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Selena Gomez responde a demanda por fraude y pedirá que sea desestimada: “Las acusaciones son infundadas”

La actriz y cantante rechazó los señalamientos vinculados con la empresa que fundó junto a su madre Mandy Teefey

Selena Gomez
Selena Gomez rechazó la demanda por fraude y anunció una moción para desestimar las acusaciones sobre Wondermind (REUTERS)
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Selena Gomez rechazó las acusaciones de fraude presentadas en su contra y anunció que su equipo legal presentará una moción para desestimar la demanda, calificada de “completamente infundada” tanto en los hechos como en el derecho.

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“Las acusaciones de que Selena Gomez participó de alguna manera en un supuesto ‘fraude’ u otro acto ilícito son completamente infundadas, tanto desde el punto de vista fáctico como legal”, declaró Mathew S. Rosengart, abogado de la actriz y cantante, en un comunicado emitido el sábado 15 de agosto a People.

Y agregó: “Defenderemos con vigor estas falsas acusaciones y, de hecho, presentaremos una moción para desestimar las infundadas reclamaciones en su contra”.

La demanda, interpuesta ante un tribunal federal de Delaware, fue presentada el jueves por Wondermind SRS 44 LLC y Bespoke Wondermind LLC, dos empresas inversoras que alegan haber sido defraudadas por Gomez, de 34 años, y por su madre y cofundadora de Wondermind, Mandy Teefey, de 50.

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Los demandantes reclaman la devolución de los más de 1,2 millones de dólares que invirtieron en la plataforma de salud mental.

Selena Gomez y su madre Mandy Teefey
La demanda sostiene que la cantante y su madre Mandy Teefey ofrecieron una imagen falsa de Wondermind ante los inversores (Instagram)

Según los documentos judiciales, la demanda acusa a Gomez y Teefey de haber presentado una imagen falsa de la empresa: sus fundadoras habrían asegurado a los inversores que Wondermind contaba con la infraestructura, el liderazgo y los recursos para convertirse en una plataforma rentable.

Entre las promesas incumplidas, el escrito menciona alianzas con Fidelity y J.P. Morgan que “no existían”, una aplicación que “nunca fue desarrollada” y acuerdos publicitarios que nunca se concretaron.

La demanda también señala que la estrella firmó un contrato en el que se comprometía a “construir activamente la empresa como su directora de marketing”, pero que desde entonces “ignoró” ese acuerdo.

“Durante tres años, mientras la compañía se derrumbaba en silencio, ninguno de sus fundadores, directivos ni consejeros dijo una sola palabra a los inversores cuyo dinero financiaba ese colapso”, indica el texto de la demanda.

Los inversores afirman que no tuvieron conocimiento de las dificultades de Wondermind hasta septiembre de 2025, cuando The Cut publicó un extenso reportaje que describía a la empresa en un estado de “absoluto caos financiero y operativo”.

Selena Gomez y su madre Mandy Teefey
Los inversores reclaman la devolución de más de 1,2 millones de dólares invertidos en la plataforma de salud mental (REUTERS/Instagram)

Ese artículo también recogía acusaciones sobre un presunto problema de abuso de sustancias de Mandy Teefey, quien las negó con rotundidad.

“Es una pena que unos pocos empleados descontentos con ganas de ajustar cuentas puedan difundir mentiras sobre mí y distorsionar la verdad”, declaró Teefey a TMZ en aquel momento.

La demanda incluye, además, un intercambio de mensajes entre Teefey y Andrew Resnick, representante de Bespoke, fechado el 8 de abril. Cuando Resnick preguntó por el estado de la empresa, Teefey respondió que daba por sentado que la inversión ya había sido devuelta.

Al aclarar Resnick que nunca recibió fondos, Teefey lo remitió al equipo legal de Gomez: “Esa sería una pregunta para el equipo legal de Selena. No estoy segura de tener libertad para dar esa información, pero me pondré en contacto con ellos para que te llamen”, escribió, según consta en el expediente judicial.

Teefey no emitió declaraciones públicas sobre la demanda. Su exsocia Daniella Pierson, quien abandonó Wondermind en enero de 2023 tras una disputa interna, negó las acusaciones en su contra y afirmó contar con “documentación concreta y registros financieros que establecen los hechos”.

Los demandantes afirman que conocieron la crisis de Wondermind en septiembre de 2025 tras un reportaje de The Cut sobre el caos financiero y operativo de la empresa (REUTERS/Mark Blinch)
Los demandantes afirman que conocieron la crisis de Wondermind en septiembre de 2025 tras un reportaje de The Cut sobre el caos financiero y operativo de la empresa (REUTERS/Mark Blinch)

Wondermind fue cofundada en 2022 por Selena Gomez, Mandy Teefey y Pierson como una plataforma multimedia de apoyo a la salud mental.

Las señales de dificultades habían comenzado a emerger antes de la demanda: en mayo de 2025, Forbes informó que la empresa había despedido al 60% de su plantilla —nueve de sus 15 empleados— y que adeudaba decenas de miles de dólares a trabajadores autónomos y proveedores.

Un portavoz de la compañía aseguró en ese momento que la situación financiera había sido “rectificada” y que la empresa atravesaba sus propias dificultades de crecimiento.

Los demandantes exigen la devolución de su inversión, daños y perjuicios, costas y honorarios legales, y han solicitado que el caso sea resuelto ante un jurado.

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