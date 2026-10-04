La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

El exfutbolista Santi Cañizares (Europa Press)

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Santi Cañizares ha vivido en primera persona algunas de las situaciones que pueden aparecer cuando un futbolista comienza a manejar sus primeros ingresos importantes. El exportero, que pasó por Celta de Vigo, Real Madrid y Valencia, recordó una de esas experiencias al hablar sobre sus inversiones inmobiliarias y sobre la manera en la que algunos jugadores afrontaron el mercado de la vivienda durante sus carreras.

Actualmente, Cañizares continúa vinculado al fútbol como analista deportivo en la Cadena COPE. Durante su etapa como profesional, decidió dedicar parte de sus ingresos a la inversión inmobiliaria, especialmente en Valencia, donde el mercado atravesaba un momento favorable. Una de las operaciones que más recuerda fue la compra de un piso situado en la Gran Vía de Valencia. El inmueble tenía 150 metros cuadrados y el exfutbolista consideró que podía asumir el coste de la vivienda.

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“Un piso en la Gran Vía de 150 metros cuadrados -estaríamos hablando de lo que ahora son 180.000 euros-, pues esto lo puedo pagar y este piso nunca va a hacer daño aquí”, explicó en el pódcast ¿Dónde invierten los futbolistas de élite? La propiedad terminó teniendo otro valor con el paso del tiempo. Según relató Cañizares, posteriormente fue vendida por una cantidad cercana al millón de euros. Al recordar aquella operación, resumió la situación con una frase: “Era bastante sencillo”.

El exportero Santiago Cañizares

Pero sus experiencias con el mercado inmobiliario no se limitaron a operaciones que terminaron de manera positiva. El exportero también recordó el cambio que se produjo a partir de 2005 y los problemas que tuvieron algunos de sus compañeros debido a las inversiones que habían realizado. Cañizares explicó que llegó a ver a futbolistas con parcelas a las que atribuían un valor de tres millones de euros y que posteriormente dejaron de tener ese valor. La situación terminó afectando a varios jugadores que habían asumido un nivel elevado de deuda. “He visto a compañeros con parcelas que decían ‘esto vale 3 millones de euros’ y luego no valía nada. Mucha gente se arruinó porque estaba apalancada por encima de sus posibilidades”, relató.

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Santi Cañizares y una casa en subasta

El propio Cañizares también tuvo que afrontar una situación complicada relacionada con una vivienda. Ocurrió cuando tenía apenas 22 años y acababa de empezar a recibir sus primeros ingresos procedentes de Primera División. En aquel momento, tuvo que utilizar ese dinero para evitar que su única casa terminara en una subasta. “Yo con 22 años, con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”, recordó.

Aquel episodio es uno de los momentos que Cañizares identifica al hablar de cómo comenzó a gestionar su dinero. El exfutbolista considera que la experiencia le sirvió para aprender una cuestión que, según sus propias palabras, no había tenido tan presente hasta entonces. “Fue una magnífica experiencia porque ahí empecé a darme cuenta de que había que guardar el dinero”, explicó.

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Varios miles de personas se han manifestado en diferentes ciudades de toda España para reclamar una huelga general por la crisis de vivienda y después de que el Congreso tumbara los decretos de vivienda del Gobierno para intentar poner soluciones en la crisis.

Su reflexión se extiende también a los futbolistas jóvenes que empiezan a recibir ingresos elevados. Cañizares considera que uno de los errores que pueden cometer es pensar que el dinero seguirá llegando de manera constante durante toda su carrera. El exinternacional español explicó esta idea durante una conferencia pública, poniendo el foco en la percepción que pueden tener los jugadores cuando comienzan a ganar grandes cantidades. “Muchos futbolistas jóvenes piensan: ‘El dinero está entrando constantemente, así que me lo puedo gastar sin ningún problema porque no va a dejar de entrar’. Pero eso es un error fundamental”, afirmó.