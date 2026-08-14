Tras la venta de Pellegrino a Fiorentina, Parma fichó a otros dos goleadores argentinos

Parma presentó de forma oficial a David Romero (@1913parmacalcio)

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Luego de la venta de Mateo Pellegrino a la Fiorentina, Parma reforzó su delantera con los goleadores del fútbol argentino: hizo oficial el arribo de David Romero desde Tigre y trabaja en los últimos detalles de la incorporación de Thomas De Martis, máximo artillero de las juveniles de Lanús y de la selección argentina. El cuadro italiano de la Serie A desembolsó una importante cifra para quedarse con el atacante del Matador –que también generó el interés de Boca Juniors– mientras que ultima detalles por una cesión con opción de compra por el joven del Granate.

Las operaciones se aceleraron tras la salida de Pellegrino en una cifra cercana a los 22 millones de euros. Para suplantar los 15 goles que marcó el delantero con pasado en Estudiantes de La Plata y Platense, Parma invirtió 8 millones de dólares para quedarse con David Romero, que viene de convertir 11 tantos —siete en el Torneo Apertura— en 19 presentaciones en el 2026. “Romero tuvo una temporada 2026 particularmente impresionante”, señaló el elenco italiano en el comunicado oficial de su contratación.

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“¡Gracias, Rulo! Tigre informa que David Romero fue transferido al Parma”, escribió el elenco de Victoria en sus redes para despedir al delantero. El equipo italiano no tuvo el camino libre desde el comienzo. Primero apareció el interés de Sevilla y después el de Boca, pero ambos terminaron afuera de la negociación. El club argentino finalmente contrató a Enner Valencia, libre desde Pachuca de México y goleador histórico de la selección de Ecuador.

La despedida de Tigre para David Romero (@catigreoficial)

“Hoy me toca despedirme de un lugar que fue mucho más que un club. Acá viví un montón de momentos que me voy a llevar para siempre: alegrías, tristezas, amistades y recuerdos que son parte de lo que soy. Pero, sobre todo, fue un lugar donde crecí muchísimo. Me voy súper agradecido por todas las personas que compartieron este camino conmigo: mis compañeros, cuerpo técnico, utileros, kinesiólogos, mi familia, todos los que estuvieron ahí día a día y a la hinchada matadora que siempre me trató con mucho cariño”, escribió David Romero en su Instagram para despedirse de Tigre.

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A esto, agregó: “No es fácil despedirme pero me quedo con todo lo vivido, con cada partido, cada entrenamiento, cada abrazo, cada risa y cada enseñanza. Sé que ahora empieza una nueva etapa, pero una parte de mí siempre va a quedar acá. Gracias por todo Matadores. Esto no es un adiós, es un hasta luego”.

El mensaje de David Romero en su cuenta de Instagram para despedirse de Tigre

David Romero, de 23 años, nació en Corrientes, se formó en Talleres de Córdoba y antes de regresar al fútbol argentino pasó por Unión La Calera de Chile. Su arribo a Parma lo convierte en el reemplazante directo de Pellegrino y prolonga una línea que el club italiano ya había validado con el rendimiento del ex Vélez. La segunda pieza de esta reconstrucción ofensiva es Thomas De Martis, delantero de 18 años, que llegará a préstamo desde Lanús.

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El acuerdo será en principio por un año, con posibilidad de extenderlo una temporada más, e incluye una opción de compra sujeta al cumplimiento de objetivos contractuales que no fueron difundidos. De Martis debutó en la primera de Lanús en agosto de 2025, después de destacarse con la selección argentina juvenil de Diego Placente. Con la primera del club granate tuvo siete presencias y sumó 98 minutos, sin convertir. Su estreno se produjo en la ida de los octavos de final de la Sudamericana ante Central Córdoba, torneo que Lanús terminó ganando.

Thomas De Martis integró el plantel de Lanús que ganó la Recopa Sudamericana y la Copa Sudamericana (@thoomii_9)

Aunque el nombre se dio a conocer tras sus descollantes actuaciones con la selección argentina: convirtió 17 goles en 22 partidos en los combinados juveniles de la Albiceleste, un promedio de 0,77 por encuentro. El Tanque, como se lo apoda, fue el máximo artillero en los torneos del Sudamericano Sub 17 (2024) y el COTIF de L’Alcudia, donde se consagró campeón.

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El atacante de 18 años se formó en River Plate de Mar del Plata y arribó a Lanús en 2019. El olfato goleador del Tanque tiene antecedentes familiares: su padre, Facundo De Martis, también jugó como delantero y tuvo pasos por el Atlético de Madrid, el Birmingham City, la Primera de Aldosivi, y el fútbol del Interior. El punta se describe como “un nueve que espera la pelota para empujarla y convertir”. En 2022 anotó 17 goles en la Novena División, en 2023 hizo 28 en Octava —goleador absoluto de todas las categorías de inferiores ese año— y en 2024 sumó 20 tantos en Séptima. Pese a su desempeño, no entró en la consideración de Mauricio Pellegrino para la Primera y sumó un puñado de minutos en 2026.

Thomas De Martis fue el gran goleador de las juveniles de la Selección en los últimos años (@thoomii_9)