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Kim Kardashian revela por qué intenta frenar a North West frente a la fama

La empresaria explicó que su hija de 13 años muestra mayor interés por las cámaras que sus tres hermanos

Kim Kardashian cuenta cómo equilibra la fama de North West con su adolescencia. (Instagram)
Kim Kardashian cuenta cómo equilibra la fama de North West con su adolescencia. (Instagram)
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En una entrevista con The Sunday Times, Kim Kardashian habló sobre la relación de su hija mayor, North West, con la exposición pública y las oportunidades profesionales que ha comenzado a recibir a sus 13 años.

La empresaria señaló que, aunque procura administrar cuidadosamente la participación de sus hijos en proyectos relacionados con su imagen, North muestra un interés mayor por las cámaras y las actividades frente al público que sus hermanos.

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Kardashian explicó que cada uno de sus cuatro hijos tiene una relación diferente con la exposición mediática. La empresaria comparte a North, Saint, de 10 años, Chicago, de 8, y Psalm, de 7, con su exesposo, Kanye West.

“Cada niño hace lo que le resulta cómodo, Así que mis pequeños vienen cuando estoy filmando, pero no siguen ningún guion. A North le gusta un poco más que al resto”, declaró.

North West
Kim Kardashian está consiente de que a su hija mayor le atrae más la fama que a sus hermanos. (TikTok/Kimandnorth)

Kim Kardashian reconoció que procura establecer límites ante las oportunidades que llegan para su hija adolescente. De acuerdo con la celebridad, North está interesada principalmente en proyectos en los que pueda aparecer directamente frente al público y las cámaras.

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“Lo único que quiere hacer son proyectos que la impulsen hacia adelante. Así que estamos tratando de saborear esos momentos y no aceptar todo lo que se le presente, para asegurarnos de gestionarlo de la manera correcta”, compartió.

La fundadora de Skims también señaló que su preocupación está relacionada con los efectos que puede tener crecer bajo un nivel elevado de atención pública, una experiencia que sus hijos han vivido desde su nacimiento debido a la fama de sus padres.

Kim indicó además que ella y Kanye West mantienen criterios similares respecto de las actividades profesionales de North.

Kim Kardashian también describió algunos aspectos de su dinámica familiar y se describió a sí misma como una “madre estricta de nivel intermedio”.

Kim Kardashian sonríe con cuatro niños de pie frente a ella, todos vestidos de oscuro, rodeados de varios árboles de Navidad blancos con luces
Kim Kardashian se describió como una madre un poco estricta.

“Soy extremadamente paciente y cariñosa. Todavía dejo que uno de mis hijos duerma en mi cama cuando quiere. Leo cuentos con ellos todas las noches”, dijo.

Entre los proyectos recientes de la adolescente se encuentran el lanzamiento de su EP, titulado N0rth4evr, en mayo, y su aparición en la portada de la revista Dazed correspondiente a septiembre.

Asimismo, el mes pasado ofreció su primer concierto en solitario en el Vic Theatre de Chicago. Kim Kardashian y West asistieron al evento para acompañarla. Ambos permanecieron en sectores diferentes del recinto.

La presentación se produjo después de que North cancelara en julio una gira de 14 fechas que tenía prevista junto a la rapera Molly Santana.

En una entrevista con Dazed, North West habló sobre sus planes musicales y señaló que no considera necesario esperar para comenzar a desarrollar una carrera en ese ámbito. La adolescente explicó que la música es una actividad que disfruta y que desea continuar explorando.

North West
North West aseguró que la música no es un pasatiempo. (TikTok/Kimandnorth)

“Es como, no, esto es mi pasatiempo, esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que quiero hacer con mi vida. Todas están enamoradas de los chicos, vapeando y haciendo todo tipo de cosas malas. Yo solo quiero el pelo azul y piercings”, insistió.

Además de sus proyectos musicales, North ha llamado la atención por su estilo personal. En meses recientes ha utilizado cabello azul y accesorios como piercings y tatuajes faciales falsos. Al hablar sobre su apariencia, sostuvo que prefiere experimentar con ese tipo de elementos.

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