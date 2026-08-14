Dieron a conocer detalles de la boda secreta entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: la reacción del futbolista cuando lo felicitaron en su club

Uno de los momentos tiernos de la pareja en el pasado

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron el martes 11 de agosto en una villa de Cascais, en Portugal, en una celebración que estuvo rodeada de misterio y secretos. Tras la breve confirmación de la boda por parte de una agencia de representación del futbolista, la prensa comenzó a lanzar los primeros detalles que rodearon al evento.

El medio de Portugal 24Horas difundió una imagen del supuesto documento del Registro Civil que deja ver el marco que tuvo la unión. “Se sabe que la estrella portuguesa contrajo matrimonio con un acuerdo prenupcial de separación de bienes, y que la oficial del registro civil, Maria Manuel Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira, quien ofició la ceremonia, viajó de Oporto a Cascais”, especificó el citado portal.

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Los cinco hijos de la pareja estuvieron presentes, pero también hubo, al menos, dos testigos: “Miguel Paixão, el mejor amigo de Cristiano Ronaldo desde su época en el Sporting, figura en el documento como uno de los testigos. La hermana de Gio, Ivana Rodríguez, también estuvo presente”. Si bien por el lado de Cristiano Ronaldo “el clan Aveiro estuvo ausente”, el acta que mostraron indicó que otras dos personas –José Rodríguez Sangil y Mónica González Martínez– también firmaron como testigos.

El comunicado de prensa enviado por la agencia de comunicación del futbolista había presentado la boda como “privada e íntima”, con asistencia únicamente de los cinco hijos de la pareja, tras una relación de diez años. El enlace se celebró en lo que el informe describe como una “casa en la parroquia de Cascais” el martes 11 de agosto a las 13:30.

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Según el certificado, el matrimonio se registró bajo separación de bienes, un marco legal por el que cada cónyuge mantiene la propiedad exclusiva de lo que tenía antes de casarse y de lo que adquiera de forma individual en el futuro. También se comentó la ausencia de familiares directos del capitán de la selección de Portugal. Tras el anuncio en redes sociales, donde la pareja mostró sus anillos de boda de oro, parte de la conversación pública se concentró en quiénes no estuvieron en Cascais. La madre del jugador, Dolores Aveiro, y sus hermanos Katia, Elma y Hugo no asistieron a la ceremonia.

La foto que confirmó la boda secreta entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo (@cristiano, @feorginagio)

El presentador portugués Cláudio Ramos afirmó en el programa Dois as 10 que, según una fuente cercana, Katia y Elma estaban “furiosas” por no haber estado en la ceremonia. El conductor dijo: “Lo único que voy a decir, aunque no lo digo yo, es información que tengo. No puedo decir de quién es. Están furiosos”. La reacción pública no terminó allí. Poco después, el propio CR7 comentó una publicación de TVI en Instagram y acusó al canal de “saber muy poco”.

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La presencia de testigos llamó la atención porque la legislación portuguesa ya no los exige de forma automática. Notícias ao Minuto recogió la explicación del presidente del Colegio de Notarios, Jorge Batista da Silva, sobre ese punto del procedimiento civil: “El Código del Registro Civil establece que entre dos y cuatro testigos pueden estar presentes en la ceremonia matrimonial, pero su participación es opcional. La presencia de testigos puede ser necesaria si la pareja no posee documentos de identificación y si tampoco es posible verificar su identidad mediante el conocimiento personal del registrador”.

Le dan la bienvenida a Cristiano Ronaldo en Al Nassr

Cristiano Ronaldo volvió este jueves a entrenarse con Al Nassr en Arabia Saudita y sorprendió con un cambio de imagen: apareció con el pelo rubio, a dos días de su primer partido oficial de la temporada. El club saudí difundió su llegada al centro de entrenamiento en una publicación en la que escribió: “Miren quién acaba de llegar a Al Nassr”.

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En un video difundido por el club, se vio al entrenador Ange Postecoglou darle la bienvenida a su figura: “Bienvenido, Cris, y felicidades; bendiciones para ti y tu familia, amigo”, en una frase que generó los aplausos y una leve sonrisa de la estrella.

El delantero portugués de 41 años se había perdido toda la pretemporada por su participación en el Mundial de 2026 con Portugal. En esa ausencia también estuvieron los portugueses João Félix y Samu Costa. El primer partido oficial está previsto para mañana, como local ante Al Fateh, por la primera jornada de la liga. Todavía no se confirmó si CR7 jugará.

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Con 976 goles oficiales convertidos a lo largo de toda su carrera, la gran apuesta de Cristiano es superar los 1.000 antes de cumplir los 42 años el próximo 5 de febrero de 2027.