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El impactante cambio de look de Cristiano Ronaldo antes de una nueva temporada con el All Nassr: “¿Quién llegó?"

El astro portugués sorprendió al aparecer con un nuevo color en su cabello

El nuevo look de Cristiano Ronaldo
El nuevo look de Cristiano Ronaldo
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Cristiano Ronaldo llegó este jueves a la sede del Al Nassr con un nuevo look después de casarse en secreto con Georgina Rodríguez en Cascais, Portugal. El luso con pasado en el Real Madrid sorprendió con su estilo.

La cuenta oficial del club en X (antes Twitter) anticipó su aparición con la pregunta “¿Quién llegó hoy a la sede del Al Nassr?”, acompañada de una imagen del delantero con su nueva imagen.

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El astro portugués también eligió su cuenta de Instagram para mostrar el corte que estrenó: cabello corto en la parte superior de la cabeza y con un color castaño claro y rapado en los laterales con un degradé. Rápidamente, su imagen dio la vuelta al mundo y las redes sociales estallaron al ver el repentino cambio en su estilo.

La boda tuvo lugar el 11 de agosto a las 13:30 en la localidad portuguesa de Cascais, en el extremo sudoeste del distrito de Lisboa. La ceremonia fue discreta: solo estuvieron presentes los cinco hijos de la pareja y cuatro testigos. El programa español El verano se mueve, de Telecinco, accedió al documento del registro del matrimonio y reveló todos los detalles este jueves. Según ese registro, los testigos fueron Ivana Rodríguez, hermana de Georgina; Miguel José, amigo de Ronaldo desde los tiempos del Sporting de Lisboa y colaborador en la internacionalización de la marca CR7; y dos españoles del mundo de la joyería, madre e hijo, identificados como Jose y Mónica, amigos de Georgina.

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La foto que confirmaría la boda secreta entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo (@cristiano, @feorginagio)
La foto que confirmó la boda secreta entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo (@cristiano, @feorginagio)

El futbolista portugués anunció el matrimonio el mismo 11 de agosto a través de su perfil de Instagram con una fotografía de sus manos entrelazadas y dos sencillas alianzas en oro amarillo. Desde entonces, ni él ni Georgina habían ofrecido más detalles públicos sobre la ceremonia.

Tras la boda, los recién casados viajaron a Riad a bordo de su jet privado. En Arabia Saudí, Ronaldo no se reincorporó de inmediato al trabajo: el club le concedió una licencia extraordinaria tras el Mundial, por lo que se perderá los dos primeros partidos de la nueva temporada de la Saudi Pro League (SPL).

El arranque de la SPL 2026-27 coincide con un objetivo deportivo que marca toda la temporada del delantero: llegar a los 1.000 goles en su carrera profesional. Con 41 años y 978 tantos en su cuenta, le restan solo 22 dianas para alcanzar esa cifra. “Quiero ganar trofeos y alcanzar esa cifra que todos conocen. Sin duda, si no hay lesiones, lo conseguiré”, declaró Ronaldo en la gala de los Globe Soccer Awards de diciembre de 2025, recogida por Marca.

El Al Nassr llega a esta temporada como campeón defensor y con Ange Postecoglou en el banco, en reemplazo de Jorge Jesus. La principal incorporación fue Samú Costa, compañero de Ronaldo en el Mundial con Portugal, para cubrir la salida de Marcelo Brozovic. El resto de la plantilla mantiene nombres como Kingsley Coman, Leroy Sané o João Félix. El gran rival por el título será nuevamente el Al Hilal, ahora dirigido por Simone Inzaghi.

Por lo pronto, el siguiente encuentro del elenco comandado por Cristiano tendrá lugar el 15 de agosto cuando reciba al Al-Fateh por la primera fecha de la liga árabe.

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