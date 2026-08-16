La galería Uffizi invertirá casi USD 60 millones en una reforma de dos años

Una multitud de visitantes admira la icónica pintura "El Nacimiento de Venus" de Sandro Botticelli en las famosas Galerías Uffizi de Florencia, Italia.

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La Galería de los Uffizi invertirá 50 millones de euros (USD 57 millones) en una renovación de dos años que abarcará casi todo su complejo en Florencia, con obras en la sede principal, el Palazzo Pitti y los Jardines de Boboli para responder al aumento de visitantes y mejorar el control climático.

La mitad del presupuesto saldrá de la venta de entradas y el resto será aportado por el Ministerio de Cultura de Italia. Las intervenciones se ejecutarán de forma escalonada durante los próximos dos años para reducir al mínimo las molestias al público.

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Los planes fueron presentados por el director Simone Verde en una conferencia de prensa. Citado por el diario italiano La Nazione, el funcionario afirmó: “Los Uffizi estarán cada vez más a la altura de su papel como icono de la nación”.

La reforma alterará de manera directa el recorrido de los visitantes. El museo sumará un área de recepción y proyección para agilizar el paso por los controles de seguridad, además de un nuevo espacio expositivo dedicado a contar la historia de la colección.

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El edificio, que data de 1560, alberga actualmente uno de los museos de arte más antiguos y famosos de Europa

Verde explicó al medio The Times por qué el proyecto apunta también a redistribuir la circulación interna: “El número de visitantes está aumentando, así que necesitamos distribuirlos mejor para que puedan ver todas estas obras”. La institución recibió alrededor de 5,3 millones de personas en sus tres sedes en 2025, una cifra que la convirtió en el segundo museo más visitado de Italia.

Entre las novedades previstas figura una galería dedicada a Retratos de hombres y mujeres ilustres de Andrea del Castagno, una conocida serie de frescos del siglo XV con representaciones de generales, escritores y gobernantes virtuosos.

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El plan se suma a otras mejoras recientes en la experiencia de visita. En junio, los Uffizi reabrieron las salas dedicadas a Sandro Botticelli, donde Primavera de 1480 y El nacimiento de Venus de 1485 quedaron enfrentadas y protegidas en vitrinas de última generación que mejoran la visibilidad.

El proyecto abarcará la sede central de Florencia, el Palazzo Pitti y los Jardines de Boboli (EFE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI/Archivo)

En 2024, el museo rehízo el montaje de sus galerías flamencas para resaltar los vínculos entre Florencia y el Renacimiento del norte europeo. Una segunda etapa ampliará ahora la actualización del diseño y de la iluminación de esas salas.

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La institución también reforzará su infraestructura de conservación con una restauración de 12 millones de euros para fachadas y cubiertas, además de nuevos sistemas de climatización. La decisión llega en un verano marcado por temperaturas récord en Europa, un escenario que volvió más urgente el debate sobre cómo deben adaptarse los museos a episodios meteorológicos cada vez más extremos.

En el Palazzo Pitti, los trabajos alcanzarán el Tesoro de los Grandes Duques, instalado en los antiguos apartamentos de verano de la familia Medici distribuidos entre la planta baja y el entresuelo. Ese sector conserva una colección de jarrones de piedras semipreciosas, cristales de roca y marfiles.

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La intervención incluirá también la restauración de la Galería Palatina, donde se exhiben pinturas renacentistas y barrocas de la familia (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

La intervención incluirá también la restauración de la Galería Palatina, donde se exhiben pinturas renacentistas y barrocas de la familia, y la apertura de una zona en la planta superior como nuevo espacio para exposiciones.

En los Jardines de Boboli, ya está en marcha la restauración de un anfiteatro del siglo XVII. El proyecto prevé además nuevos recorridos y la incorporación de miles de árboles y plantas.

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La Fuente de Neptuno de Stoldo Lorenzi y el elemento central de la Fuente del Océano de Giambologna, ambas encargadas por Cosimo I de Medici, están siendo restauradas con una inversión de 7,7 millones de euros.