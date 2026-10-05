Uruguay está más barato para los argentinos pero el gobierno de Orsi es cauto para el verano por El Niño

Una playa de Punta del Este, el principal balneario uruguayo (RS Fotos)

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Los operadores turísticos de Uruguay suelen mirar la región cuando empieza octubre para empezar a hacer proyecciones de lo que sucederá en la próxima temporada. El fin de semana largo del 12 de octubre, además, parece ser un buen predictor de lo que pasará dos meses después. El 2026 no fue un año tan bueno como el anterior para el turismo uruguayo, que ahora tiene un “cauteloso optimismo” de cara al verano, según el ministro de del rubro, Pablo Menoni.

Al proyectar la temporada, el gobierno debe hacer la advertencia de que todavía no se puede saber qué daño generará el pronosticado fenómeno de El Niño. Y hay otras salvedades mencionadas por Menoni: la “incertidumbre que puede generar la situación política en Brasil” y el escenario geopolítico internacional, en particular “el impacto en la inflación de los países vecinos”.

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Uno de los indicadores que miran en el Ministerio es el tipo de cambio real efectivo, publicado por el Banco Central del Uruguay (BCU). “Vemos que con Argentina estamos mejor y con Brasil estamos bastante similares, lo que nos pone, si miramos ceteris paribus ese indicador, mejor que el año pasado”, dijo el ministro al analizar los datos, en una comparecencia ante el Parlamento.

Fotografía de archivo de una playa en la ciudad de Punta del Este (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

“Sin perjuicio de eso, la disponibilidad de efectivo de los argentinos es menor, entre otras cosas, por el gran incremento que han tenido en las facturas públicas, por ejemplo. Así que nuestra proyección, y la de algunos analistas privados, es buena. Yo diría que, en un resumen, y con esto de ir por el camino del medio y siendo conservadores, somos muy optimistas, pero también muy cautelosos”, expresó Menoni, proyectando la temporada 2026-2027.

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En declaraciones a canal 12, el jerarca dijo que tiene un “cauteloso optimismo” hacia el verano y explicó que Uruguay está más barato para los argentinos respecto a la temporada anterior. “Estamos hablando de una comparación de la inflación en dólares tanto de Argentina-Uruguay como de Brasil-Uruguay. Sin perjuicio de eso tenemos que ser cautelosos. Hay decisiones de último momento que se toman en base al clima y todos sabemos el clima que se nos viene”, agregó.

Con respecto a Argentina, el principal cliente del turismo uruguayo, señaló que hay una “menor disponibilidad de dinero” en ese país.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al ministro de Turismo, Pablo Menoni (Presidencia)

Menoni le planteó al sector privado que, dada la “incertidumbre” por el fenómeno de El Niño, acepten las cancelaciones de última hora. “Que tu puedas hacer la reserva y cancelarla de último momento sin costo va en línea con esto que hablábamos de bajar la expectativa que tienen los turistas con el tema de la incertidumbre climática”, expresó.

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De acuerdo a las proyecciones en Uruguay, se espera un aumento de las lluvias para estos meses con un acumulado mensual de entre 400 o 500 milímetros. Esto significa que en un mes se puede producir el 50% de las lluvias de un año.

El 2026 será un año de caída para el sector turístico en comparación al 2025. La explicación de esto, según el ministro, es que la temporada 2025 registró un “gran incremento de visitantes argentinos” por la “situación coyuntural que vivió Argentina en ese momento”. Por eso, la comparación hará que el resultado en 2026 sea un descenso. “Entendemos nosotros que se trata de una medida que sale un poco del promedio”, reconoció Menoni.

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Expectativa en Uruguay por un verano mejor en 2027 comparado al 2026 (EFE/Gastón Britos)

Por otro lado, un informe del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) estima que en la próxima temporada Uruguay recibirá 1,2 millones de turistas provenientes de la región y que también habrá una recuperación de los visitantes argentinos. “La recuperación tiende a consolidarse de cara a la próxima temporada”, estima el estudio económico.