Lisa Kudrow y Mira Sorvino revelan el mayor temor que enfrentaron en su regreso como Romy y Michele

Lisa Kudrow y Mira Sorvino admitieron que sintieron temor por no recuperar con autenticidad a Michele y Romy en la secuela de "Romy y Michele" (Touchstone Pictures/REUTERS)

Guardar

Lisa Kudrow y Mira Sorvino reconocieron haber sentido temor ante la posibilidad de no poder recuperar auténticamente a sus personajes al retomar los papeles de Romy y Michele, casi tres décadas después de su debut en la pantalla grande.

Las actrices hablaron con People de forma exclusiva durante el evento D23: The Ultimate Disney Fan Event, celebrado el viernes 14 de agosto en el Honda Center de Anaheim, California.

PUBLICIDAD

“Estaba muy nerviosa”, confesó Kudrow, de 63 años, a People. “Pensaba: ‘¿Estoy simplemente imitando a Michele? Porque ese es el miedo a veces cuando revisitas un papel’”.

Sorvino, de 58, compartió esa misma inquietud. “El primer día fue como: ‘¿Estoy imitando cosas que Romy solía hacer o decir?’... Y luego fue como: ‘Sí, Romy está de vuelta. Está usando mi traje de piel’”, relató la actriz al mismo medio.

PUBLICIDAD

La secuela fue anunciada por 20th Century Studios el pasado 8 de junio, con Tim Federle en la dirección y Robin Schiff en el guion (Instagram)

Ambas protagonizaron Romy and Michele’s High School Reunion en 1997, filme dirigido por David Mirkin con guion de Robin Schiff, en el que interpretan a dos mejores amigas apasionadas por la moda que intentan impresionar a sus excompañeros de colegio en su reunión de décimo aniversario.

La película, que también contó con la participación de Janeane Garofalo, Alan Cumming y Justin Theroux, alcanzó con los años el estatus de obra de culto.

PUBLICIDAD

En diálogo con People, Mira Sorvino abordó el peso cultural que ha adquirido el filme: “La gente se disfraza de nosotras en el Orgullo, en Halloween... bebés, perros. Nos hemos convertido en parte del paisaje de la vida estadounidense”.

Las actrices hablaron en el evento D23 de Anaheim sobre el regreso a los personajes de "Romy and Michele's High School Reunion", estrenada en 1997 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Lisa Kudrow, por su parte, recordó un episodio que la sorprendió: “Un par de mujeres se me acercaron durante un almuerzo y me dejaron un papel con un bolígrafo rosa con 20 líneas de la película escritas por delante y por detrás. Me pareció extraordinario”, señaló al mismo medio.

PUBLICIDAD

La conexión entre las dos actrices va más allá de la pantalla. La famosa estrella de Friends bromeó: “Tenemos muchas cosas en común. Las dos somos altas”. Y añadió: “Creo que Mira es muy inteligente”.

Sorvino devolvió el elogio: “Ella es increíblemente sabia y brillante. Es divertida, reflexiva, una gran persona. Lisa es nuestra comediante por excelencia, de verdad”.

Asimismo, reveló que acude a su colega en busca de consejo: “Voy a Lisa cuando necesito orientación”.

Sorvino afirmó que "Romy y Michele" forman parte de la cultura popular estadounidense por la vigencia del filme en disfraces y homenajes (Touchstone Pictures)

Todos los detalles de la secuela de “Romy y Michele”

La secuela fue anunciada oficialmente el 8 de junio por 20th Century Studios, con Tim Federle en la dirección y Robin Schiff nuevamente a cargo del guion.

PUBLICIDAD

El proyecto se distribuirá de forma exclusiva a través de Hulu, y también estará disponible en Disney+, a diferencia del filme original, que llegó a las salas de cine.

La trama gira en torno a la asistencia de las protagonistas a la boda de uno de sus excompañeros de clase, lo que las lleva a cuestionarse: “¿Nos olvidamos de enamorarnos?”.

PUBLICIDAD

Romy y Michele siguen al frente de la boutique de moda que abrieron en Los Ángeles en 1997 con dinero prestado por Sandy Frink (Alan Cumming), deuda que ya han saldado.

Cumming regresa al reparto, aunque su vínculo con Michele (Kudrow) es ahora de carácter platónico: ella tiene una nueva historia romántica con el personaje que interpreta Keegan-Michael Key. Romy (Sorvino), a su vez, mantiene una relación con el personaje a cargo de Rob Huebel.

PUBLICIDAD

La trama de la secuela de "Romy y Michele" se centra en una boda de excompañeros y retoma la boutique de moda que las protagonistas abrieron en Los Ángeles (Touchstone Pictures)

El filme recuperará además un homenaje musical a Cyndi Lauper, con una versión que Lisa Kudrow y Mira Sorvino describieron como más festiva que la secuencia original del baile en la reunión escolar.

Del elenco original regresan Janeane Garofalo como Heather Mooney, Camryn Manheim como Toby Walters y Julia Campbell como Christie Masters. Las nuevas incorporaciones incluyen a Wendi McLendon-Covey, Patrick Warburton, Breckin Meyer y Nathan Lee Graham.

PUBLICIDAD

La diseñadora de vestuario Mona May, responsable del estilo del filme original, también vuelve para la secuela con el objetivo de actualizar la estética de los personajes, con una lectura contemporánea de las tendencias de los años noventa.

La producción se encuentra actualmente en rodaje. El interés por una continuación cobró fuerza tras la aparición conjunta de las estrellas principales en la ceremonia de los SAG Awards de 2022.

La película suma regresos del elenco original, nuevas incorporaciones y el regreso de Mona May para actualizar la estética de los personajes (Touchstone Pictures)

Meses antes del anuncio oficial, Kudrow confirmó en el programa Watch What Happens Live With Andy Cohen que existía “un guion muy divertido y las cosas están avanzando”.