Médicos del sistema público en Nicaragua habrían registrado casos de chikungunya como “virus indefinido”

El Ministerio de Salud de Nicaragua reportó 1,384 casos compatibles con chikungunya entre el 23 de mayo y el 8 de agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Salud de Nicaragua ha registrado un incremento en los diagnósticos de casos compatibles con chikungunya durante el período comprendido entre el 23 de mayo y el 8 de agosto de 2026, alcanzando un total de 1,384 contagios oficialmente reportados. Más de la mitad de estos casos, 758, se concentran en las dos primeras semanas de agosto. La semana finalizada el 1 de agosto presentó el mayor registro, con 402 casos, seguida de 356 en la semana siguiente.

De acuerdo con información publicada por Confidencial.digital, médicos del sistema público habrían recibido instrucciones para consignar los cuadros clínicos compatibles con chikungunya bajo diagnósticos como “virus indefinido” o “virosis”. Esta práctica, según el medio, recuerda lo documentado durante la pandemia de covid-19, cuando se empleaban categorías no específicas para el registro de casos.

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Pacientes como Karla, atendida en un hospital de Managua, relataron que, pese a presentar fiebre y dolor corporal, su diagnóstico fue consignado como “virus indefinido”. Según su testimonio, los médicos le indicaron regresar y repetir exámenes si aparecían síntomas de alarma, como sangrado en las encías o vómitos. Karla mencionó que recibió tratamiento con acetaminofén y análisis de sangre, pero sin confirmación sobre chikungunya.

El hijo de Karla también enfermó con síntomas similares. En la primera consulta, el médico le indicó que correspondían a chikungunya, aunque después el caso fue tratado como una “virosis”. Ella refirió que el 80% de los pacientes atendidos ese día presentaban síntomas asociados a chikungunya, dengue o malaria.

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Más de la mitad de los contagios de chikungunya en Nicaragua se concentró en las dos primeras semanas de agosto, con 758 casos. (Europa Press/Contacto/Andre M. Chang)

Otro testimonio recogido por el medio fue el de Marcos, quien relató que una integrante de su familia presentó fiebre, dolor articular y manchas rojas en la piel. Según relató a Confidencial.digital, la familia consideró que se trataba de chikungunya, aunque no acudieron a un puesto de salud para confirmarlo. Marcos también reportó síntomas como fiebre y dolor de cabeza durante una semana.

Evolución de los reportes oficiales y contexto institucional

Hasta el mes de mayo, el Ministerio de Salud no había comunicado casos de chikungunya en sus notas de prensa. El primer reporte, con 24 contagios, corresponde al período entre el 23 y el 30 de mayo. Desde entonces, los datos oficiales mostraron un crecimiento semanal constante, alcanzando el punto más alto a comienzos de agosto. Esta tendencia se mantuvo a pesar de la implementación de jornadas de fumigación en distintos puntos del país.

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En una entrevista difundida por un medio oficialista, el viceministro de Salud, Carlos Sáenz, señaló en relación al dengue que “se ha magnificado el número de casos, y lo mismo con el chikungunya. Hay muchos países que están también presentando casos de chikungunya, que lo transmite el mismo mosquito”.

La semana cerrada el 1 de agosto registró el mayor pico de chikungunya en Nicaragua, con 402 casos oficiales. (REUTERS/Norlys Perez)

El aumento en el número de diagnósticos y la utilización de categorías genéricas ha coincidido con la emisión de una alerta sanitaria internacional. El 3 de agosto de 2026, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos incluyeron a Managua en el nivel 2 de su sistema de alertas para viajeros, dentro de una escala de cuatro niveles. Este sistema busca advertir sobre riesgos sanitarios y recomienda precauciones para quienes viajen a la capital nicaragüense.

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Características del chikungunya y recomendaciones

El chikungunya es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que suele causar fiebre y dolor articular intenso. Según la Organización Panamericana de la Salud, los síntomas pueden presentarse entre dos y doce días después de la picadura, siendo más frecuente el rango de cuatro a ocho días.

La situación actual en Nicaragua, según los datos disponibles, muestra un aumento sostenido de casos compatibles con chikungunya desde finales de mayo. Las autoridades han implementado campañas de fumigación y han continuado con la vigilancia epidemiológica, mientras que los reportes semanales reflejan el avance de la enfermedad en distintas regiones del país; mientras el registro de diagnósticos bajo categorías genéricas forma parte de la estrategia institucional.

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