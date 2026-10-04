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“¡Es bandera roja!“: el encendido cruce entre Franco Colapinto y su ingeniero en Alpine durante el GP de Baréin de Fórmula 1

En la neutralización inicial de la carrera, el argentino reclamó ir a boxes y el técnico demoró en su decisión. Luego se disculpó

El malentendido de Franco Colapinto y su ingeniero, Stuart Barlow
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Franco Colapinto protagonizó un acalorado cruce por radio con su ingeniero Stuart Barlow durante la bandera roja que interrumpió el primer intento de largada del Gran Premio de Baréin de Fórmula 1, disputado este domingo en el circuito malayo de Sepang. La carrera, reubicada por el conflicto en Medio Oriente, se demoró una hora y media por la lluvia y por problemas en los software de los autos, terminó con el piloto argentino en el 13° puesto, ocho posiciones por delante de donde había largado.

El episodio ocurrió mientras los monoplazas completaban vueltas de formación bajo un aguacero que dejó sectores anegados en la pista. La dirección de carrera ordenó la bandera roja para suspender el procedimiento y evaluar las condiciones, pero la indicación que Alpine transmitió a su piloto generó desconcierto inmediato.

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Colapinto consultó por radio si debía ingresar al pit lane. La respuesta de Barlow fue tajante: “Negativo, negativo”. El piloto, sorprendido, insistió al advertir que la carrera estaba neutralizada: “¿No entro al pit lane? ¡Es bandera roja!”. El ingeniero, sin terminar de resolver la situación, pidió tiempo: “Estamos tratando de entender qué va a pasar aquí, amigo”.

La secuencia se extendió con nuevas preguntas del argentino, que buscaba una definición clara sobre el procedimiento a seguir. Barlow repitió la negativa hasta que, finalmente, corrigió la indicación: “Sí, vamos, pit lane”. La reacción de Colapinto fue instantánea: “Puta madre”. El ingeniero asumió el error: “Okay, amigo. Lo siento. Entra al pit lane. Hay mucho movimiento acá”.

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Franco Colapinto reclamó el Auto de Seguridad para retirar el Williams de Alex Albon

Más tarde, en el tramo final de la carrera, hubo un segundo intercambio vinculado a la posición del Williams de Alex Albon, detenido en pista. Colapinto reclamó la salida del Safety Car para permitir su retiro: “¡Necesitan poner un Auto de Seguridad! No pueden poner un VSC (Auto de Seguridad Virtual) para siempre si no pueden mover el auto”. Barlow coincidió con el planteo y, poco después, la dirección de carrera adoptó esa medida.

El desconcierto previo a la largada no impidió que Colapinto ofreciera una de sus actuaciones más sólidas de la temporada. El piloto bonaerense partió 21°, penúltimo de la grilla, tras acumular una sanción de 15 posiciones: cinco por un exceso de velocidad cometido en Azerbaiyán y diez adicionales por el cambio de motor a combustión en su Alpine.

Pese al punto de partida desfavorable, el argentino mostró un ritmo constante durante toda la prueba, marcada por tres intervenciones del Auto de Seguridad y el desgaste irregular de los neumáticos en una pista todavía húmeda. Superó a Carlos Sainz (Williams) para ubicarse 15° y, tras otra neutralización sobre el final, pasó a Oliver Bearman (Haas) para alcanzar la 13ª posición, con la que cruzó la bandera a cuadros. También adelantó a Lance Stroll (Aston Martin).

La actuación le permitió finalizar por delante de su compañero Pierre Gasly, quien había largado noveno y terminó 16°, fuera de los puntos. Alpine no sumó unidades en la competencia pese al buen desempeño individual de Colapinto.

El neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, se adjudicó la victoria tras dominar la prueba de punta a punta desde la pole position y logró su primer triunfo de la temporada 2026. Kimi Antonelli, de Mercedes, terminó segundo, mientras que Lewis Hamilton, de Ferrari, completó el podio en tercer lugar.

Al término de la carrera, Colapinto criticó la estrategia inicial de Alpine por usar neumáticos para piso seco cuando la pista aún estaba mojada: “La peor decisión que se podía haber tomado”, sentenció el piloto bonaerense de 23 años.

La temporada no tendrá descanso y acción seguirá en Asia el venidero fin de semana cuando se dispute el Gran Premio de Singapur, en la carrera nocturna que se lleva a cabo desde 2008 en el circuito callejero de Marina Bay.

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