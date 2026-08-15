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Una historia de tres décadas: “El Potrillo” regresa a República Dominicana con un show de alto nivel en Punta Cana

El cantante mexicano se presentará el 26 de septiembre en Punta Cana, sumando una nueva fecha a su extenso historial de conciertos en República Dominicana, país donde consolidó su proyección internacional

Después de anunciar un alto en su carrera para enfocarse en su bienestar, el intérprete mexicano regresa a un país que ha sido clave en su historia artística y personal (Cortesía: Alejandro Fernández).
Después de anunciar un alto en su carrera para enfocarse en su bienestar, el intérprete mexicano regresa a un país que ha sido clave en su historia artística y personal (Cortesía: Alejandro Fernández).
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Alejandro Fernández, uno de los artistas más influyentes de la música latina, ha confirmado su regreso a la República Dominicana para un concierto especial el próximo 26 de septiembre en el exclusivo complejo Bahía Príncipe de Punta Cana.

Según informaron los responsables del evento, el “Potrillo” presentará un espectáculo con sus grandes éxitos internacionales, entre los que destacan “Me dediqué a perderte”, “Canta corazón”, “Me nace del corazón”, “Si tú supieras” y “Me estoy enamorando”. Esta presentación formará parte de una estrategia que busca consolidar a Punta Cana como un destino central para los principales espectáculos internacionales.

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El concierto programado para septiembre adquiere un matiz especial tras el reciente anuncio del propio Alejandro Fernández sobre una pausa temporal en su carrera. A finales de junio, el cantante comunicó que se encontraba bajo tratamiento por ansiedad y depresión, y que priorizaría su salud mental antes de retomar la gira internacional “De Rey a Rey”, que tenía fechas previstas en Estados Unidos. En sus palabras, “es necesario hacer un alto y atender lo que verdaderamente importa”, expresó el artista.

El público de República Dominicana recibirá a El Potrillo con un espectáculo que recorrerá los grandes éxitos de su trayectoria.
El público de República Dominicana recibirá a El Potrillo con un espectáculo que recorrerá los grandes éxitos de su trayectoria.

Antes de ese anuncio, Fernández había reunido a decenas de miles de personas en Guadalajara, México, reafirmando su vigencia en la escena musical latinoamericana. Por lo que, el regreso a los escenarios en Punta Cana será unos del los primeros espectáculos internacionales tras la pausa.

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El evento contará con todas las medidas de seguridad y logística propias de un show de alto nivel. La elección de Bahía Príncipe no es casualidad: el complejo es conocido por su capacidad para albergar espectáculos de gran envergadura y su cercanía con la oferta turística de la zona.

Un artista con historia propia en República Dominicana

La relación de Alejandro Fernández con el público dominicano trasciende las visitas promocionales. De acuerdo con información difundida por la organización del concierto el intérprete mexicano ha ofrecido más de una decena de conciertos multitudinarios en distintos escenarios del país durante más de tres décadas de carrera.

El propio Fernández ha subrayado en varias ocasiones que República Dominicana fue el primer país extranjero que le abrió las puertas en su etapa internacional, un hecho que recuerda en sus espectáculos.

Entre los momentos más destacados de su vínculo con el país caribeño, figuran sus primeras apariciones en los festivales masivos de 1997 y 1999, cuando se presentó ante miles de personas en el histórico Festival Presidente de la Música Latina.

Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, le informa al cantante Alejandro Fernández que rompió el récord de asistencia en la Minerva, con La Serenta Más Grande del Mundo

Tras ese arranque, Fernández regresó en 2008 para un concierto masivo en Santo Domingo. En 2014, el artista realizó una presentación en el Estadio Quisqueya como parte de su “Confidencias World Tour”, y al año siguiente visitó el emblemático Anfiteatro Altos de Chavón, en La Romana.

El escenario de Punta Cana ha sido testigo de varios de los espectáculos recientes de Alejandro Fernández. En 2019, el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana recibió la gira “Rompiendo Fronteras Tour”, mientras que en 2022 el artista regresó con su tour “Hecho en México”. Más recientemente, en 2024, se presentó en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo con la gira “Amor y Patria”.

La trayectoria del cantante en el país no se limita a conciertos. En 2025, Fernández visitó Santo Domingo especialmente para recibir el galardón Soberano Internacional en los Premios Soberano, como reconocimiento a su impacto y permanencia en la industria musical.

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