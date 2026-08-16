Noche violenta en Guatemala deja tres muertos y un herido en ataques armados

La violencia armada en Guatemala dejó tres muertos y un herido en dos ataques ocurridos en menos de 24 horas. (Foto cortesía Bomberos Municipales)

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La violencia armada en Guatemala marcó la noche del sábado con la pérdida de tres vidas en distintos hechos registrados en la capital y sus alrededores. Tres personas murieron y una resultó herida en dos ataques ocurridos en menos de 24 horas, reflejando una vez más la situación de inseguridad que afecta a la población.

El primer incidente se reportó en Villa Nueva, específicamente en la 2.ª avenida y 12 calle de las residenciales Villa Lobos, zona 2. Alrededor de la medianoche, vecinos alertaron a la línea de emergencia del Cuerpo de Bomberos Municipales sobre disparos en la zona. Al llegar al sitio, los socorristas encontraron a tres personas con heridas de bala. Tras el reconocimiento inicial, los técnicos en urgencias médicas confirmaron la muerte de Jeferson Noé Carrillo Lima, de 20 años, y José Luis Dimas Carrillo, de 39 años. Ambos cuerpos quedaron tendidos en la vía pública, mientras los bomberos intentaban estabilizar a un tercer herido.

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El primer ataque armado ocurrió en Villa Nueva, en residenciales Villa Lobos, zona 2, donde murieron dos hombres por heridas de bala. (Foto cortesía Bomberos Municipales)

La víctima sobreviviente, Julio César Dimas Carrillo, recibió atención en el lugar y fue trasladado en estado delicado al Hospital Roosevelt bajo custodia médica. La escena quedó bajo resguardo de la Policía Nacional Civil(PNC), que inició las primeras diligencias para esclarecer los hechos e identificar a los responsables. Este ataque, de acuerdo con el protocolo habitual, activó la intervención de las autoridades para recopilar testimonios y evidencias en el entorno inmediato.

Pocas horas después, un segundo ataque armado se registró en la 9a. calle y 28 avenida de la zona 14, en la ciudad de Guatemala. En este caso, los bomberos recibieron un reporte sobre disparos realizados contra un hombre por parte de sujetos desconocidos. Al llegar al lugar, los equipos de socorro confirmaron la muerte de Brayan Estuardo Cotzajay Osoy, de 24 años, quien presentaba múltiples heridas ocasionadas por impactos de arma de fuego. Los agresores huyeron del lugar antes de la llegada de las autoridades.

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La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público acordonaron la zona 14 y recolectaron indicios balísticos para avanzar con la investigación. (Foto cortesía Bomberos Municipales)

La PNC, en coordinación con el Ministerio Público (MP), acordonó la zona para iniciar las investigaciones. Los peritos recolectaron indicios balísticos y levantaron el cuerpo de la víctima, mientras familiares y residentes observaban el operativo desde la distancia. Las autoridades no han informado sobre capturas ni han revelado posibles móviles detrás del crimen, por lo que las investigaciones siguen abiertas.

Estos hechos suman tres muertes violentas en una sola noche y vuelven a poner en evidencia el impacto de la criminalidad en la vida cotidiana de los guatemaltecos. Tanto en Villa Nueva como en la capital, los ataques armados muestran patrones similares.

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En ambos escenarios, la presencia de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público fue fundamental para la recolección de pruebas y el inicio de las investigaciones. Hasta el momento, no se han confirmado hipótesis oficiales sobre los motivos de los ataques. Las autoridades mantienen bajo reserva los avances mientras analizan la información recabada en los lugares de los hechos.

La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público acordonaron la zona 14 y recolectaron indicios balísticos para avanzar con la investigación. (Foto cortesía Bomberos Municipales)

La violencia letal sigue afectando a sectores urbanos y suburbanos del país. Las instituciones de seguridad y justicia han reiterado su compromiso de continuar las pesquisas para identificar a los responsables y llevarlos ante la ley. El ambiente en las zonas afectadas permanece tenso, mientras vecinos y comerciantes expresan preocupación por la recurrencia de estos hechos violentos.

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