“Yo no pude salir, di un paso al costado, dije hasta acá llegué”: Tevez recordó la muerte de su papá y pidió respetar el dolor de Messi ((Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Guardar

Carlos Tevez expresó su solidaridad con Lionel Messi tras la reciente pérdida de su papá y compartió cómo la muerte de su propio padre adoptivo lo alejó del fútbol profesional. El ex delantero de Boca Juniors abordó el delicado momento que vive el capitán argentino y subrayó la importancia de acompañar sus decisiones en este periodo.

El Apache relató que la muerte de Segundo, su padre adoptivo, marcó un antes y un después en su carrera. “Yo no pude salir, di un paso al costado, dije hasta acá llegué porque no encontraba ese sentimiento de jugar para alguien que había hecho tanto en mi carrera”, declaró Tevez en diálogo con Radio La Red. El ex jugador explicó que el impacto no fue solo deportivo. “Sentía que las piernas no me daban, que tenía que estar con mi papá ahí y lamentablemente tenía que estar jugando un partido de fútbol. Es muy duro, muy difícil, pero son momentos muy personales”, agregó el ex futbolista.

PUBLICIDAD

Lionel Messi atraviesa una situación similar tras el fallecimiento de Jorge Messi. El referente del seleccionado argentino y de Inter Miami regresó a la actividad tras viajar a Rosario para despedir a su padre. Previo al encuentro ante León, el astro rosarino publicó una carta donde reflejó el dolor del momento y dejó abierta la posibilidad de que este hecho influya en su futuro profesional. “Es un momento para respetar, mandarle la mayor fuerza para que él pueda tomar la mejor decisión y pueda encontrar fuerzas para seguir jugando, que es todo lo que los argentinos queremos”, expresó Tevez.

El regreso de Messi a las canchas fue valorado por compañeros, rivales y distintas figuras del fútbol. En su vuelta, el capitán argentino participó del partido frente a Club León, en el que Inter Miami quedó eliminado de la Leagues Cup. Su decisión de volver rápidamente a competir tras la despedida a su padre fue interpretada como una muestra de compromiso por parte del entorno futbolístico.

PUBLICIDAD

En paralelo al mensaje dirigido a Messi, Tevez también se refirió al presente de Boca Juniors y elogió la aparición de jóvenes futbolistas en el primer equipo. El ex delantero destacó el desempeño de Leonel Flores y Tomás Aranda, dos de los juveniles que empezaron a ganar protagonismo bajo la dirección de Rodolfo Arruabarrena. “Contento con los chicos que han debutado y que no es nada normal que en tan poco tiempo se hagan tan fuertes. Son cosa seria y ojalá que sigan por el mismo camino haciendo feliz a la gente de Boca”, señaló Tevez.

Leonel Flores se sumó a Tomás Aranda y son las grandes apariciones juveniles de Boca Juniors (REUTERS/Rodrigo Valle)

El rendimiento de Flores ha llamado la atención de los hinchas. En apenas ocho partidos en Primera División, el juvenil marcó un gol de media distancia frente a Recoleta por la Copa Sudamericana, evocando celebraciones asociadas a Tevez en su primera etapa en el club. El propio Flores confesó que su festejo fue un homenaje al exdelantero, a pedido de su compañero Miguel Merentiel.

PUBLICIDAD

Además de analizar la proyección de los futbolistas surgidos de las divisiones inferiores, Tevez respaldó el trabajo de Arruabarrena como entrenador. “Al Vasco lo veo bien. Conoce lo que es el mundo Boca y siempre lo ha llevado muy bien”, afirmó el exjugador en una entrevista con TyC Sports, reproducida por Olé. El presente del equipo, que combina jugadores experimentados con una camada joven, recibió la aprobación de uno de los ídolos más relevantes de la institución.

La visión de Tevez sobre el presente de Boca Juniors y su respaldo a Messi en un momento complejo suman voces de peso en el fútbol argentino.

PUBLICIDAD