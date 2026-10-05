Jesse Eisenberg rechazó millones para volver como Mark Zuckerberg, según Aaron Sorkin: “Es exasperante”

sse Eisenberg se negó a volver como Mark Zuckerberg pese a la millonaria oferta (Créditos: REUTERS)

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Jesse Eisenberg decidió no volver a interpretar a Mark Zuckerberg en El poder de la red, la nueva película escrita y dirigida por Aaron Sorkin que funciona como continuación de La red social, estrenada en 2010.

Aunque el director intentó convencer al actor durante varios días y conocía la cantidad de dinero que el estudio estaba dispuesto a ofrecerle, Eisenberg mantuvo su decisión de no regresar al personaje.

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Sorkin, quien ganó el Oscar por el guion de La red social, explicó en una entrevista con Entertainment Weekly que el dinero no fue un incentivo para Eisenberg.

El cineasta incluso intentó plantearle distintas posibilidades sobre lo que podría hacer con una eventual remuneración, pero el actor rechazó la propuesta.

“Sabía lo que el estudio le ofrecía, pero el dinero no motiva a Jesse. Es exasperante. En todo caso, el dinero es un desincentivo para él. Es admirable. Le preocupa mucho criar a sus hijos con demasiado dinero”, señaló.

Jesse Eisenberg no se dejó convencer por el dinero. REUTERS/Carlos Osorio

Cuando comprendió que el dinero no cambiaría la decisión del artista, el cineasta buscó otros argumentos.

El director explicó que “escribió una lista de todas las cosas que podría” hacer con el dinero, como “podría producir X cantidad de obras de Broadway por su cuenta”.

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Aaron Sorkin recordó que mantuvo en secreto el desarrollo de la nueva película y que solo unas pocas personas cercanas sabían que estaba trabajando en el guion. Cuando estaba cerca de terminarlo, coincidió con Eisenberg en una fiesta y le comentó que le enviaría lo que tenía.

“Le dije: te enviaré algo en un par de semanas. Él sonrió y asintió, y se lo envié. Jamás se me ocurrió que no quisiera hacerlo!”, contó.

Aunque, según Sorkin, Jesse Eisenberg dijo que le gustó el guion, no fue suficiente para aceptar el papel. Durante un fin de semana de tres días, ambos mantuvieron varias conversaciones en las que el director intentó modificar su decisión.

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Pese a que Jesse Eisenberg le gustó el guion, decidió no participar en la cinta. REUTERS/Carlos Osorio

Sorkin incluso preparó por primera vez un esquema específico para esas conversaciones.

En él reunió argumentos relacionados con la oportunidad de volver a interpretar a Zuckerberg, los momentos del guion que consideraba relevantes para el personaje y la experiencia previa de Eisenberg en la primera película.

“Eran argumentos de por qué debería aceptar el papel. Incluían: ‘Ya sabemos que vas a ser genial porque ya lo fuiste una vez’. Ya sabes, ‘Estos son los grandes momentos que vas a tener la oportunidad de interpretar en la película’. Y se lo expliqué con detalle”, explicó.

Al preguntarle si alguna vez sintió que estaba cerca de convencer a Jesse Eisenberg para que aceptara el puesto, el cineasta recordó una anécdota.

“Recuerdo que Jesse dijo en un momento dado, durante la tercera o cuarta ronda de negociaciones: ‘Has estado más cerca de hacerme cambiar de opinión de lo que pensaba’. Así que me alegré por eso”, comentó.

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Tras una larga negociación, Jesse Eisenberg por poco acepta el papel. EFE/ Javier Etxezarreta

La principal razón, según el director, fue la relación que Eisenberg mantiene actualmente con la imagen pública de Zuckerberg. Sorkin explicó que el actor ya no quiere ser asociado con el fundador de Facebook y que tampoco desea que continúe la comparación física entre ambos.

Eisenberg expresó una postura similar durante una conversación en el Festival de Cine de Karlovy Vary, en julio.

En aquella ocasión afirmó que no quería seguir relacionado con Zuckerberg porque no le agradaba la comparación. También habló sobre su percepción de las redes sociales y expresó críticas hacia el empresario.

Ante la ausencia de Eisenberg, Jeremy Strong asumió el papel de Mark Zuckerberg en El poder de la red. Sorkin explicó que la película transcurre 16 años después de los acontecimientos de La red social y que presenta al personaje en una etapa diferente de su vida y de la evolución de la empresa que fundó.

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El reparto también incluye a Jeremy Allen White, quien interpreta al periodista Jeff Horwitz, ganador del Premio Pulitzer, y a Mikey Madison, en el papel de Frances Haugen, exempleada de Facebook que filtró documentos internos.

La nueva película de Aaron Sorkin aborda el caso de Frances Haugen y los documentos internos que pusieron a esta red social bajo la lupa. (YouTube)

La película toma como referencia los acontecimientos revelados en la investigación periodística de The Wall Street Journal conocida como “The Facebook Files”, publicada en 2021.

Los documentos abordaron el funcionamiento interno de Facebook y su relación con fenómenos como la difusión de contenido extremista y la polarización política.

La cinta legará a los cines el 9 de octubre. La producción retoma el universo narrativo de The Social Network, pero con un nuevo intérprete para Zuckerberg y con acontecimientos situados más de una década después de la primera película.

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