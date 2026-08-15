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La particular presentación de Cuti Romero en Atlético de Madrid que convirtió a Colapinto en tendencia

El Colchonero trabajará en la organización del GP de España de la Fórmula 1 y aprovechó este acuerdo para realizar una idea que revolucionó las redes sociales

El Colchonero anunció la incorporación del zaguero central con la Fórmula 1 como protagonista

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El domingo 26 de julio marcó el inicio de las vacaciones de verano para Franco Colapinto en la Fórmula 1, pero el piloto de Alpine volvió a ser noticia este sábado por la original presentación del Atlético de Madrid para anunciar la incorporación de Cristian Romero, proveniente del Tottenham Hotspur de Inglaterra.

El Colchonero eligió anunciar la llegada del campeón del mundo con la selección argentina a través de varias publicaciones en redes sociales, aunque resaltó la primera de ellas porque se trató de un video generado con inteligencia artificial, en el que se observa a una persona con un casco con los colores de la bandera Albiceleste, la camiseta del Rojiblanco y menciones en el traje antiflama a los títulos del Mundial 2022 y las Copas América 2021 y 2024 levantadas por el central.

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Este posteo generó un sinfín de comentarios vinculados a Colapinto y muchos usuarios se preguntaron los motivos detrás de esta idea vinculada a la F1. La explicación se encuentra en el acuerdo que realizó el Atleti como Local Event Supporter del Gran Premio de España, que marcará el regreso de Madrid al calendario y se celebrará entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre próximo. La institución capitalina ofrecerá soporte logístico, ya que el recinto y el circuito están a menos de 10 minutos en auto. Será un “centro de entretenimiento, activación y experiencias para los aficionados”, explicó la entidad en sus canales oficiales. Y tendrán una zona de hospitality exclusiva dentro del trazado semiurbano.

A partir de esta vinculación, el fútbol y la Fórmula 1 se unieron para darle la bienvenida al Cuti Romero, y los usuarios aprovecharon la ocasión para formular diferentes chistes y bromas con el piloto argentino en el centro de la escena. Para los que decían que Franco Colapinto no iba a tener asiento, el Atleti ya lo fichó, vieron, respondió un usuario en base a que todavía no está confirmada su permanencia en Alpine para 2027.

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El Atlético de Madrid utilizó un fondo con curvas y un monoplaza para brindar diferentes detalles de la carrera del Cuti Romero. El club trabajará en conjunto con la organización del GP de España en la Fórmula 1
El Atlético de Madrid utilizó un fondo con curvas y un monoplaza para brindar diferentes detalles de la carrera del Cuti Romero. El club trabajará en conjunto con la organización del GP de España de septiembre próximo (Créditos: @Atleti)

“Te vas un segundo de Twitter y cuando entrás ves que el Atlético de Madrid fichó a Colapinto”, reaccionó otra cuenta sobre el posteo del Colchonero y las chicanas por la situación de Julián Álvarez tampoco se quedaron afuera, ya que la Araña quiere irse del club para recalar en el Barcelona: “El Atlético de Madrid LE DA EL PASE de Julián Álvarez a Alpine. A CAMBIO Briatore entregará a Franco Colapinto al equipo español”.

Otros mensajes colocaron al entrenador Diego Simeone como eje de los comentarios. En uno de ellos, el Cholo daba indicaciones desde los boxes con un monoplaza ploteado con los colores del club, mientras que un perfil añadió un meme de Los Simpson y la siguiente frase: “Nooooo, Colapinto no vayas con el Cholo que te va a encerrar junto a Julián”.

Cabe mencionar que Cristian Romero reforzará al Atlético de Madrid a cambio de un “paquete de 40 millones de euros, incluidos los bonus”, según informó el periodista Fabrizio Romano, especialista del mercado de pases. De esta manera, el Cuti cumplirá su deseo de jugar en España. “Me encantaría jugar en La Liga”, había señalado en declaraciones recogidas por el diario Marca.

TODAS LAS REACCIONES

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