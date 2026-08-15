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Las dos expulsiones de Gimnasia ante Estudiantes en el clásico de La Plata: el detalle del VAR y la doble amarilla en tres minutos

El árbitro Yael Falcón Pérez echó a Alexis Steimbach y Germán Conti en la visita, que cayó 4-0 frente al Pincha

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En el clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia que se disputó el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la quinta fecha del Torneo Clausura, se presentó un escenario de tensión desde los primeros compases. Las fricciones se hicieron evidentes con reiteradas faltas y un ritmo cortado. El árbitro Yael Falcón Pérez no tardó en mostrar las primeras tarjetas amarillas: Tiago Palacios y Gastón Benedetti por el lado del Pincha, e Ignacio Miramón en el Lobo.

El partido se vio marcado por una jugada puntual a los 34 minutos, cuando el jugador de Gimnasia Alexis Steimbach cometió una falta sobre Joaquín Tobio Burgos, de Estudiantes. La acción protagonizada por el volante visitante ocurrió cuando se arrojó con ambos pies hacia adelante e impactó de lleno sobre el rival.

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En primera instancia, Falcón Pérez sancionó la infracción con tarjeta amarilla. Sin embargo, la revisión del VAR fue determinante: tras observar la jugada desde distintos ángulos y velocidades, la tecnología recomendó una revisión en campo para evaluar la gravedad de la entrada. El árbitro corrigió su decisión inicial, retiró la amonestación y expulsó directamente a Steimbach por juego brusco grave.

La decisión fue significativa para el desarrollo del clásico. El futbolista de Gimnasia, que ya había sido expulsado en la derrota ante Huracán por 3-0 en el Torneo Apertura, debió abandonar la cancha a los 35 minutos. Este hecho dejó al equipo de Ariel Pereyra con un jugador menos y alteró el plan de juego visitante.

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Gimnasia se encontró en desventaja numérica desde los 35 minutos ante Estudiantes (Foto: FOTOBAIRES)
Gimnasia se encontró en desventaja numérica desde los 35 minutos ante Estudiantes (Foto: FOTOBAIRES)

La desventaja numérica influyó rápidamente en el trámite. Estudiantes, consciente de la oportunidad, aceleró la búsqueda del primer gol. El equipo local mostró iniciativa y profundidad, aprovechando los espacios generados por la expulsión.

La jugada polémica y el posterior uso del VAR fueron el punto de quiebre de un duelo que hasta ese momento se mantenía parejo y trabado. La expulsión de Steimbach por juego brusco grave fue consecuencia de una entrada que implicó un uso de fuerza excesiva y puso en riesgo la integridad de Tobio Burgos. Poco después del incidente, Eros Mancuso encontró el gol que abrió el marcador para Estudiantes. La anotación cayó antes del cierre de la primera mitad.

La intervención del VAR fue considerada correcta al señalar que la tarjeta amarilla era insuficiente, ya que la entrada representó una clara amenaza para la integridad física del adversario. El episodio fue un ejemplo del uso de la tecnología para corregir errores manifiestos en la disciplina arbitral.

La expulsión de Steimbach no solo dejó al Lobo en inferioridad, sino que debilitó su estructura defensiva y obligó a modificar su estrategia con la salida del jugador, que venía de convertir dos goles, uno ante River en el Clausura y otro en Copa Argentina frente a Camioneros.

*La segunda tarjeta amarilla que derivó en la expulsión de Conti

El partido, que ya había mostrado amonestaciones previas, no logró recuperar el ritmo tras la salida de Steimbach. Gimnasia debió replegarse y ceder la iniciativa, sumado a que apenas a los 8 minutos del segundo tiempo se quedó con 9 jugadores en cancha. Germán Conti, que fue amonestado unos minutos atrás por cortar un ataque con la mano, recibió la segunda tarjeta amarilla por una infracción sobre Adolfo Gaich.

La situación se agravó para el Lobo cuando Conti salió a disputar la pelota con impetuosidad y realizó un contacto temerario sobre el delantero local. La forma de la disputa, la intensidad y el riesgo generado justificaron la segunda tarjeta amarilla. El árbitro actuó en consecuencia: amonestación por acción temeraria y expulsión por doble tarjeta amarilla.

La decisión técnica fue clara y correcta: la infracción fue sancionada con tiro libre directo, amonestación y, al tratarse de la segunda, tarjeta roja. Esta nueva baja debilitó aún más la estructura defensiva visitante y condicionó cualquier plan de reacción. Por lo que el Lobo encaró todo el complemento con dos hombres menos. Inmediatamente después, el Pincha estiró la ventaja con el tanto de Thiago Palacios y apenas 10 minutos después Tobio Burgos marcó el 3-0 con un toque sutil ante la salida de Insfrán. Quedó tiempo para el cuarto tanto de Alexis Castro que determinó el resultado final en el clásico de La Plata.

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