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Una leyenda del fútbol compartió su rutina de ejercicios para mantener su físico a los 48 años: “La repetición crea hábitos”

El francés Thierry Henry mostró cómo es su entrenamiento con pesas y despertó elogios en las redes sociales

La leyenda del fútbol mostró parte de su trabajo con pesas. A sus 48 años, luce un cuerpo tonificado

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A sus 48 años, Thierry Henry sigue ejercitándose como en sus mejores épocas de futbolista. El francés, una leyenda del deporte, compartió en sus redes sociales una parte de su exigente rutina de entrenamiento en el gimnasio y sorprendió con su impecable estado físico. En una publicación en su cuenta de Instagram, el campeón del mundo en 1998 escribió “la repetición crea hábitos” junto a un video.

El ex delantero y entrenador, que estuvo presente en el Mundial 2026 como analista, realizó una serie de seis repeticiones que reunió distintos tipos de ejercicios para todo el cuerpo. El set que realizó Henry con una barra olímpica más el peso de los discos incluyó peso muerto, sentadillas, remo, press de hombro, empujes y flexiones de brazos.

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La publicación del ex compañero de Lionel Messi en Barcelona despertó elogios de sus casi 6 millones de seguidores, entre los que se destacó el comentario de Zlatan Ibrahimovic. “Vamos”, lo animó el ex futbolista sueco. Además, el actor Terry Crews lo felicitó por el esfuerzo: “¡Sólido!”.

Thierry Henry mostró su exigente entrenamiento en el gimnasio. El ex futbolista francés luce un físico privilegiado a los 48 años
Thierry Henry mostró su exigente entrenamiento en el gimnasio. El ex futbolista francés luce un físico privilegiado a los 48 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otra de sus publicaciones recientes, el ex delantero francés compartió un entrenamiento junto a su pareja, Andrea Rajacic, y acompañó el video con dos fotos sin camiseta. En el mensaje escribió: “Sesión de una hora con mi compañera de crimen y un chaleco de 10 kg puesto”.

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La publicación incluyó además otra consigna sobre su método de cuidado personal: “Trabaja duro, come bien y nada de azúcar”. El medio señaló que Henry mantiene una rutina constante de actividad física desde que dejó el fútbol profesional en diciembre de 2014 y que en los últimos años intensificó el trabajo con peso corporal y levantamiento de pesas.

Ese plan de entrenamiento explica el aspecto atlético que mostró ahora el campeón del mundo con Francia, quien en publicaciones recientes insistió en que busca “tener un cuerpo impecable”. Citado por SPORT, también recomendó a sus seguidores evitar el azúcar como parte de esa disciplina. Henry alterna las sesiones de gimnasio con prácticas recreativas de básquetbol y tenis. En su paso por el FC Barcelona, entre 2007 y 2010, disputó 121 partidos.

Hombre musculoso y tatuado tomando una selfie en un espejo. Viste pantalones cortos negros y está sin camiseta, mostrando el torso y los brazos definidos
Thierry Henry muestra su estado físico a los 48 años

La transformación física del ex atacante generó respuestas inmediatas en redes sociales. Entre los comentarios de los aficionados aparecieron frases como: “El Rey se ha convertido en una bestia” y “Puede entrar en el 11 titular del Arsenal ahora mismo”.

Entre quienes reaccionaron estuvo Kylian Mbappé, que le dejó un mensaje en tono distendido: “Ahí sí te agarré, viejito”. La repercusión acompañó una nueva aparición pública de Henry, una figura cuya carrera conserva peso propio en el fútbol europeo.

Thierry Daniel Henry nació el 17 de agosto de 1977 en Les Ulis, un suburbio de París del que también surgieron Anthony Martial y Patrice Evra. Su padre Antoine, originario de Guadalupe, impulsó desde temprano su carrera deportiva, mientras que su madre Maryse, de Martinica, se ocupó de su formación académica.

Thierry Henry durante su etapa gloriosa como futbolista del Arsenal
Thierry Henry durante su etapa gloriosa como futbolista del Arsenal

Desde los siete años pasó por CO Les Ulis, US Palaiseau y ES Viry-Châtillon. Debutó en la primera división con la camiseta del Mónaco el 31 de agosto de 1994 frente al Niza. Durante cinco temporadas en el club del principado jugó 156 partidos y marcó 28 goles. En ese período ganó la Ligue 1 y fue elegido Futbolista Francés Joven del Año en 1996.

Su recorrido también quedó ligado a la selección francesa que ganó el Mundial de 1998 y la Eurocopa 2000. Más adelante sumó títulos en la Premier League, la Liga de España, la Copa del Rey, la UEFA Champions League de 2009, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes de 2009.

El palmarés individual de Henry incluye cinco distinciones como Jugador Francés del Año, cuatro como máximo goleador de la Premier League y dos Botas de Oro. También integró varios equipos ideales de la UEFA y la FIFA, y fue incluido en la selección histórica del Balón de Oro en 2020.

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