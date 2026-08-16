La historia real detrás de “No se desea buena suerte”, la nueva película de Sunny Sandler en Netflix

"No se desea buena suerte", dirigida por Julia Hart, se inspira en una historia real sobre una adolescente y la recaída de la enfermedad de su madre (Netflix)

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No se desea buena suerte, la nueva película de Netflix protagonizada por Sunny Sandler, ya está disponible en la plataforma.

El filme, dirigido por Julia Hart, parte de una historia real y gira en torno a una adolescente que obtiene el papel principal en el musical de su escuela justo cuando la enfermedad de su madre regresa. La producción llega de la mano de Happy Madison, la compañía de Adam Sandler.

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El guion tiene su origen en la vida de Laura Hankin, novelista que, siendo estudiante de secundaria en Washington D.C., consiguió el papel protagónico en la obra escolar Moby Dick! The Musical al mismo tiempo que le comunicaron que el cáncer terminal de su madre había vuelto.

“¿Es correcto ir a los ensayos? ¿Preocuparme por los chicos y por si hago bien mi número? ¿O debería dejarlo todo para pasar el tiempo con mi mamá viendo Gilmore Girls?”, recordó Hankin en declaraciones a Decider. Años después, convirtió esa experiencia en el guion que da vida a esta película.

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La cineasta quiso desde el principio que el resultado fuera una obra de ficción. Añadió un hermano, cambió la ciudad y modificó la estructura familiar.

Laura Hankin basó el guion de la película en su experiencia escolar cuando obtuvo un papel protagónico mientras reaparecía el cáncer terminal de su madre (Netflix)

“Quería encontrar ese equilibrio entre honrar a mi madre, honrar la comunidad teatral que fue tan maravillosa, y al mismo tiempo hacer la mejor película posible”, señaló. Su madre alcanzó a verla actuar —ya fuera en el ensayo general o en la función oficial— y falleció pocas semanas después.

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En la película, la protagonista Sophie Birenbaum obtiene el papel principal en la versión escolar del musical Waitress, con música de Sara Bareilles.

Julia Hart y su esposo Jordan Horowitz reescribieron el guion original de Hankin. “Porque era tan profundamente personal y específico, se siente muy real. Aunque no sea exactamente su historia, la gente puede conectar con ella”, dijo la directora a Tudum de Netflix.

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Hankin señaló que Eighth Grade, de Bo Burnham, fue uno de los detonantes que la llevó a pensar en su propia experiencia como material cinematográfico.

“Salí con la mente volando, sintiendo tanta emoción, pensando: ‘Ah, estamos tomando en serio las vidas interiores de las chicas adolescentes’”, explicó en la misma entrevista. Añadió que el formato audiovisual le permitía acceder a una dimensión emocional que las palabras solas no podían alcanzar.

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En "No se desea buena suerte", Sophie Birenbaum consigue el papel principal en una versión escolar de "Waitress" con música de Sara Bareilles (Netflix)

Adam Sandler participó activamente en la producción, aunque no aparece como actor. Fue él quien propuso los guantes de conducir que usa el personaje de Steve Buscemi y también quien pidió eliminar un chiste de flatulencias por considerarlo demasiado exagerado.

“Nunca pensé que Adam Sandler me iba a decir que cortara un chiste así”, admitió Hankin al citado medio, quien también destacó que el cómico “siempre empujaba para que fuera más natural, más sentido, más real”.

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La realizadora Julia Hart contó a Tudum de Netflix que Sunny Sandler “fue la primera y única persona en quien pensamos para interpretar a Sophie”.

Sunny aceptó en cuanto supo del proyecto: “Supe desde el momento en que escuché la idea que la amaba, creía en ella y quería hacerla”, dijo a Tudum. Hart agregó que la joven actriz “superó con creces todas mis expectativas como actriz, y también como cantante, trabajadora y líder en el set”.

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Hankin también tuvo un pequeño papel en el filme como profesora de inglés, aunque su aparición es en su mayoría fuera de cámara. “Se ve mi hombro y mi voz”, contó a Decider. Fue la primera vez que actuó desde su etapa escolar, cuando el teatro fue un espacio para trabajar sus emociones.

Julia Hart afirmó que Sunny Sandler fue la primera opción para interpretar a Sophie. Además, su padre Adam Sandler participó en la producción de con aportes al guion (Netflix)

¿Quién es quién en “No se desea buena suerte”?

Sunny Sandler, de 17 años, es la hija menor de Adam Sandler y Jackie Sandler. Junto a su hermana mayor, Sadie Sandler, ha hecho apariciones en más de 20 películas de su padre. En esta ocasión, su familia estuvo detrás de cámaras y ella asumió el rol protagónico en solitario. Ya había protagonizado ¡No estás invitada a mi bat mitzvah! (2023) para Netflix.

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Melanie Lynskey, actriz de Nueva Zelanda, interpreta a la madre enferma. Es conocida por su papel en la serie Yellowjackets, que le valió una nominación al Emmy, y también por The Last of Us, Up in the Air y Two and a Half Men.

Max Greenfield da vida al padre de Sophie. El actor es ampliamente reconocido por su papel de Schmidt en la comedia New Girl de Fox, rol que le generó una nominación al Emmy. También tuvo papeles recurrentes en Veronica Mars y Ugly Betty.

Steve Buscemi, de 68 años, ganador del Emmy y el Globo de Oro, interpreta al abuelo. Es un colaborador habitual de Adam Sandler, con quien ha trabajado en Billy Madison, Happy Gilmore, Mr. Deeds y las sagas Grown Ups y Hotel Transylvania, entre otras.

Bebe Neuwirth encarna a la abuela Linda. Ganadora del Emmy y el Tony, es reconocida por sus actuaciones en Broadway —los musicales Sweet Charity y Chicago— y por su papel de la Dra. Lilith Sternin en Cheers y su secuela Frasier.

"No se desea buena suerte" ya está disponible en Netflix con Sunny Sandler como protagonista (Netflix)

Stephanie Beatriz también forma parte del elenco. La actriz es conocida principalmente por interpretar a la detective Rosa Diaz en Brooklyn Nine-Nine y por sus participaciones en los musicales In the Heights y Encanto.

Jon Lovitz, comediante ganador del Emmy, comenzó su carrera en Saturday Night Live entre 1985 y 1990. Ha trabajado con Adam Sandler en The Wedding Singer, Hotel Transylvania, Grown Ups 2 y Happy Gilmore 2.

Scarlett Estevez, de 18 años, interpreta a la mejor amiga de Sophie. Es conocida por la saga Daddy’s Home y por la serie Lucifer.

Jack Champion, de 21 años, da vida al interés romántico de Sophie. El actor es reconocido por su papel en Avatar: The Way of Water y Avatar: Fire and Ash, y por su aparición en Scream 6.