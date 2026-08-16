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Roban cuatro pinturas renacentistas de “de extraordinario valor” en Italia

Las piezas fueron sustraídas del Museo de Messina, en Sicilia, ciudad natal del pintor Antonello da Messina

Seis paneles de madera deteriorados. Panel central inferior: Virgen con Niño, dos ángeles. Paneles laterales inferiores: dos obispos con báculo y atributos. Paneles superiores: un ángel y una figura femenina
Antonello da Messina, "Políptico de San Gregorio: Virgen con el Niño o del Rosario entre los santos Gregorio y Benito, el ángel anunciador y la Virgen anunciada" (1473), robada del Museo Regional Accascina
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Cuatro obras “de extraordinario valor” del pintor renacentista italiano Antonello da Messina fueron robadas en un museo de Sicilia, indicó este domingo el ministerio de Cultura.

El robo incluye tres paneles del Políptico de San Gregorio, del siglo XV, y ocurrió el sábado en un Museo de Messina, en Sicilia, ciudad natal del pintor.

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Los ladrones burlaron los sistemas de alarma y seguridad en el museo regional MuMe el sábado por la noche para llevarse tres de los cinco paneles supervivientes, fechados en 1473, así como la tabla de doble cara que representa a la Virgen María y a Cristo muerto en una Piedad, que fue retirada de una vitrina blindada.

Primer plano de una pintura en tabla con marco de madera. Muestra el busto de Jesús con piel agrietada, barba rala, corona de espinas y un nimbo dorado
Una pintura del Renacimiento italiano representa a Cristo con una corona de espinas y un nimbo dorado, obra de Antonello da Messina.

Hace apenas unos meses, precisamente, el Estado italiano había comprado una obra de Antonello da Messina, “Ecce Homo”, por unos 15 millones de dólares en una subasta en Nueva York.

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“Estamos devastados por lo ocurrido”, ha señalado la directora del MuMe, Marisa Mercurio. “Eran dos de las obras más importantes y conocidas de Antonello da Messina. Es una pérdida enorme para el museo, la ciudad, la comunidad y el mundo del arte”.

Pintura religiosa con la Virgen María de manto rojo y túnica blanca que sostiene al Niño Jesús. Un fraile de hábito marrón está de rodillas. Marco de madera
Tabla bifronte, reverso, Cristo en piedad (1465-1470)

Por si parte, el alcalde de Messina, Federico Basile, dijo que el robo fue “especialmente doloroso” al haberse producido durante las celebraciones en la ciudad en honor de la Asunción de la Virgen María.

Los robos de obras de artes son comunes en Italia. La policía anunció hace dos días que recuperó tres pinturas de los maestros franceses Renoir, Cézanne y Matisse valoradas en más de 10 millones de dólares.

Roban cuatro pinturas renacentistas de “de extraordinario valor” en Italia (REUTERS/Danilo Arnone)
Roban cuatro pinturas renacentistas de “de extraordinario valor” en Italia (REUTERS/Danilo Arnone)

Las piezas fueron robadas en marzo en un museo cerca de Parma, en el norte de Italia, presuntamente por una banda de criminales moldavos.

Con información de AFP y ANSA

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