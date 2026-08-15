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Kathryn Hahn desata la euforia como Madre Gothel en el primer vistazo al live-action de “Enredados”

La actriz apareció en el adelanto mostrado durante D23 y su caracterización provocó una entusiasta reacción entre los fans

Clips del breve avance fueron difundidos en redes sociales (X)

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Disney sorprendió a los asistentes de la convención D23 con el primer vistazo al esperado live-action de Enredados, una adaptación de la película animada de 2010 que llegará a los cines el 31 de marzo de 2028.

El adelanto, mostrado exclusivamente durante la presentación del estudio en el Honda Center de Anaheim, California, permitió conocer por primera vez a Teagan Croft como Rapunzel y Kathryn Hahn como Madre Gothel. Tras el evento, fragmentos de las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y provocaron una entusiasta reacción entre los seguidores de la historia.

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El breve material comenzó con una imagen de la característica cabellera rubia de Rapunzel extendiéndose por unas escaleras de apariencia medieval. La cámara recorrió el cabello hasta mostrar a Croft caracterizada como la princesa, con el vestuario inspirado en el personaje de la cinta animada.

Kathryn Hahn "Enredados"
Kathryn Hahn se convierte en una de las grandes protagonistas del primer vistazo al live-action de Enredados presentado durante D23 (Disney/Redes sociales)

Sin embargo, el momento que sacudió la sala fue la aparición de Madre Gothel en una fugaz escena. La mano del personaje se asoma primero por una puerta oscura. Poco después, la figura sale a escena y se revela como el personaje interpretado por Hahn, quien pronuncia el nombre de Rapunzel.

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La secuencia provocó gritos y aplausos entre los asistentes, pues la estrella de Agatha All Along había sido la elección favorita del público para este personaje desde hace largo tiempo.

Tras sentir la calurosa ovación de los espectadores, Hahn subió al escenario y y bromeó sobre la personalidad de su personaje: “Soy Madre Gothel: impresionante, divertida, fabulosa, amable, generosa… hasta el exceso. Puede que sea un poco sobreprotectora, pero es porque la cuida muchísimo”.

Asimismo, dijo que para ella Gothel es “el mejor tipo de villana, la que cree que en realidad es la heroína”.

Por otro lado, en diálogo con Deadline, la actriz explicó su vínculo personal con la versión animada. “Adoro a Donna Murphy, la Madre Gothel original, y creo que Madre Gothel es una de mis villanas favoritas de Disney, así que ha sido muy divertido entrar en ese mundo”, declaró Hahn.

Imagen de 'Enredados'
Imagen de 'Enredados'

Nuevos integrantes del reparto

Croft y Manheim no pudieron asistir personalmente a D23 porque se encuentran rodando la película en España. Ambos enviaron un saludo en video desde el set.

Asimismo, Disney aprovechó la presentación para confirmar además nuevas incorporaciones al elenco. Caitríona Balfe, conocida por Outlander, interpretará a Queen Arianna, la madre de Rapunzel. Elliot Cowan será King Frederic, mientras que Patrick y Hugo McPherson darán vida a los gemelos Stabbington. Diego Luna también participa en la película en un personaje nuevo creado para esta adaptación.

La película está dirigida por Michael Gracey, responsable de The Greatest Showman y Better Man, y cuenta con un guion de Jennifer Kaytin Robinson y Michael Montemayor. Kristin Burr es la productora. Al igual que la cinta animada, el proyecto mantendrá un importante componente musical.

Caitriona Balfe será la madre de Rapunzel en la versión live-action de Disney (REUTERS/Caitlin Ochs)
Caitriona Balfe será la madre de Rapunzel en la versión live-action de Disney (REUTERS/Caitlin Ochs)

La versión original de Enredados, estrenada en 2010, contó con las voces de Mandy Moore como Rapunzel y Zachary Levi como Flynn Rider. La película se convirtió en uno de los títulos destacados de la segunda etapa de renovación de Disney Animation y posteriormente dio origen a una serie de televisión y al cortometraje Enredados por siempre.

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