El nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ muestra por qué Doctor Doom es el gran villano de Marvel

Este tráiler de Marvel Studios presenta al Doctor Doom, como un personaje "roto" que anhela venganza (Marvel)

Guardar

Marvel Studios presentó un nuevo avance de Avengers: Doomsday en D23, situando a Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., como el eje de la amenaza contra los superhéroes.

El tráiler que se exhibió en el evento anual de Disney en Anaheim muestra el retorno de Downey —famoso por haber encarnado por Tony Stark por más de una década— al Universo Cinematográfico Marvel (UCM) en un rol completamente distinto.

PUBLICIDAD

Este adelanto resalta la fuerza del villano, quien lidera un ejército de Centinelas y enfrenta a personajes como Thor, Magneto, Gambito y Steve Rogers. “El infierno me responde a mí, yo soy Doom”, afirma el personaje tras detener con fácilidad el ataque del dios del Trueno y convocar a un ejército de Centinelas que emergen desde el suelo.

El tráiler anticipa una batalla épica, con escenas donde Thor intenta frenar sin éxito el poder de Doom (Marvel)

Soledad y tragedia: el núcleo de Doctor Doom

El avance retrata a Sue Storm devastada por el destino de Victor von Doom, subrayando la fractura emocional del antagonista. La imagen de Doom en su trono, solo, acentúa que el poder no le ha traído paz. Muy cerca de él, se aprecia un cuadro en el que aparece una mujer sosteniendo a un niño. La supuesta pérdida de esta persona habría impulsado su deseo de venganza.

PUBLICIDAD

Storm y Reed parecen conocer mucho sobre Doom, vínculo que se establece claramente en los cómics ya que es un rival histórico de los Cuatro Fantásticos.

“Victor, ¿hiciste esto?“, expresa Richards al encarar al enmascarado tras la destrucción de una ciudad.

Robert Downey Jr. debuta como Doctor Doom, un villano marcado por la tragedia y el aislamiento. (Marvel)

Otra frase clave de Doom que anticipa el conflicto con los héroes señala: “Todos ustedes han vivido vidas robadas. Ahora tienen que devolverlas”.

Reapariciones y nuevos retos en el UCM

La película dirigida por los hermanos Russo reúne a intérpretes de sagas previas de Marvel. The Hollywood Reporter señala que el elenco incluye figuras de X-Men, Avengers y nuevas incorporaciones como Chris Evans, Chris Hemsworth, Letitia Wright, Winston Duke, Simu Liu, Pedro Pascal y Vanessa Kirby.

PUBLICIDAD

El regreso de Chris Evans como Steve Rogers ha generado expectativas adicionales. En declaraciones a IGN, Evans adelantó que “será brutal para Steve”, quien aparece en el tráiler con distintas apariencias, lo que alimenta teorías sobre líneas temporales alternas o distintas versiones del personaje. El actor agregó que los directores “siempre encuentran nuevas formas de poner a prueba a Rogers” y que la historia representa “una exploración profunda de su naturaleza y valores”.

Chris Evans regresa al UCM como Steve Rogers (Marvel)

Teorías y debate en las redes

El tráiler desató múltiples teorías en redes sociales. Parte del público cree que la elección de Downey Jr. sugiere la presencia de una versión perversa de Tony Stark de otro universo. “¡Será una locura total! Imagino que Dr. Doom de la ‘Tierra 828’ será la versión malvada de Tony Stark de la ‘Tierra 616’. ¿Será?”, publicó un usuario en X.

PUBLICIDAD

Otros rechazan esta posibilidad, apoyándose en la relación ya establecida entre Doom, Sue y Reed, así como en el hecho de que el rostro del villano permanece oculto. “Me alegra que Marvel no esté recurriendo al truco de la variante de Tony Stark. Que Sue y Reed ya conozcan a Doom y su pasado lo confirma. Por fin los fans tendremos una historia de Doctor Doom como Dios manda”, escribió otro usuario.

El avance muestra la magnitud de la destrucción provocada por Doom y el temor entre los héroes. (Marvel)

Una tercera hipótesis sostiene que habría dos versiones de Doctor Doom, debido a la presencia de dos trajes distintos en el tráiler y materiales promocionales. “Los ojos del villano también se ven diferentes”, afirmó un seguidor, al notar cambios entre escenas.

PUBLICIDAD

‘Avengers: Doomsday’ tiene previsto su estreno en cines el 18 de diciembre.

El tráiler de "Avengers: Doomsday" enciende teorías sobre el verdadero rostro de Doctor Doom (Marvel)