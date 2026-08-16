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A punto de cumplir 95 años, Barbara Eden no piensa retirarse de la actuación

La actriz de “Mi bella genio” contó que sigue disponible para nuevos proyectos y hasta bromeó con volver a su lado más travieso

A punto de cumplir 95 años, Barbara Eden no piensa retirarse de la actuación
Barbara Eden confirmó que sigue activa a días de cumplir 95 años y que aceptará nuevos papeles si el guion está bien escrito (NBC/Instagram/@officialbarbaraeden)
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Barbara Eden, la actriz que durante cinco temporadas encarnó a la genio más famosa de la televisión estadounidense, no tiene intención de retirarse.

A días de cumplir 95 años —el próximo 23 de agosto—, la estrella de Mi bella genio confirmó que continúa activa en la industria y que ya sabe exactamente qué tipo de papel quiere interpretar a continuación.

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Podría ser realmente mala”, dijo con una sonrisa cómplice en una entrevista exclusiva con Entertainment Weekly.

La referencia no es casual. Eden interpretó en la serie clásica no solo a la protagonista Jeannie, sino también a su gemela malvada —conocida como la Mala Jeannie—, un personaje de idéntico aspecto pero carácter opuesto, que vestía de verde en lugar del característico rosa y lucía cabello oscuro.

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Ese alter ego apareció en nueve episodios de la serie original, y volvió en los telefilmes Mi bella genio: 15 años después (1985) y I Still Dream of Jeannie (1991).

A punto de cumplir 95 años, Barbara Eden no piensa retirarse de la actuación
La actriz de "Mi bella genio" dijo que le gustaría interpretar un personaje malvado, en alusión a la Mala Jeannie de la serie (Instagram/@officialbarbaraeden)

La estrella de televisión tiene una condición clara para aceptar cualquier oferta: “Si está bien escrito, probablemente haría cualquier cosa. Si está bien escrito”, declaró a EW.

El 5 de septiembre, Barbara Eden presentará junto al actor Pat Boone la película All Hands On Deck (1961) en el Cinecon Classic Film Festival.

La cinta es una de las primeras de su carrera y muestra una faceta distinta a la que el público la asocia habitualmente. Su trayectoria en los años 60 incluyó el wéstern Flaming Star junto a Elvis Presley, la película de ciencia ficción Voyage to the Bottom of the Sea y el thriller The Yellow Canary.

En los últimos años, la artista ha volcado parte de su energía al teatro. En 2025 protagonizó la obra Love Letters, y su última aparición en el cine fue en My Adventures with Santa (2019), donde interpretó a la señora Claus.

A lo largo de las décadas siguientes a Mi bella genio, acumuló papeles en Harper Valley PTA, una participación recurrente en Sabrina, la bruja adolescente como la tía Irma, y un arco en Dallas que la reunió con su coprotagonista Larry Hagman.

A punto de cumplir 95 años, Barbara Eden no piensa retirarse de la actuación
La trayectoria de Eden en los años 60 incluyó "Flaming Star" con Elvis Presley, "Voyage to the Bottom of the Sea" y "The Yellow Canary" (Instagram/@officialbarbaraeden)

Ambos interpretábamos personajes que no eran muy agradables. Fue bueno”, recordó para el citado medio.

Sobre Hagman, fue generosa en su valoración: “Larry era un gran actor. Era maravilloso. No era simplemente un cantante de una sola nota. Tenía mucho color en sí mismo y en lo que hacía”.

Eden consideró que Dallas “salvó” a Hagman, quien buscaba ir más allá del rol cómico de capitán Nelson que lo hizo conocido.

“Creo que lo ayudó en toda su vida. Creo que eso lo salvó, tener ese enorme éxito. Pero le tomó mucho tiempo conseguirlo”, dijo.

Hagman interpretó a J.R. Ewing entre 1979 y 1991, y retomó el papel en la versión de TNT hasta su muerte en 2012.

Barbara Eden, la protagonista de “Mi bella genio”
Barbara Eden recordó que la censura televisiva de los años 60 en "Mi bella genio" impedía mostrar el ombligo en pantalla (NBC)

Los secretos y anécdotas más insólitas de “Mi bella genio”

A seis décadas del estreno de la serie, Barbara Eden repasó en Club Random Podcast los detalles más sorprendentes de una producción que se convirtió en un referente de la televisión estadounidense.

Uno de los recuerdos más evocados fue el del vestuario. La censura televisiva de los años 60 prohibía mostrar el ombligo en pantalla, lo que dio lugar a un asunto que se instaló en la prensa especializada.

Un periodista venía al set solo para preguntar por mi ombligo”, contó entre risas.

El traje dejaba el abdomen a la vista, pero la producción exigía cubrir cualquier mínimo indicio de ombligo, y el tema se convirtió, según la propia actriz, en un asunto de alcance nacional.

La relación con Larry Hagman también dejó episodios memorables. Eden lo describió como “un talento enorme y un hombre entrañable, aunque un poco excéntrico”.

Mi bella genio - Barbara Eden
La actriz recordó que Larry Hagman fue un talento enorme y contó que sus bromas llevaron a prohibir nuevas visitas de invitados al estudio (NBC)

Entre las anécdotas más llamativas, relató que las bromas de Hagman durante la visita de un grupo de monjas al estudio terminaron con la prohibición de nuevas visitas de invitados.

Sobre el peso de encarnar a Jeannie durante décadas, Eden fue directa: “Nunca me molestó ser identificada con ella. Me siento afortunada”, aunque reconoció que el éxito de un personaje tan arraigado en la memoria colectiva puede limitar las oportunidades profesionales.

“No pensaba en Jeannie, pero ella siempre estaba ahí”, confesó.

Asimismo, analizó los cambios sociales y culturales que observó a lo largo de su carrera, desde la censura de los años 60 hasta la mayor permisividad actual en televisión y cine.

Recordó que figuras como Paul Lynde y Rock Hudson vivían su orientación sexual como un secreto ante el público general, y celebró los avances en representación logrados con el tiempo.

Mi bella genio - Barbara Eden
Barbara Eden afirmó que nunca le molestó ser identificada con Jeannie, aunque reconoció que el éxito de "Mi bella genio" podía limitar oportunidades profesionales (NBC)

Superados los 90 años, Eden atribuye su continuidad profesional al placer de trabajar y al vínculo con su público.

“Disfruto salir, conversar y responder preguntas del público. Eso me mantiene activa y feliz”, aseguró.

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