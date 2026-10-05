El detrás de escena del error en la estrategia de Alpine en el GP de Baréin de F1: cómo logró recuperarse Colapinto y superar a Gasly

Franco Colapinto cumplió con una buena labor en Malasia: largó 21º y terminó 13º (Prensa Alpine)

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Alpine nuevamente completó un fin de semana sin puntos en la Fórmula 1. Esta vez, la responsabilidad fue del equipo francés, que falló en su estrategia inicial en el Gran Premio de Baréin, disputado en Malasia por el conflicto en Medio Oriente. El más afectado fue Pierre Gasly, quien largó noveno y terminó 16°, pero en ese panorama opuesto, el argentino Franco Colapinto cumplió con una buena labor, ya que remontó ocho posiciones.

Luego del retraso por las precipitaciones y por la falla en el software de los monopostos, la competencia en el Circuito Internacional de Sepang comenzó con pista mojada. Los responsables de Alpine entendieron que el piso iba a secarse rápido y por eso llamaron a sus pilotos en el inicio de la competencia para sacarles las gomas intermedias para lluvia y reemplazarlas por las blandas para piso seco.

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El asfalto no secó como esperaron en el team de Enstone y tanto Gasly como Colapinto fueron superados por otros competidores ya que no tuvieron una buena adherencia en la pista, que aún estaba mojada. Una vez que en la cinta asfáltica se fue formando la huella por el paso de los autos, los pilotos de Alpine fueron mejorando en su ritmo, pero resultó una quimera poder ingresar en la zona puntuable, que integran los diez primeros al final de la carrera.

Sobre la decisión de Alpine, su equipo de prensa y comunicación difundió en el grupo de WhatsApp que reúne a los medios argentinos lo ocurrido. En el team asumieron la situación y explicaron el tema. “Optamos por que ambos coches comenzaran con neumáticos blandos”, indicaron. Sobre cómo acordaron esa estrategia esgrimieron y apuntaron que tomaron referencias de sus pilotos: “Fue una decisión tomada por varias personas, teniendo en cuenta las impresiones de los pilotos y el análisis de la competencia”, afirmaron.

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Franco Colapinto en una de sus tres paradas en los boxes este domingo. Fue la de los neumáticos duros (Photo by Andy Hone/LAT Images)

Reconocieron que “en última instancia, la carrera no se desarrolló como esperábamos; es una lección de la que debemos aprender como equipo”. Además, subrayaron que “a veces asumimos riesgos y salen bien, otras veces no; simplemente ha sido uno de esos días”. Y buscaron dar vuelta la página y pensar en la carrera que se vendrá en una semana: “Como siempre, realizaremos un análisis posterior a la carrera. No se trata de buscar culpables ni de señalar a nadie; nos mantenemos unidos como equipo y seguimos adelante hacia Singapur”.

Luego de la carrera, Colapinto manifestó su descontento por la estrategia empleada por Alpine y sentenció que fue “la peor decisión que se podía haber tomado”. Gasly, por su parte, acompañó la decisión del equipo, más allá de que remarcó que el resultado no fue el esperado: “Hubo una larga espera y decidimos empezar con neumáticos blandos. A todos nos parecía lógico y respaldé la decisión que tomamos”, admitió el galo de 30 años en el comunicado de prensa de Alpine. Sin embargo, asumió que “ha sido un día doloroso y un resultado difícil”.

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En el comienzo de la competencia, la mayoría optó por quedarse con los neumáticos para piso mojado. Eso afectó a Colapinto y a Gasly quienes no pudieron tener un buen ritmo en esa instancia. Cuando un auto circula con gomas para piso seco sobre piso mojado, suele moverse por la poca adherencia (o grip) al asfalto. También es una situación de riesgo, porque al no poder controlar el monoposto como un piloto desea, lo expone a errores forzados.

Fue en la novena vuelta cuando Alpine llamó a sus pilotos para cambiar los neumáticos y reemplazarlos por gomas medias. Ambos volvieron entre los últimos puestos, aunque el corredor bonaerense de 23 años logró tener un mejor ritmo que su compañero, que terminó con cuatro ingresos a los boxes, contra tres del pilarense.

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“Ambos pilotos cambiaron a neumáticos medios nuevos durante el primer coche de seguridad y rodaban a un ritmo competitivo frente a los coches de la zona media, con el objetivo de acercarse de nuevo al top 10″, informaron desde Alpine.

Las paradas de otros pilotos y el buen ritmo impuesto por Franco con los neumáticos para piso seco, con los dos juegos nuevos de medios y uno del compuesto duro, le permitieron avanzar en el pelotón. No solo por las alternativas en pista, sino también con sobrepasos como los que les hizo a Carlos Sainz (Williams), Oliver Bearman (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin).

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Luego de la carrera, Alpine reconoció la labor de Colapinto en su análisis con los medios argentinos: “Franco entró en boxes más tarde para generar una ventaja de rendimiento de neumáticos de cara al último stint (contar con neumáticos más frescos que los de delante)”.

Sobre el último tramo de carrera, la escudería manifestó que “Franco entró en boxes durante el periodo de coche de seguridad virtual (VSC), tras la parada de Albon, apostando por neumáticos medios nuevos hasta el final (el medio era la única opción real disponible como juego nuevo)”.

El argentino largó 21º y cruzó la meta en el 13º puesto, mientras que el francés lo hizo en el noveno lugar y terminó 16º. Además, Franco superó a su compañero en los relojes y se quedó con el mejor tiempo de vuelta en toda la competencia: 1m40s987, en la segunda vuelta de los neumáticos duros nuevos, contra 1m41s514 de Pierre, tras tres giros con gomas blandas usadas. Por la remontada y ritmo de carrera, el evento disputado en Malasia fue una de demostraciones más contundentes en las que Colapinto fue superior a Gasly.

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Franco pudo terminar un fin de semana que arrancó complicado por las penalizaciones de 15 puestos, cinco por su exceso en Azerbaiyán y 10 por el cambio de motor a combustión. Esto llevó a que Alpine lo “sacrificara” en las prácticas del viernes, donde hizo simulacros de carrera con tanques llenos de combustibles, lo que hizo que su auto fuese más pesado que el resto. Por eso, el pilarense quedó en el segundo ensayo a casi 6 segundos del más veloz. Tampoco Colapinto podía hacer demasiado en la clasificación ante las mencionadas penalizaciones.

Alpine buscará mejorar el próximo fin de semana en Singapur, donde intentará volver a sumar puntos, algo que no hizo en las últimas dos fechas, por lo que perdió terreno con Racing Bulls en la lucha por el quinto puesto en el Campeonato Mundial de Constructores.

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Tomando en cuenta el error que tuvo en Azerbaiyán por su choque a Pierre Gasly, lo más destacado de Franco Colapinto este fin de semana fue su reacción ante un panorama adverso en la previa al fin de semana. El argentino supo afrontar la situación. Ahí también los deportistas de élite marcan la diferencia: cuando saben recuperarse.