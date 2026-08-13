Maravilla Martínez sorprendió al revelar cuánto dinero ganó en su carrera como boxeador

El boxeador Sergio "Maravilla" Martínez posa en un evento nocturno con una imagen circular de su actividad en el ring (@maravillabox)

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Sergio “Maravilla” Martínez sorprendió al revelar que las ganancias atribuidas a su carrera en Wikipedia —30 millones de dólares— no se ajustan a la realidad. El ex boxeador argentino reconoció que no prestó atención a lo que entraba y salía de dinero durante sus años de actividad, aunque admitió que la mitad de esa cifra podría estar más cerca de lo real.

“Ah, no, no, eso no es así. No, no. Ojalá, ojalá fuese eso”, respondió el ex púgil al ser consultado sobre el monto que circula en la enciclopedia virtual. Ante la repregunta de si la mitad podría ser una cifra más aproximada, Martínez confirmó: “Sí, sí, por ahí andará”. Y luego aclaró: “Treinta no, treinta no”.

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El propio Martínez reconoció que su desatención a las finanzas fue una falla personal. “Muy mala mía. No prestaba atención a lo que entraba o lo que salía de dinero”, admitió. Pese a esa distancia con los números, el cordobés de adopción —nacido el 21 de febrero de 1975 en Quilmes, Argentina— acumuló una carrera que justifica hablar de cifras considerables: combatió contra doce campeones mundiales y venció a once de ellos.

El ex boxeador quilmeño campeón del mundo dio detalles de la bolsa que recogió a lo largo de su carrera

“Uno no gana más por ganar los combates, sino que ganar el combate hace que en el próximo ganes un poquito más”, explicó Martínez al describir la lógica económica del boxeo de alto nivel. La pelea que más dinero le generó fue el combate ante Miguel Cotto en 2014, donde cobró cerca de 7 millones de dólares entre bolsa, derechos de televisión y pago por evento. Por la victoria ante Julio César Chávez Jr. en 2012, embolsó alrededor de 3 millones de dólares, sin contar bonos adicionales por la conquista del título.

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Esos dos combates fueron los picos económicos de una trayectoria profesional que se extendió por más de dos décadas. Martínez cerró su carrera con un récord de 57 victorias —32 por nocaut—, 3 derrotas y 2 empates en 62 peleas. Fue campeón mundial en dos categorías: conquistó el título superwélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en 2008 y luego unificó los cinturones mediano del CMB y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en 2010, tras vencer por decisión unánime a Kelly Pavlik en Atlantic City.

Su reinado en el peso mediano se extendió por 50 meses, uno de los más prolongados en la historia de esa división. Durante ese período, la revista The Ring lo reconoció como campeón lineal de la categoría y llegó a ubicarlo entre los tres mejores boxeadores libra por libra del mundo, detrás de Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. En 2010 y 2012 recibió el premio al boxeador del año, además de dos distinciones al nocaut del año.

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Martínez también acumuló reconocimientos fuera del ring. En 2012 obtuvo el premio Olimpia de Oro en Argentina. El CMB, por su parte, le otorgó el cinturón de diamante del peso mediano como distinción especial antes de que recuperara el título principal de la división.

Tras su retiro inicial en 2014, el argentino volvió al boxeo en 2020 y ganó los seis combates que disputó desde su regreso. Su última pelea registrada fue en marzo de 2023, cuando venció por nocaut en el primer asalto a Jhon Teherán en el estadio Luna Park de Buenos Aires.

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