Deportes

Los detalles del lujoso y millonario anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le regaló a Georgina Rodríguez

La modelo y empresaria compartió la imagen de la joya en sus redes sociales y sorprendió a más de uno con el tamaño y la belleza de la pieza

Georgina Rodríguez mostró la joya
Georgina Rodríguez mostró la joya que le regaló Ronaldo

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo han anunciado su compromiso matrimonial, y no solo se trata de una de las bodas más esperadas del ambiente internacional, sino también de un evento que ha colocado a una joya en el centro de la atención. El anillo de compromiso que el futbolista regaló a su pareja ya recorre las redes sociales y los titulares por su espectacular tamaño, su valor estratosférico y la controversia que ha desatado.

La confirmación llegó a través de Instagram, donde Georgina publicó una fotografía en la que exhibe la joya acompañada del mensaje: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. La imagen muestra con claridad la impresionante pieza: un diamante central de corte ovalado, acompañado de dos diamantes laterales que resaltan la magnitud del anillo. La composición mantiene una estética considerada por expertos como clásica, probablemente montada en oro blanco o platino.

El tamaño del diamante central oscila, según las estimaciones de joyeros consultados por diversos medios, entre 25 y 45 quilates, con algunos expertos que lo ubican en el rango superior. El nivel de pureza y color de la piedra ha sido calificado como D-Flawless, la máxima puntuación en los estándares internacionales, lo que eleva aún más su valor en el mercado. La suma total de quilates, incluyendo las piedras laterales, alcanza cerca de 37 quilates.

El precio es otro motivo de controversia. Joyeros y medios especializados coincidieron en que la joya podría valer entre 2 y 3 millones de euros. No obstante, otras fuentes elevaron la cifra hasta los 6 millones de euros, e incluso hay quienes hablan de un rango de 6 a 12 millones de euros si se tienen en cuenta las estimaciones sobre el tamaño del diamante y la exclusividad de su calidad. El anillo se ubica así entre los más caros y deslumbrantes del mundo, en la misma categoría que los anillos de compromiso de figuras como Mariah Carey y Elizabeth Taylor.

Post de Georgina Rodríguez anunciando
Post de Georgina Rodríguez anunciando su compromiso con Cristiano Ronaldo. (Instagram)

Al analizar el valor de este tipo de joyas, los especialistas señalaron que factores como los ‘4C’ (quilates, color, claridad y corte) determinan la mayor parte del precio, pero también influyen elementos adicionales: la certificación por laboratorios internacionales, el origen ético de la piedra y la precisión en su talla.

La elección del anillo no solo marca el compromiso entre la pareja, sino que refuerza la imagen de exclusividad y lujo que han construido a lo largo de los años. Cristiano Ronaldo, cuyo patrimonio ronda los 1.000 millones de euros por su carrera deportiva, patrocinios y negocios, ha decidido dar el “click” con una joya monumental, mientras que Georgina Rodríguez ha consolidado su éxito con colaboraciones en marcas de lujo y su propia serie de televisión.

La pieza ha generado reacciones inmediatas. Entre los seguidores de la pareja, el anillo ha sido elogiado por su espectacularidad, aunque no han faltado las críticas y bromas en redes sociales: “¿No te pesa el dedo?”, “Con ese anillo me compro toda la ciudad” y “Ese anillo es tan enorme que debería venir con un casco y hombreras”, son algunos de los comentarios más destacados. La analista de moda Anitta Ruiz también opinó al respecto: “Hoy, amigas, hemos aprendido que el dinero nunca garantiza el buen gusto”.

A lo largo de nueve años de relación y cinco hijos en común, Georgina y Cristiano han mostrado una vida marcada por el lujo y la exclusividad, desde su primer encuentro en una tienda de Gucci hasta sus constantes apariciones públicas y eventos. El anillo de compromiso es ahora el símbolo de un nuevo capítulo en su historia, cargado de significado y expectación internacional.

