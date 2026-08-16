Continúa la fecha 5 del Torneo Clausura: la agenda con los partidos de la jornada

La fecha 5 del Torneo Clausura tendrá su continuidad este domingo

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La fecha cinco del Torneo Clausura tendrá su continuidad este domingo con duelos que prometen mucho. Al margen del partido estelar de la jornada entre River Plate y Argentinos Juniors, otros tres compromisos le darán fútbol al día. En primer turno, Sarmiento recibirá a Huracán (15:00). Luego, a las 20:15, se jugarán otros dos partidos: Barracas Central-Rosario Central y Central Córdoba de Santiago del Estero-Instituto de Córdoba.

SARMIENTO-HURACÁN

Crédito: Foto Baires

Sarmiento recibirá a Huracán en el Estadio Eva Perón de Junín por la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2026, con inicio a las 15:00. El arbitraje estará a cargo de Hernán Mastrángelo, el VAR correrá por cuenta de Salomé Di Iorio y transmisión en vivo será de ESPN Premium.

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El equipo local llega con seis puntos y la visita con siete en su zona, ambos con dos triunfos. Sarmiento encadenó dos victorias tras perder en sus primeras dos presentaciones, mientras que Huracán viene de imponerse 2-0 a San Lorenzo en clásico como visitante.

El conjunto dirigido por Facundo Sava venció 2-1 a Atlético Tucumán fuera de casa en su última salida y busca avanzar para quedar entre los ocho primeros del grupo. En el plantel se destacan Junior Marabel, Julián Mavilla y Renzo Orihuela.

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Huracán, conducido por Diego Martínez, intentará sostener su repunte en Junín para pelear en la parte alta. Entre sus principales nombres figuran el goleador Jordy Caicedo, Leonardo Gil y Juan Bisanz, autor del tanto en el último cruce entre ambos, el 14 de febrero, cuando el Globo ganó 1-0 como local.

Posibles formaciones:

Sarmiento: Iván Arboleda; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Santiago Salle, Cristian Zabala, Elián Giménez, Yair Arismendi; Junior Marabel y Diego Churín. DT: Facundo Sava.

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Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Oscar Cortés y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Hora: 15

Árbitro: Hernán Mastrangelo

VAR: Salomé Di Iorio

Estadio: Eva Perón

TV: ESPN Premium

BARRACAS CENTRAL-ROSARIO CENTRAL

Barracas Central y Rosario Central, cara a cara

Barracas Central recibirá a Rosario Central desde las 20:15, en el estadio Claudio Fabián Tapia por la fecha cinco del Torneo Clausura. El arbitraje estará a cargo de Pablo Dóvalo, el VAR en manos de Andrés Merlos y la transmisión será de TNT Sports.

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El Guapo ostenta nueve puntos en la Zona B y buscará recomponerse de la caída que sufrió en la fecha pasada de parte de Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0 en el Bosque, para no perderle pisada a los líderes.

El Canalla, en cambio, viene de imponerse por 2-1 ante Aldosivi en el Gigante de Arroyito, resultado que le permitió llegar a siete puntos en cuatro partidos jugados.

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Posibles formaciones:

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonathan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Gonzalo Bruera y Jonathan Candia. DT: Damián Ayude.

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Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Vicente Pizarro, Federico Navarro; Ángel Di María, Giovanni Cantizano, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Hora: 20: 15

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Andrés Merlos

Estadio: Claudio Fabián Tapia

TV: TNT Sports Premium

CENTRAL CÓRDOBA (SDE)-INSTITUTO DE CÓRDOBA

Central Córdoba se medirá con Instituto

Central Córdoba de Santiago del Estero se enfrentará con Instituto de Córdoba desde las 20:15, en el estadio Alfredo Terrera. El arbitraje estará a cargo de Darío Herrera, el VAR lo tendrá a José Carreras y la transmisión será de ESPN Premium.

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El Ferroviario viene de ganarle a Unión de Santa Fe por 2-1 en condición de visitante, lo que le permitió llegar a seis puntos en la Zona A y buscará un triunfo que le permita seguirle el paso a los líderes.

La Gloria, por su parte, consiguió su tercer triunfo en el certamen cuando venció en la fecha pasada a Gimnasia de Mendoza por 1-0 en su estadio. De este modo, cosecha nueve unidades y se mantiene en los puestos de arriba del grupo.

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Posibles formaciones:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Matías Vera, Horacio Tijanovich, Leonardo Sequeira, Lucas González, Diego Barrera; Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván y Diego Sosa; Gustavo Abregú y Matías Gallardo; Jhon Córdoba o Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores.

Hora: 20: 15

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Andrés Merlo

Estadio: Alfredo Terrera

TV: ESPN Premium

LAS TABLAS DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y DE LA ANUAL