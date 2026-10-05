Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Las tasas de interés para depósitos a 30 días oscilan entre el 16% y el 23,5% con una brecha de $6.181,32 por cada millón de pesos. (REUTERS/Agustin Marcarian)

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Los bancos informados ofrecen tasas que van de 16% a 23,5% para depósitos a 30 días. Con la fórmula indicada para una inversión inicial de $1.000.000, el monto final oscila entre $1.013.186,81 y $1.019.368,13. La diferencia entre ambas puntas alcanza $6.181,32 por cada millón colocado durante ese período.

La tasa más alta de la lista, de 23,5%, figura en Banco CMF S.A., Banco de Comercio S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. Cada una de esas alternativas arroja un resultado de $1.019.368,13 al cabo de 30 días, de acuerdo con el cálculo que divide la tasa por 364, multiplica el resultado por 30 y luego lo aplica sobre el capital inicial.

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Tres entidades informaron la tasa máxima de 23,5%

Además de las tres entidades que encabezan el cuadro, cinco bancos informaron una tasa de 23%: Banco Bica S.A., Banco del Sol S.A., Banco Mariva S.A., Banco Meridian S.A., Banco Voii S.A. y Reba Compañía Financiera S.A. Para un depósito de $1 millón, ese nivel de tasa genera un monto final de $1.018.956,04 a los 30 días.

Bibank S.A. informó 22,5%, una tasa que deja el resultado en $1.018.543,96. Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco Hipotecario S.A. registraron 22%, con un monto final calculado de $1.018.131,87. Banco Masventas S.A. se ubicó en 21%, equivalente a $1.017.307,69 para el mismo capital y plazo.

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Banco de la Provincia de Córdoba S.A. informó 20,75%, por lo que el resultado asciende a $1.017.101,65. Banco Dino S.A. figura con 20% y un monto final de $1.016.483,52. En el grupo de entidades con tasas de 19,5% aparecen Banco Macro S.A. y Banco del Chubut S.A.; en ambos casos, la cifra calculada llega a $1.016.071,43.

La nómina también incluye a Banco de la Nación Argentina, con 19,25% y un resultado de $1.015.865,38. Banco BBVA Argentina S.A., Banco Comafi Sociedad Anónima, Banco Julio Sociedad Anónima y Banco Provincia de Tierra del Fuego ofrecen 19%, que elevan el capital inicial hasta $1.015.659,34.

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Las tasas más bajas parten de 16% dentro de la nómina

Banco Credicoop Cooperativo Limitado y Banco de Formosa S.A. informaron 18,5%. Para esos casos, la colocación de $1 millón a 30 días llega a $1.015.247,25. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. aparece con 18,25% y un resultado de $1.015.041,21, mientras que Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. registra 18,1% y $1.014.917,58.

Banco de la Ciudad de Buenos Aires informó 17%, con un monto final de $1.014.010,99. Banco Santander Argentina S.A. se ubicó en 16,5%, que lleva el depósito a $1.013.598,90. Banco Patagonia S.A. presentó la menor tasa del conjunto, 16%, y el cálculo para 30 días arroja $1.013.186,81.

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Los resultados toman la tasa más alta cuando una entidad informó dos valores. Bajo ese criterio, Banco de la Provincia de Buenos Aires quedó en 22%, Banco Hipotecario S.A. en 22%, Banco Mariva S.A. en 23%, Banco Masventas S.A. en 21%, Banco Provincia de Tierra del Fuego en 19% y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. en 23,5%.

La serie anual mostró picos en octubre de 2025 y un descenso posterior

El historial entregado para el total general en pesos comenzó el 1 de octubre de 2025 en 40,81 y alcanzó su máximo anual de 58,36 el 16 de octubre de ese año. En la columna de personas humanas, el valor inicial fue 37,86 y el mayor registro se ubicó en 45,74 durante la misma jornada del 16 de octubre.

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Luego de ese pico, ambas series descendieron durante noviembre y diciembre de 2025. El total general cerró diciembre en 25,69 el día 30, mientras que personas humanas marcó 24,53. En enero de 2026, el total general subió hasta 35,71 el 23 de enero y la tasa de personas humanas llegó a 28,11 el 27 de ese mes.

Entre marzo y abril de 2026, los registros volvieron a bajar. El total general anotó 20,50 el 27 de mayo, mientras que personas humanas marcó 18,67 el 13 de mayo. Desde junio, los valores oscilaron cerca de 20% y 21% para el total general y alrededor de 19% para personas humanas, con variaciones diarias en ambas columnas.

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El 1 de octubre de 2026, último dato de la serie, el total general en pesos quedó en 22,68% y la tasa de personas humanas se ubicó en 19,83%. Frente al inicio del período, el total general descendió 18,13 puntos porcentuales y la categoría de personas humanas bajó 18,03 puntos porcentuales.