Slipknot confirma la salida de Sid Wilson tras casi 30 años en la banda: “Le deseamos lo mejor”

Sid Wilson fue integrante de Slipknot desde 1998, cuando se incorporó como el noveno miembro de la agrupación. (Photo by Ollie Millington/Redferns)

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Slipknot confirmó la salida de Sid Wilson, DJ y tecladista que formó parte de la agrupación durante casi tres décadas. El anuncio llegó el viernes 14 de agosto, después de varias semanas de versiones sobre una supuesta expulsión del músico y de mensajes que habían generado dudas sobre su situación dentro de la banda.

Su salida formal de la agrupación fue informada a los fans a través de una publicación en Instagram de Knotfest, el festival creado por Slipknot. El mismo comunicado también apareció brevemente en las redes sociales y el sitio web de la agrupación antes de ser eliminado.

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“Con efecto inmediato, Slipknot ya no estará asociado con Sid Wilson. Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos”, se lee en el mensaje. La banda no ofreció detalles sobre las razones de la decisión ni explicó qué ocurrirá con su formación tras la salida de Wilson.

El anuncio oficial permanece en la página de Instagram de Knotfest, pero fue eliminado del sitio web de la banda. (Captura)

La primera versión sobre su aparente distanciamiento fue reportada el 31 de julio por TMZ. El medio, citando a una fuente cercana a la agrupación, indicó que Wilson había sido “expulsado permanentemente”. Según ese informante, el músico había sido notificado de su salida ese mismo día. Sin embargo, en aquel momento no estaba claro qué había provocado la decisión.

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La versión de TMZ generó dudas debido a la reacción del guitarrista Jim Root. Ese mismo día, el músico publicó en sus historias de Instagram un mensaje acompañado por la canción de Slipknot de 2008 ’Til We Die: “No crean todo lo que leen. Deténganse. Piensen. Respiren. Tómense un tiempo para asimilarlo. Quizás. Quizás incluso esperen hasta que haya más información”.

La aparente contradicción también quedó expuesta pocos días antes de la confirmación oficial. Wilson todavía se presentaba públicamente como integrante de la agrupación. Durante el World Scratch Invitational, se identificó ante el público como “Sid, DJ Starscream/#0, de la mundialmente famosa Slipknot”, según un video difundido en redes sociales.

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La salida de Wilson había sido reportada semanas antes por TMZ, que aseguró que el músico había sido expulsado de la banda. (Slipknot)

Casi 30 años como parte de Slipknot

Wilson se incorporó a Slipknot en 1998 como el noveno integrante de la banda de Des Moines, Iowa, debido a sus habilidades como DJ. Su llegada ocurrió poco antes de que el grupo firmara con Roadrunner Records y publicara su álbum debut homónimo en 1999.

Durante su trayectoria participó en discos clave de la agrupación, entre ellos Slipknot, Iowa, Vol. 3: The Subliminal Verses, All Hope Is Gone, .5: The Gray Chapter, We Are Not Your Kind y The End, So Far. Este último, publicado en 2022, alcanzó el segundo puesto del Billboard 200.

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Slipknot pose on the red carpet as they attend the 66th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 4, 2024. REUTERS/Mario Anzuoni

Su última presentación conocida con Slipknot ocurrió en julio de 2025, durante el festival Inkcarceration, en Ohio. La banda todavía no ha explicado si incorporará a otro músico para ocupar su lugar ni qué impacto tendrá la salida de Wilson en sus próximos planes.

La salida de Wilson también se produce meses después de su ruptura con Kelly Osbourne, con quien estuvo comprometido y tiene un hijo de tres años.

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