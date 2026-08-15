Entretenimiento
Agregar Infobae enGoogle

Slipknot confirma la salida de Sid Wilson tras casi 30 años en la banda: “Le deseamos lo mejor”

El anuncio llega dos semanas después de que TMZ reportara su supuesta expulsión

Sid Wilson
Sid Wilson fue integrante de Slipknot desde 1998, cuando se incorporó como el noveno miembro de la agrupación. (Photo by Ollie Millington/Redferns)
Guardar

Slipknot confirmó la salida de Sid Wilson, DJ y tecladista que formó parte de la agrupación durante casi tres décadas. El anuncio llegó el viernes 14 de agosto, después de varias semanas de versiones sobre una supuesta expulsión del músico y de mensajes que habían generado dudas sobre su situación dentro de la banda.

Su salida formal de la agrupación fue informada a los fans a través de una publicación en Instagram de Knotfest, el festival creado por Slipknot. El mismo comunicado también apareció brevemente en las redes sociales y el sitio web de la agrupación antes de ser eliminado.

PUBLICIDAD

“Con efecto inmediato, Slipknot ya no estará asociado con Sid Wilson. Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos”, se lee en el mensaje. La banda no ofreció detalles sobre las razones de la decisión ni explicó qué ocurrirá con su formación tras la salida de Wilson.

Slipknot confirmó la salida de Sid Wilson
El anuncio oficial permanece en la página de Instagram de Knotfest, pero fue eliminado del sitio web de la banda. (Captura)

La primera versión sobre su aparente distanciamiento fue reportada el 31 de julio por TMZ. El medio, citando a una fuente cercana a la agrupación, indicó que Wilson había sido “expulsado permanentemente”. Según ese informante, el músico había sido notificado de su salida ese mismo día. Sin embargo, en aquel momento no estaba claro qué había provocado la decisión.

PUBLICIDAD

La versión de TMZ generó dudas debido a la reacción del guitarrista Jim Root. Ese mismo día, el músico publicó en sus historias de Instagram un mensaje acompañado por la canción de Slipknot de 2008 ’Til We Die: “No crean todo lo que leen. Deténganse. Piensen. Respiren. Tómense un tiempo para asimilarlo. Quizás. Quizás incluso esperen hasta que haya más información”.

La aparente contradicción también quedó expuesta pocos días antes de la confirmación oficial. Wilson todavía se presentaba públicamente como integrante de la agrupación. Durante el World Scratch Invitational, se identificó ante el público como “Sid, DJ Starscream/#0, de la mundialmente famosa Slipknot”, según un video difundido en redes sociales.

Slipknot celebrará su 25 aniversario con conciertos en Guadalajara y CDMX (Slipknot)
La salida de Wilson había sido reportada semanas antes por TMZ, que aseguró que el músico había sido expulsado de la banda. (Slipknot)

Casi 30 años como parte de Slipknot

Wilson se incorporó a Slipknot en 1998 como el noveno integrante de la banda de Des Moines, Iowa, debido a sus habilidades como DJ. Su llegada ocurrió poco antes de que el grupo firmara con Roadrunner Records y publicara su álbum debut homónimo en 1999.

Durante su trayectoria participó en discos clave de la agrupación, entre ellos Slipknot, Iowa, Vol. 3: The Subliminal Verses, All Hope Is Gone, .5: The Gray Chapter, We Are Not Your Kind y The End, So Far. Este último, publicado en 2022, alcanzó el segundo puesto del Billboard 200.

Slipknot pose on the red carpet as they attend the 66th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 4, 2024. REUTERS/Mario Anzuoni
Slipknot pose on the red carpet as they attend the 66th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 4, 2024. REUTERS/Mario Anzuoni

Su última presentación conocida con Slipknot ocurrió en julio de 2025, durante el festival Inkcarceration, en Ohio. La banda todavía no ha explicado si incorporará a otro músico para ocupar su lugar ni qué impacto tendrá la salida de Wilson en sus próximos planes.

La salida de Wilson también se produce meses después de su ruptura con Kelly Osbourne, con quien estuvo comprometido y tiene un hijo de tres años.

Temas Relacionados

SlipknotSid WilsonEntretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kathryn Hahn desata la euforia como Madre Gothel en el primer vistazo al live-action de “Enredados”

La actriz apareció en el adelanto mostrado durante D23 y su caracterización provocó una entusiasta reacción entre los fans

Kathryn Hahn desata la euforia como Madre Gothel en el primer vistazo al live-action de “Enredados”

“Gossip Girl”: los 11 capítulos que mejor explican su fenómeno

Entre alianzas rotas, disputas de poder y escenas que definieron una época, la ficción todavía conserva su lugar en el imaginario televisivo

“Gossip Girl”: los 11 capítulos que mejor explican su fenómeno

La emotiva reaparición pública de Bruce Willis en la boda de su hija Tallulah

La hija del actor compartió con Vogue varias fotografías de la celebración de su matrimonio con Justin Acee

La emotiva reaparición pública de Bruce Willis en la boda de su hija Tallulah

El nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ muestra por qué Doctor Doom es el gran villano de Marvel

Robert Downey Jr. protagoniza el avance como Victor von Doom, quien demuestra un poder capaz de poner en jaque a los héroes

El nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ muestra por qué Doctor Doom es el gran villano de Marvel

De Elizabeth Taylor y Richard Burton a Tom Holland y Zendaya: las 10 parejas más poderosas de Hollywood

Newsweek elaboró una lista con vínculos que combinaron fama, premios, taquilla e impacto cultural a lo largo de distintas épocas del cine

De Elizabeth Taylor y Richard Burton a Tom Holland y Zendaya: las 10 parejas más poderosas de Hollywood

DEPORTES

Tras victoria de San Lorenzo ante Unión, Newell’s recibe a Riestra y Belgrano a Independiente Rivadavia de Mendoza

Tras victoria de San Lorenzo ante Unión, Newell’s recibe a Riestra y Belgrano a Independiente Rivadavia de Mendoza

Así está la clasificación a la Libertadores y la Sudamericana: las tablas de posiciones del Torneo Clausura

Boca Juniors visitará a Platense en Vicente López por la quinta fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

“Es el triunfo más importante de mi carrera”: la emoción del argentino Thiago Tirante tras superar a Djokovic

Las dos expulsiones de Gimnasia ante Estudiantes en el clásico de La Plata: el detalle del VAR y la doble amarilla en tres minutos

TELESHOW

Zulma Lobato regresa a Buenos Aires tras ser hallada en situación de calle en Entre Ríos: “Está viajando”

Zulma Lobato regresa a Buenos Aires tras ser hallada en situación de calle en Entre Ríos: “Está viajando”

La fiesta de Bautista, el hijo de Rodrigo De Paul y Cami Homs: torta de varios pisos, “Bauti Store” y personajes de la selección

Julieta Poggio defendió su amistad con Daniela Celis tras el romance de su hermana con el ex de “Pestañela”

Leticia Brédice compartió su drama por las exigencias estéticas: “Frente al espejo, no estoy conforme con lo que veo”

Tini Stoessel compartió cómo se preparó para probarse el vestido de novia en París

INFOBAE AMÉRICA

Capturan a tres personas y decomisan 12 porciones grandes de marihuana en San Salvador

Capturan a tres personas y decomisan 12 porciones grandes de marihuana en San Salvador

Acuíferos, pueblos indígenas y biodiversidad: los tres pilares de la nueva alianza de El Salvador, Guatemala y Honduras

EE.UU. pone fin al TPS para Honduras y lanza ultimátum a los migrantes: “Salgan ahora o serán deportados”

Retiran del mercado una popular espuma para peinar el cabello por posible riesgo de explosión

Fe y devoción: La Ciudad de Guatemala celebra este 15 de agosto a la Virgen de la Asunción