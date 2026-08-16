Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

La lluvia podría disminuir y el calor aumentar este domingo en Guatemala

El pronóstico prevé cielos mayormente despejados durante la mañana, aunque por la noche se mantendría la probabilidad de precipitaciones puntuales en la Bocacosta y el Occidente del país

La CONRED informó que la época lluviosa dejó 1.085 emergencias, 19 mil evacuados, 15 fallecidos y miles de personas afectadas desde el 19 de abril hasta el 15 de agosto.
El Insivumeh informó que la posibilidad de lluvia podría disminuir este domingo 16 de agosto en gran parte del país y el calor podría aumentar. (EFE)
Guardar

La posibilidad de lluvia podría disminuir este domingo 16 de agosto, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). El organismo prevé cielo mayormente despejado por la mañana, pero no descarta lluvias aisladas por la noche en Bocacosta y Occidente.

En la noche, el aumento y el desarrollo de la nubosidad podrían cambiar las condiciones, por lo que no se descartan lluvias aisladas en la Bocacosta y Occidente, y nubosidad dispersa predominante en el resto del país.

Además los meteorólogos del Insivumeh indicaron que el paso de la Onda del Este No. 27 promoverá humedad y posibles lluvias en sectores montañosos yvolcánicos. Esta condición podría generar la acumulación de humedad que promovería lluvias fuertes y caída de granizo.

PUBLICIDAD

Temperaturas previstas para este domingo

Para el resto del país, las temperaturas continuarán elevadas. Se espera viento norte moderado en el Altiplano Central, Valles de Oriente y algunas zonas de Occidente.

En Petén se prevén máximas de hasta 37 grados, mientras que en el oriente del país podrían alcanzar los 39 grados. Y en la Ciudad de Guatemala, la temperatura máxima rondará los 28 grados.

La CONRED informó que la época lluviosa dejó 1.085 emergencias, 19 mil evacuados, 15 fallecidos y miles de personas afectadas desde el 19 de abril hasta el 15 de agosto.
El pronóstico del Insivumeh prevé cielo mayormente despejado por la mañana y lluvias aisladas por la noche en Bocacosta y Occidente. (Insivumeh)

Precaución por crecidas

El Insivumeh también informó que según el reporte del Observador hidrométrico de la estación Matucuy, el Río Matanzas que cruza los departamentos de Baja y Alta Verapaz, ha incrementado su nivel y actualmente se encuentra sobre su nivel de alerta.

PUBLICIDAD

Ante esta situación han recomendado a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) que tome precauciones por existir la probabilidad de desbordamientos e inundaciones en áreas cercanas.

Las áreas más próximas al río y que podrían estar en riesgo son los poblados cercanos al río del municipio de San Jerónimo, en Baja Verapaz; y zonas de Tucurú y La Tinta, en Alta Verapaz.

Las recomendaciones alcanzan a la Dirección General de Caminos y a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) a las que alertan sobre vías que podrían resultar afectadas ante una crecida.

Mientras que a las poblaciones cercanas al Río Matanzas, el Insivumeh les advierte peligro al intentar cruzarlo y sugiere evitar la permanencia en las orillas.

Piden a la población seguir todas las indicaciones de las instituciones que conforman el sistema CONRED para una evacuación ordenada.

La CONRED informó que la época lluviosa dejó 1.085 emergencias, 19 mil evacuados, 15 fallecidos y miles de personas afectadas desde el 19 de abril hasta el 15 de agosto.
El Insivumeh reportó que el Río Matanzas, entre Baja Verapaz y Alta Verapaz, superó su nivel de alerta. (Conred)

Más de 19 mil evacuados y 15 fallecidos

Por su parte, la CONRED ha informado que en lo que va de la época lluviosa se han atendido 1.085 emergencias, por las que han resultado afectadas 43.497 personas.

Además, indicaron que debido a la gravedad de la situación en algunos casos, se han tenido que hospitalizar a 14 personas, cuatro han resultado con heridas leves y 15 personas más han fallecido.

Mientras que se han identificado 8.363 viviendas con daños moderados, 257 con daño leve, 158 con daño severo y 225 en riesgo.

El reporte recoge todos los incidentes registrados desde el 19 de abril de este año cuando inició la época lluviosa, hasta el 15 de agosto.

Temas Relacionados

GuatemalaLluviasInundacionesCiudad de Guatemalacalor

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estudio costarricense advierte sobre circulación silenciosa de parásito en felinos

La investigación publicada en Journal of Veterinary Diagnostic Investigation identificó felinos infectados en El Roble y reportó hallazgos en otras cuatro zonas del país, mientras los autores advierten que aún se desconoce su alcance nacional

Estudio costarricense advierte sobre circulación silenciosa de parásito en felinos

El Instituto Salvadoreño del Café reporta más de 32 mil productores beneficiados, pese a los retos presupuestarios

El informe del período junio de 2025 a mayo de 2026 indica que la renovación del parque cafetalero avanzó con obstáculos por la baja disponibilidad de plantas y semillas de distintas variedades

El Instituto Salvadoreño del Café reporta más de 32 mil productores beneficiados, pese a los retos presupuestarios

Garífunas denuncian “horrible persecución” y desplazamiento de sus territorios ancestrales en Honduras

La Ofraneh denunció que comunidades garífunas enfrentan desplazamientos, violencia y criminalización mientras el Estado hondureño incumple sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Garífunas denuncian “horrible persecución” y desplazamiento de sus territorios ancestrales en Honduras

El partido Firmes se formalizó en Guatemala tras la transformación de Revolución, con el regreso del expresidente Alfonso Portillo regresó a la política

La asamblea nacional del 15 de agosto aprobó el cambio de nombre, emblemas y conducción, un paso que habilita a la nueva agrupación a participar en los comicios generales de 2027

El partido Firmes se formalizó en Guatemala tras la transformación de Revolución, con el regreso del expresidente Alfonso Portillo regresó a la política

Fósiles de tiburones en Panamá revelan una sorprendente historia oculta bajo sus dos océanos

Investigadores del Smithsonian analizaron 3,497 diminutas escamas preservadas en sedimentos para reconstruir cómo eran los arrecifes entre 7,000 y 3,000 años atrás.

Fósiles de tiburones en Panamá revelan una sorprendente historia oculta bajo sus dos océanos

TECNO

Cuentas falsas de Bancolombia, Davivienda, llaves de Bre-B y códigos QR para “donar” son inventados para robar tras terremoto en Colombia

Cuentas falsas de Bancolombia, Davivienda, llaves de Bre-B y códigos QR para “donar” son inventados para robar tras terremoto en Colombia

Paso a paso para cargar un celular en un vehículo de forma segura

Casi la mitad de las personas en el mundo ha sido víctima de abuso digital: desde acoso hasta bloqueo en redes sociales

El celular se carga más rápido al conectarlo a la pared o al computador: esta es la verdad

WiFi sin clave: formas legales y seguras de conectarte a una red sin contraseña

ENTRETENIMIENTO

A punto de cumplir 95 años, Barbara Eden no piensa retirarse de la actuación

A punto de cumplir 95 años, Barbara Eden no piensa retirarse de la actuación

Lisa Kudrow y Mira Sorvino revelan el mayor temor que enfrentaron en su regreso como Romy y Michele

La historia real detrás de “No se desea buena suerte”, la nueva película de Sunny Sandler en Netflix

Selena Gomez responde a demanda por fraude y pedirá que sea desestimada: “Las acusaciones son infundadas”

Los guionistas de “Spider-Man: Un nuevo día” hablaron sobre la violencia de Jean Grey y su futuro en los X-Men

MUNDO

Putin intensifica la persecución contra modelos de OnlyFans en Rusia bajo la bandera de los “valores tradicionales”

Putin intensifica la persecución contra modelos de OnlyFans en Rusia bajo la bandera de los “valores tradicionales”

Irán ofreció 30.000 dólares por matar o capturar a soldados estadounidenses y llamó a EEUU a abandonar Medio Oriente

Cadena perpetua sin libertad condicional en Reino Unido: el caso de Simon Levy que reavivó una lista temida

Descubren en Ecuador una nueva especie de rana que permaneció confundida con otra durante más de un siglo

Jared Kushner se reunió con el presidente egipcio para impulsar el plan de paz de Estados Unidos en Gaza