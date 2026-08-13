Así quedaron los cruces de cuartos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: los ocho clasificados que buscan el título en Chile

Quedaron definidas las ocho selecciones que clasificaron al Mundial Sub 17 de vóley 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

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La jornada de octavos de final llegó a su fin en Santiago y Valparaíso y dejó definidos a los ocho equipos que continúan en carrera por el título del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Perú quedó eliminado de la pelea por el campeonato tras caer ante Italia, aunque su participación en Chile todavía no ha terminado, pues disputará los encuentros de clasificación por los puestos del noveno al decimosexto lugar.

El torneo entra ahora en una etapa decisiva, con cuatro atractivos cruces que definirán a los semifinalistas. Italia, Estados Unidos, China, Croacia, China Taipéi, Tailandia, Turquía y Corea del Sur son las selecciones que mantienen vivo el sueño de conquistar el título mundial en territorio chileno.

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Así quedaron los partidos de cuartos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Italia vs Estados Unidos (viernes 14 de agosto / 10:00 horas de Perú)

Croacia vs China (viernes 14 de agosto / 13:00 horas de Perú)

China Taipéi vs Tailandia (viernes 14 de agosto / 16:00 horas de Perú)

Turquía vs Corea del Sur (viernes 14 de agosto / 19:00 horas de Perú)

Así quedaron los cruces de cuartos de final del Mundial Sub 17 de Vóley. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Así se desarrolló la jornada de octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

La ronda de octavos de final dejó resultados contundentes y, en varios casos, confirmó el favoritismo de las selecciones que continúan en carrera. Italia fue una de las grandes protagonistas al vencer por 3-0 a Perú, mientras que China necesitó cuatro sets para superar por 3-1 a República Dominicana.

En otro de los encuentros de la jornada, Croacia derrotó 3-0 a República Checa, mientras que Turquía hizo lo propio ante Japón, también con un marcador de 3-0. Corea del Sur tuvo una actuación igualmente contundente y eliminó a Filipinas después de imponerse por sets corridos.

Estados Unidos tampoco tuvo mayores inconvenientes para avanzar y derrotó 3-0 a Argentina, resultado que le permitió instalarse entre las ocho mejores selecciones del campeonato.

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La gran sorpresa llegó con Tailandia. El conjunto asiático superó por 3-1 a Polonia y consiguió su clasificación a los cuartos de final, donde ahora enfrentará a China Taipéi. En el último compromiso de los octavos, China Taipéi venció 3-0 a Venezuela y completó el cuadro de los ocho mejores.

Revive el emocionante punto final con el que la selección italiana de vóley femenino venció a Perú por 3 sets a 0 en el Campeonato Mundial Sub-19. El equipo europeo celebra una victoria contundente. | Latina

Perú aún no se despide del Mundial Sub 17 de Vóley

La selección peruana no pudo continuar su camino hacia el título mundial. La ‘bicolor’ cayó 3-0 ante Italia en los octavos de final y quedó fuera de la lucha por el campeonato, pero todavía tendrá compromisos por disputar en territorio chileno.

El equipo nacional continuará en competencia por los puestos del 9.º al 16.º lugar del Mundial Sub 17. De esta manera, aunque el objetivo principal de pelear por el título ya quedó atrás, las dirigidas por el comando técnico todavía tendrán la oportunidad de cerrar su participación con buenos resultados y mejorar su ubicación final.

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El siguiente desafío de Perú será frente a Argentina, en un duelo programado para este viernes 14 de agosto a las 10:00 horas de Perú, en Santiago. El encuentro será importante para ambas selecciones, pues comenzarán a definir su posición definitiva en la clasificación general del certamen.

Perú seguirá en competencia por los puestos del 9º al 16º del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Volleyball World

Cabe destacar que este encuentro tendrá la transmisión de Latina TV por su señal abierta y también desde su página web. Asimismo, Infobae Perú contará en su página web con el punto a punto del compromiso en la capital chilena entre la ‘blanquirroja’ y la ‘albiceleste’.

Así, mientras ocho equipos continuarán concentrados en la pelea por la corona mundial, Perú buscará recuperarse de la eliminación y despedirse de Chile dejando una mejor imagen en sus últimos partidos del campeonato.

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