Decidió jugar días después de la muerte de su hija y el público lo cobijó con un homenaje emocionante: “El cielo tiene una estrellita más”

Mats Seuntjens perdió a su hija recién nacida y volvió a jugar: el emotivo apoyo de los hinchas del NAC Breda

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El estadio Rat Verlegh en Breda fue escenario de una jornada marcada por el silencio, el dolor y la solidaridad. Más allá de la derrota del NAC Breda ante el VVV-Venlo por 0-2 en la Eerste Divisie (Segunda División de los Países Bajos), la atención se centró en el profundo homenaje a Mats Seuntjens, futbolista del conjunto local, y su pareja Elba, quienes recientemente perdieron a su hija recién nacida.

La afición de NAC Breda dedicó varios minutos a corear el nombre de Seuntjens y su familia, acompañando a la pareja que permaneció en el césped junto a los demás jugadores. Desde las gradas emergió una pancarta con la frase “El cielo tiene una estrellita más”, mientras los seguidores encendían luces y acompañaban el gesto con aplausos y cánticos.

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El gesto del NAC Breda con Mats Seuntjens

“Mats Seuntjens y su pareja, Elba, perdieron la semana pasada a su hija recién nacida, Celine Inaya Seuntjens Silva. Esta noticia nos sacude hasta lo más profundo y conmueve a todos y cada uno de nosotros en lo más profundo del corazón. Más de 18 000 aficionados se ponen de pie al finalizar el partido, incluidos los del VVV-Venlo. También las plantillas y el personal en el campo. Se encienden más de 18 000 bengalas. Durante varios minutos se pueden ver bajo el cielo estrellado de Breda, acompañadas de los cánticos correspondientes”, escribió el club en su sitio web.

En su cuenta de Instagram, el elenco neerlandés compartió un sentido posteo con la leyenda “Mucho más que fútbol...”. En ese carrusel de imágenes sobresale una foto en la que se ve a la pareja abrazándose en el medio del campo, frente a la afición del Nac Breda. También se pudo apreciar como todos sus compañeros lo acompañaron durante el homenaje y el agradecimiento de la pareja a los hinchas.

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Mats Seuntjens y su pareja, en el centro del campo, reciben el apoyo de la afición de NAC Breda tras la pérdida de su hija.

El partido se desarrolló en un ambiente de respeto desde el inicio. Antes del silbatazo inicial, se dedicó un minuto de silencio al ex entrenador Bob Maaskant, recientemente fallecido, lo que añadió una carga emocional a la noche. Durante el encuentro, el VVV-Venlo se adelantó rápidamente con un gol de Edhy Zuliani y amplió la diferencia tras el descanso. Pese a la derrota, la nota central la marcó el homenaje a Mats Seuntjens, quien regresó a la cancha en un contexto especialmente difícil para su vida personal.

La presencia de la pancarta y los cánticos se interpretaron como un mensaje de apoyo colectivo en un momento de duelo, señalando que el deporte trasciende la competencia y puede convertirse en un espacio para el consuelo. La frase “El cielo tiene una estrellita más” se instaló como símbolo de ese acompañamiento, visible tanto para los presentes como para quienes siguieron la transmisión del partido.

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La hinchada de NAC Breda despliega la pancarta con el mensaje “El cielo tiene una estrellita más” durante el homenaje a Seuntjens.

El homenaje fue parte de una jornada deportiva que también incluyó otros encuentros de la Eerste Divisie, aunque ninguno alcanzó el mismo nivel de repercusión emocional. En el mismo día, el Heracles Almelo venció al FC Den Bosch con doblete de Jean-Paul N’Djoli, mientras el RKC Waalwijk igualó en el tiempo añadido ante el FC Dordrecht y el MVV Maastricht remontó al FC Eindhoven en los minutos finales.

Tras dos encuentros disputados, el NAC Breda deambula por la mitad de la tabla, producto de una victoria y una derrota. El conjunto aurinegro inició su camino con una victoria por 2-1 ante Oss y luego cayó contra el Venlo. Su próxima presentación será el 22 de agosto, cuando enfrente a Jong Ajax.

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Aficionados de NAC Breda encienden luces y aplauden a Seuntjens y su familia (@nacnl)

El VVV-Venlo, por su parte, perdió 4-3 en la primera fecha ante Heracles, pero lograron reponerse ante el NAC Breda. Volverán a jugar el 23 de agosto, cuando reciban al De Graafschap.