La lluvia podría disminuir y el calor aumentar este domingo en Guatemala

El Insivumeh informó que la posibilidad de lluvia podría disminuir este domingo 16 de agosto en gran parte del país y el calor podría aumentar. (EFE)

Guardar

La posibilidad de lluvia podría disminuir este domingo 16 de agosto, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). El organismo prevé cielo mayormente despejado por la mañana, pero no descarta lluvias aisladas por la noche en Bocacosta y Occidente.

En la noche, el aumento y el desarrollo de la nubosidad podrían cambiar las condiciones, por lo que no se descartan lluvias aisladas en la Bocacosta y Occidente, y nubosidad dispersa predominante en el resto del país.

Además los meteorólogos del Insivumeh indicaron que el paso de la Onda del Este No. 27 promoverá humedad y posibles lluvias en sectores montañosos yvolcánicos. Esta condición podría generar la acumulación de humedad que promovería lluvias fuertes y caída de granizo.

PUBLICIDAD

Temperaturas previstas para este domingo

Para el resto del país, las temperaturas continuarán elevadas. Se espera viento norte moderado en el Altiplano Central, Valles de Oriente y algunas zonas de Occidente.

En Petén se prevén máximas de hasta 37 grados, mientras que en el oriente del país podrían alcanzar los 39 grados. Y en la Ciudad de Guatemala, la temperatura máxima rondará los 28 grados.

El pronóstico del Insivumeh prevé cielo mayormente despejado por la mañana y lluvias aisladas por la noche en Bocacosta y Occidente. (Insivumeh)

Precaución por crecidas

El Insivumeh también informó que según el reporte del Observador hidrométrico de la estación Matucuy, el Río Matanzas que cruza los departamentos de Baja y Alta Verapaz, ha incrementado su nivel y actualmente se encuentra sobre su nivel de alerta.

PUBLICIDAD

Ante esta situación han recomendado a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) que tome precauciones por existir la probabilidad de desbordamientos e inundaciones en áreas cercanas.

Las áreas más próximas al río y que podrían estar en riesgo son los poblados cercanos al río del municipio de San Jerónimo, en Baja Verapaz; y zonas de Tucurú y La Tinta, en Alta Verapaz.

Las recomendaciones alcanzan a la Dirección General de Caminos y a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) a las que alertan sobre vías que podrían resultar afectadas ante una crecida.

PUBLICIDAD

Mientras que a las poblaciones cercanas al Río Matanzas, el Insivumeh les advierte peligro al intentar cruzarlo y sugiere evitar la permanencia en las orillas.

Piden a la población seguir todas las indicaciones de las instituciones que conforman el sistema CONRED para una evacuación ordenada.

El Insivumeh reportó que el Río Matanzas, entre Baja Verapaz y Alta Verapaz, superó su nivel de alerta. (Conred)

Más de 19 mil evacuados y 15 fallecidos

Por su parte, la CONRED ha informado que en lo que va de la época lluviosa se han atendido 1.085 emergencias, por las que han resultado afectadas 43.497 personas.

Además, indicaron que debido a la gravedad de la situación en algunos casos, se han tenido que hospitalizar a 14 personas, cuatro han resultado con heridas leves y 15 personas más han fallecido.

PUBLICIDAD

Mientras que se han identificado 8.363 viviendas con daños moderados, 257 con daño leve, 158 con daño severo y 225 en riesgo.

El reporte recoge todos los incidentes registrados desde el 19 de abril de este año cuando inició la época lluviosa, hasta el 15 de agosto.