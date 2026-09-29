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Consumo de energía en Colombia: así funciona la medida del Gobierno Nacional para el ahorro

El programa contempla beneficios para quienes ahorren y cobros adicionales por consumir de más

Un hombre y una mujer sentados en un sofá junto a una computadora portátil sobre la mesa y una tableta electrónica en las manos.
El plan busca incentivar el ahorro de energía durante el Fenómeno de El Niño (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Gobierno Nacional a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) puso en marcha un programa temporal de incentivos que busca promover el uso eficiente de la energía ante un Fenómeno de El Niño de gran intensidad. El programa aplicará cobros adicionales a quienes consuman más de lo habitual y permitirá a quienes ahorren participar por beneficios al final del mismo.

¿Cuál es su meta de consumo? Consúltela aquí.

Aprenda sobre hábitos sencillos para usar la energía de manera eficiente.

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