronaldo en la ventana FIFA

La hipótesis de Manuel José difiere de la explicación de Jorge Jesus, quien vinculó la decisión con las necesidades del encuentro y con una gestión que, según sostuvo, no debía interpretarse como un trato diferencial.

El entrenador explicó que el conflicto se vinculó con el hecho de que el atacante calentó durante el partido contra Noruega, aunque finalmente no ingresó. “El problema que causó todo esto fue el calentamiento del jugador”, afirmó. “Que un entrenador pusiera a un jugador, y él es diferente por su estatus, a calentar y luego no jugar, fue lo que causó este problema”.

PUBLICIDAD

Jesus negó que hubiera existido una disputa sobre su autoridad y sostuvo que aplicó un criterio habitual para cualquier integrante del plantel. “Hay principios como entrenador que no son negociables”, dijo. “¿Cuántos jugadores calentaron hoy y no entraron? ¿Habrá un problema? No. Con Cris es diferente, es un símbolo”. “No me disculpo con nadie. El problema que causó todo esto fue el calentamiento del jugador. Culpo a la decisión y a lo sucedido. ¿Pero disculparme por qué? ¿A quién? Eso es mentira”, declaró el seleccionador en la rueda de prensa posterior al duelo contra Noruega.

Ronaldo sólo jugó el primer partido de la ventana FIFA (AP)

Jorge Jesus señaló que su intención era que Cristiano Ronaldo tuviera un cierre en la selección portuguesa con participación dentro del campo. Según explicó, esa idea se había conversado con el jugador antes de los últimos encuentros.

PUBLICIDAD

“No podía terminar jugando con la selección en el Mundial perdiendo y llorando. Tenía que terminar jugando con la selección”, afirmó Jesus. El entrenador indicó que Ronaldo jugó el primer partido en el estadio Alvalade y que estaba previsto que tuviera minutos en el siguiente encuentro, aunque los hechos posteriores modificaron ese plan.

El técnico insistió en que desea que el delantero continúe en el equipo. “Quiero que se quede. Él sabe que esto terminará, que no dura para siempre. Pero me gustaría que terminara en la Selección como él quisiera. Él es quien decidirá”. Jesus también destacó el peso de Ronaldo fuera del terreno de juego. “Compartí durante todo el año todo lo que Cristiano Ronaldo representa como símbolo y marca, especialmente para los niños. Es una referencia mundial”, expresó.

PUBLICIDAD