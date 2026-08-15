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Estudiantes recibe a Gimnasia en una nueva edición del clásico de La Plata por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Pincha tiene la cabeza en la Copa Libertadores y el Lobo quiere treparse a la cima de la Zona B. Desde las 16:45 por ESPN Premium

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Horarios del partido: 16:45 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 15:45 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 14:45 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 13:45 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 21:45 (España).

Televisación: ESPN Premium

10:00 hsHoy

¿Cómo llega Estudiantes?

El Pincha, tras igualar 1-1 como local ante la U de Chile por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, buscará quedarse con los tres puntos en el clásico de La Plata para tratar de escalar posiciones dentro de la Zona A del Torneo Clausura. Hoy figura en el último lugar con 3 unidades, al igual que Talleres de Córdoba y San Lorenzo.

09:30 hsHoy

Probables formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza o Eros Mancuso; Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Baltasar Rodríguez, Tiago Palacios, Joaquín Correa; Guido Carrillo o Lucas Alario o Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Germán Conti o Juan Cruz Cortazzo, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Alexis Steimbach, Mateo Seoane o Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

09:20 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto del clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia por la quinta fecha del Torneo Clausura!

Estudiantes vs Gimnasia, Torneo Clausura
Estudiantes y Gimnasia se verán las caras en UNO (Imagen Ilustrativa Infobae)

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