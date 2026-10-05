Empresas necesitarán unos 2.000 empleados en blanco para las ventas de fin de año: qué sectores buscan contratar

El comercio electrónico tracciona la mayor parte de las vacantes (Foto: Movant Connection)

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En un contexto en el que el consumo interno acumula meses de retracción y el empleo pierde terreno en varios sectores de la economía, el último trimestre del año activa un calendario comercial y una demanda estacional que generará miles de puestos de trabajo en logística, retail, gastronomía y comercio electrónico.

Concretamente, según proyecciones de la consultora privada de talento Randstad, el Cyber Monday, el Black Friday y las fiestas de fin de año traccionarán este año más de 2.000 vacantes en todo el país.

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El fenómeno no es nuevo, pero crece en escala con el avance del comercio electrónico, que se expandió incluso a contramano de la caída de las ventas presenciales. La mayor parte de los puestos previstos corresponde al sector de logística y distribución, que concentra 1.400 de las vacantes proyectadas, y responde directamente al aumento de pedidos online que se registra cada año entre octubre y diciembre.

Del mundo digital al mundo físico

Se trata de posiciones que van desde operarios de depósito hasta especialistas en última milla, y que las empresas necesitan cubrir con rapidez para no quedar desbordadas durante los picos de actividad.

Con cerca de 600 búsquedas abiertas en este momento, Randstad proyecta alcanzar las 2.000 contrataciones —tanto permanentes como temporarias— antes de que termine el año, a través de su red de oficinas en todo el país. Los cinco sectores con mayor demanda son logística y distribución, e-commerce, retail, consumo masivo y hotelería, gastronomía y eventos.

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Los especialistas en reclutamiento advierten que los procesos de selección cierran varias semanas antes de las fechas pico y recomiendan no esperar para postularse

“Como todos los años, nos preparamos para las contrataciones asociadas al pico estacional del comercio, cuando los eventos de descuentos y promociones en tiendas de comercio electrónico, junto con las fiestas de fin de año y la proximidad del período vacacional, activan la demanda laboral y generan nuevas oportunidades de empleo formal y registrado en el sector privado”, señaló Andrea Avila, CEO de la consultora para Argentina, Chile, México y Uruguay. “Las posiciones temporarias permiten a las empresas reforzar sus equipos durante los períodos de mayor actividad, mientras que para muchas personas representan una oportunidad de incorporarse al mercado laboral, sumar experiencia o dar los primeros pasos en una posición que al tiempo puede tornarse permanente”, agregó.

El sector retail y el de consumo masivo también concentran una parte significativa de las búsquedas abiertas. La consultora prevé más de 300 incorporaciones para cubrir posiciones de vendedores de salón, especialistas de moda, supervisores, store managers y cajeros en las principales cadenas y marcas con presencia en centros comerciales y locales a nivel nacional. A ese volumen se suman más de 200 vacantes entre preventistas, promovendedores y repositores para empresas de consumo masivo, alimentos y bebidas y cuidado personal.

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Infraestructura humana

En hotelería y gastronomía, la unidad especializada de la consultora tiene previsto cubrir más de 100 posiciones de camareros, además de perfiles operativos como bellboys, personal de áreas públicas, mucamas y bacheros, destinados a los principales hoteles y empresas de catering y eventos del país de cara al cierre del año y el inicio de la temporada estival.

Pickers, distribuidores, cajeros y camareros, entre los perfiles más demandados para la temporada de descuentos y fiestas de fin de año

Las 10 posiciones con mayor demanda en el último trimestre

De acuerdo con los especialistas en reclutamiento de Randstad, estas son las búsquedas que concentrarán mayor actividad entre octubre y diciembre:

Pickers/Packers. El picker recolecta productos dentro del depósito según órdenes de compra; el packer controla la exactitud del pedido y realiza el empaquetado. El crecimiento del comercio electrónico en el último tramo del año impulsa con fuerza la demanda de estos perfiles. Operarios de depósito. Cumplen un rol clave en la recepción, almacenamiento, preparación y despacho de mercadería. La expansión de la actividad comercial de esta época y la necesidad de optimizar las operaciones de abastecimiento sostienen su demanda, especialmente en empresas de logística y grandes superficies de retail. Clarkistas/Conductores de autoelevador. Operadores especializados en el manejo de montacargas y autoelevadores, responsables de la carga, descarga y movimiento de mercadería dentro de los centros logísticos. Planificadores de ruteo. Diseñan y optimizan rutas de distribución mediante el análisis de datos, variables geográficas y condiciones operativas, con el objetivo de reducir costos y mejorar los tiempos de entrega. Distribuidores domiciliarios. Gestionan la última milla: recorridos urbanos, tiempos de entrega y contacto con el cliente final, apoyados en aplicaciones de ruteo inteligente. Vendedores de salón. La atención personalizada continúa siendo un diferencial para comercios y cadenas de retail, lo que impulsa la búsqueda de vendedores capaces de asesorar, concretar ventas y brindar una experiencia de compra presencial diferenciada. Repositores. Garantizan la correcta exhibición, reposición y disponibilidad de productos en góndolas y puntos de venta. Son perfiles muy demandados por supermercados y grandes tiendas. Preventistas. Visitan comercios para tomar pedidos, fortalecer el vínculo con la cartera de clientes y ampliar la presencia de marcas en los puntos de venta. La demanda se concentra principalmente en empresas de consumo masivo de alimentos, bebidas y cuidado personal. Cajeros. El manejo de medios de pago y la atención en caja son esenciales en supermercados, shopping centers y cadenas de retail, especialmente durante las fechas de consumo pico. Camareros para gastronomía y eventos. La actividad hotelera, la realización de eventos corporativos y sociales y el inicio de las vacaciones de verano impulsan la demanda de personal para locales gastronómicos, hoteles, salones y servicios de catering.

Para quienes buscan trabajo, los especialistas en reclutamiento recomiendan no esperar a último momento: los procesos de selección para la temporada de fin de año suelen cerrarse varias semanas antes de las fechas pico. Estar atentos a las páginas web de las empresas, a las búsquedas activas de las consultoras de recursos humanos y a las plataformas de empleo online es, según los expertos, el primer paso para no quedar afuera de una oportunidad.

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